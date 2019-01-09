Почему современные русские свадьбы настолько искусственные

40

37

38.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Давайте признаем: современная русская свадьба — это самый настоящий китч. Зачастую это мешанина из советчины в ЗАГСе, венчания в церкви, рандомных исторических обычаев, языческих обрядов и множества новомодных западных веяний. В такой безумной смеси все забывают изначальную суть мероприятия: тамада превращает праздник в попытку превзойти самого себя в количестве пошлых конкурсов, гости — в демонстрацию собственной раскрепощенности, а молодожены, и особенно их родители, — в выполнение социальной установки «чтобы как у людей». Но к чему это приводит?

Это приводит к тому, что вместо искреннего праздника с живыми традициями люди участвуют в его отчаянной имитации. Отчего все и выглядит таким фальшивым. Мы в AdMe.ru решили разобрать отдельные составляющие свадебного винегрета и определить, что же в них не то. Не беря во внимание приятные исключения, сосредоточимся на проблемах среднестатистической русской свадьбы. Давайте порассуждаем вместе, почему этот праздник никак не ассоциируется со словом «волшебный».

1. Путаница с древними традициями

В наши дни в почете именно «веселые» старорусские свадебные обычаи. Например, выкуп невесты с испытаниями, стихами и смехом на весь двор. Но что такое выкуп изначально? Это механизм ввода невесты в новый род, нередко — в новую деревню. Некогда он устанавливал взаимоотношения между родом жениха и родом невесты в имущественном и культурном плане. Насколько сегодняшняя вариация выкупа с его подъездными развлечениями отражает исторический обычай — вопрос риторический. При этом многие другие ключевые обычаи (первая брачная ночь, предсвадебные банные ритуалы, оплакивание невесты), которые символизировали девичью смерть и вообще смерть члена одной семьи и переход его в новое сообщество, забыты, ибо «не весело». Также очень своеобразно продолжают свою жизнь и языческие обережные обряды: звон бубенцов, вместо которого сегодня звучат сигналы машин, изначально распугивал злых духов. Поездка по дальней дороге путала нечисть. Невеста на руках жениха — чтобы домовой принял. Можно смело заключить, что современные свадебные традиции — это интерпретация настолько иная, что связи с древностью практически не имеет. Любопытно, что до наших дней дошли именно крестьянские свадебные традиции. Никто не задумывается над тем, что представители дворянского сословия праздновали совершенно по-иному. Они поддерживали высокий уровень культуры: к примеру, свадебный пир на квартире жениха сопровождался балом и торжественным застольем, где даже пили в строгой очередности — по родству и старшинству. При этом почитались и религиозные традиции в виде обязательного венчания перед самим празднеством. Как видите, никаких языческих обрядов, соревнований, плясок, цыган и свадебной вакханалии в целом.

2. Уничтожение явления свадьбы в ХХ веке

Свой неоценимый вклад в сегодняшнюю свадьбу внесли годы становления СССР. Большевики времен НЭПа, часть которых вообще ратовала за ликвидацию института семьи как такового, упростили традицию празднования дня заключения брака, сократив его до росписи в соответствующих органах. Исчезли даже дружеские застолья, но уже скорее вследствие экономической и политической ситуации в стране. Церемониал начал потихонечку «просыпаться» лишь с приходом хрущевской оттепели: ЗАГСы получили отдельные помещения, открылись салоны для новобрачных, был введен институт свидетельства, молодоженам начали предоставлять отгулы на дни свадьбы. Не прошло и нескольких лет, как оживший свадебный обряд запустил целую индустрию: появились ювелирные предприятия, услуги фотографии, прокатные машины для кортежа, а сами свадьбы, как правило, стали играть с приглашением большого количества людей. Тогда же вернулись и стертые годами НЭПа старые обряды в новой интерпретации: родительское благословение сопровождалось комсомольскими напутствиями, украшенный свадебный кортеж проезжал по городским «местам памяти» вроде памятника Ленину или Могилы Неизвестного Солдата, а после гражданской росписи в ЗАГСе молодым могли дарить полулегальные астрологические гадания. В период перестройки добавили еще больше народных элементов вроде величальных песен, хлеба и соли на вышитом полотенце и так далее. 1990-е заменили комсомольские традиции понтами и знатным плейлистом, 2000-е добавили гламура, а 2010-е попытались развернуть эту цепь в сторону Запада, украсив празднества голливудскими традициями вроде мальчишников, первых танцев молодых и одинаковых платьев подругам невест.

