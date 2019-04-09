История шейхи Мозы, доказавшей, что восточные женщины могут менять мир

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Принято считать, что в арабских странах женщины всегда остаются в тени. Шейха Моза, вторая из 3 жен третьего эмира Катара, одним своим видом бросает вызов всем стереотипам о восточных женщинах. Всегда в неповторимых безупречных нарядах, с королевской осанкой, она стала не только иконой стиля в арабском мире, но и ярчайшим общественным деятелем.

Мы в AdMe.ru искренне восхищены историей шейхи и думаем, что каждому стоит ее узнать, а заодно полюбоваться экзотической красотой этой потрясающей женщины.

История шейхи Мозы

Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед родилась в богатой семье. Ее отец был известным катарским бизнесменом. Детство и юность Мозы напоминали восточную сказку, а уже в 18 лет она встретила будущего эмира Катара — тогда еще принца Хамада бин Халифа аль-Тани. Вопреки устоявшимся на Востоке порядкам, девушка не торопилась стать домохозяйкой. Она получила психологическое образование в Университете Катара, затем уехала на стажировку в США. Вернувшись на родину, Моза, будучи второй женой шейха, родила ребенка. Первые годы в новом статусе женщина посвящала заботе о детях. Всего шейха подарила супругу семерых детей. Именно ее сын стал наследником престола и 4-м эмиром Катара, хотя у шейха было 25 детей от трех жен.

Шейха Моза с супругом и сыном Тамимом бин Хамад аль-Тани — 4-м эмиром Катара.

Стиль шейхи Мозы

Шейха Моза всегда была женщиной с характером. Даже будучи не первой женой эмира, она смогла добиться участия в государственных делах, что не могло не вызвать изумление в катарском обществе. Еще больше поражали ее наряды: шейх позволил супруге не носить чадру — ее голову прикрывают только элегантные тюрбаны.

Слева — журналистка Нора Аль-Хакбани (Саудовская Аравия), справа — шейха Моза.

Ее смелый образ дал толчок переменам. В обществе стали обсуждать новые, более яркие и современные наряды для добропорядочных мусульманок. С тех пор Моза стала иконой стиля, постоянно демонстрируя, что восточная женщина может выглядеть прилично, но быть при этом сногсшибательной. Шейха носит и платья, и юбки, и (о ужас!) брюки. Все это до нее считалось недопустимым в арабском мире.

Шейха с кронпринцессой Швеции Викторией.

В Гарвардском университете (Массачусетс, США).

Шейху никогда нельзя увидеть в скучном наряде. Ее образы сочетают элегантность, яркость и женственность сильной, уверенной в себе женщины. При этом Моза не пользуется услугами стилистов — все образы она подбирает сама, считая это чем-то вроде психотерапии. Хотели бы мы заглянуть в гардеробную шейхи! Она является владелицей бесчисленного количества нарядов от-кутюр. Особое место в гардеробе королевской особы занимают образы от Valentino (контрольный пакет акций модного дома принадлежит ее семье).

Гуманитарная миссия

На уроке в школе города Эль-Обейд (Судан).

Среди арабских правителей третий эмир Катара всегда считался прогрессивным лидером — во многом благодаря гуманитарным и благотворительным программам его супруги. Шейха — активный общественный деятель. Она — специальный посол ЮНЕСКО по базовому и высшему образованию.

Это не просто почетная должность, как можно подумать. Шейха потратила годы в борьбе за равный доступ детей к образованию. Она объездила планету с этой важной миссией, встречалась с лидерами государств и меценатами, привлекая внимание к проблеме. Ее фонд «Educate a Child» («Дай образование ребенку») помогает детям, живущим в беднейших уголках планеты и ставшим жертвами войн и конфликтов, получить шанс на лучшую жизнь, отправившись в школу. Благодаря фонду шейхи Мозы 10 млн детей за 6 лет начали посещать школу.

«Это моя борьба, которую я начала очень давно... Я пообещала себе, что за 6 лет мы сможем дать образование 10 млн детей, которые не ходят в школу. Но проблема в том, что общее образование не приоритет для многих лидеров. Я хочу, чтобы школы воспринимались как святыни, которые ни при каких условиях не могут стать мишенью во время войн». Шейха Моза

В школе в Нью-Дели (Индия).

Не менее весомый вклад эта хрупкая женщина внесла в жизнь своих согражданок. Катарские женщины обязаны шейхе значительным улучшением своего положения. Сегодня Катар считается одной из самых либеральный арабских стран в части прав женщин: они имеют право голосовать, водить машину и одеваться не так строго, как того требуют в соседних странах. Благодаря доступу к образованию и рабочим местам, женщины теперь есть даже в кабинете министров страны.

Шейха Моза с министром здравоохранения Катара доктором Ханан Мохаммад аль-Кувари.

В этом году шейхе Мозе исполняется 60 лет, и у нее десятки внуков! Однако на покой эта неутомимая красавица не спешит. Она по-прежнему активно занимается общественной деятельностью и продолжает радовать нас своей неувядающей красотой.

А что вы думаете о шейхе Мозе? Может ли она дать фору европейским монаршим особам?