3. Смена цели современной свадьбы

Любопытно: время поменяло не только порядок действий в церемонии, но и саму ее суть. Если издревле свадьба была церемонией соединения двух семей и, как мы уже упомянули, своеобразной «смерти» девы, то у сегодняшнего мероприятия другой первоплановый инициационный момент. Сегодняшняя цель — показать, что свадьба — это уникальное событие, то есть такой день бывает лишь раз в жизни. Соответственно, оно должно запомниться, как говорится, на долгие годы. К сожалению, многие молодожены усердствуют с этой идеей и празднуют так, будто это не день начала пути в долгую совместную жизнь, а вообще их последний день. Есть и вторая проблема: из-за такого сдвига целевого полюса многие люди хотят выглядеть намного богаче, чем они есть, отчего свадьба в принципе воспринимается как явление обязательно гиперзатратное. Бюджетные свадьбы, по мнению немалой части взрослого населения, могут порицаться обществом.

4. Вмешательство родителей

До 1990-х годов молодежь женилась очень рано, в основном еще в студенчестве. Следовательно, расходы на торжество практически целиком и полностью ложились на плечи родителей. А продюсер, как говорится, важнее сценариста. Благо, сегодняшняя ситуация начинает меняться: многие заключают брак уже в более осознанном возрасте и оплачивают свадьбу самостоятельно. К сожалению, есть особые энтузиасты, которые подключают к празднику займы, рассрочки и всевозможного рода кредиты. В этом действии чувствуется нечто чисто русское, великодушное: спустить последние деньги на медведей и цыган, но устроить такой кутеж, чтобы вся деревня гуляла. Возвращаясь к родителям. До сих пор некоторые пары на просьбу рассказать об их свадьбе застенчиво прячут глаза и говорят нечто вроде: «Мы вообще по-современному хотели, но родители настояли на 800 гостях». Все же в нашем обществе твердо укоренилась мысль, что свадьба — это обязательная публичная демонстрация своего счастья, и чем больше зрителей ее оценит, тем лучше.

5. Переоцененность свадебного рынка

Практически каждая девочка с детства представляет свою идеальную свадьбу. Рынок жестоко спекулирует этими мечтами: инстаграм пестрит фотографиями роскошных торжеств, бракосочетания звезд обсуждаются всеми мировыми СМИ, а реклама бесперебойно навязывает специалистов, без которых немыслима современная свадьба. Здесь и координаторы, ведущие, флористы, службы кейтеринга, видеографы, кавер-банды и так далее. Юные романтичные души, стараясь угнаться за звездными ориентирами, становятся жертвами всего этого многоуровневого бизнеса. При этом мало кто задумывается над тем, что звездная или instagram-свадьба — это, во-первых, очередное шоу, во-вторых — монетизация. Поэтому купленная в рассрочку фата невесты с 2 тыс. страз Swarovski и галстук жениха от Тom Ford, скорее всего, останутся незамеченными на любой вечеринке, которая не предполагает наличие дизайнеров и папарацци. Это не значит, что вовсе не нужно тратиться на праздник. Это значит, что не нужно пытаться втиснуть в мероприятие все и сразу — и «чтоб по высшему разряду». Всегда лучше отдать предпочтение качеству, нежели количеству. К примеру, хороший stand-up-ведущий стоит, предположим, 20 тыс. руб., а штатный свадебный тамада — 5 тыс. Среднестатистическая пара выберет второе, так как нужно оставить деньги на организацию выкупа, аренду лимузинов, фотосессию на набережной и громкого диджея. Полагаем, результат такого многополярного распределения бюджета видел хотя бы раз в жизни каждый житель России.

В заключение мы в AdMe.ru хотели бы напомнить, что праздники в нашей жизни в целом очень нужны. И свадьба — событие, действительно стоящее пира. Но при этом важно помнить, что не все традиции необходимы, не любые ингредиенты сочетаемы и «так положено» — это не руководство к применению. Вы с нами согласны? Поделитесь рассказами о лучших свадьбах, на которых вам приходилось бывать.