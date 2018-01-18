Скромное обаяние буржуазии: почему сейчас модно притворяться бедным

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Айфоны в кредит, мерседесы в кредит, ролексы в кредит, да и вообще, все ненужно-дорогое в кредит — становится маркером дурного вкуса. Вся эта показужность и неуместная вульгарность сходит с прогресс-экспресса. Теперь на смену этой крайности приходит другая крайность: пародия на бедность. Мы в AdMe.ru, опираясь на рассуждение профессора государственной политики Южно-Калифорнийского университета Элизабет Керрид-Хокетт, разобрались, из каких течений вышла эта новая мода и почему вдруг роскошь стала считаться дурным тоном.

Мода на кичливую роскошь и гламур нулевых уходит

Зачем лезть в петлю ипотеки, если можно просто снимать крутую квартиру в центре? Зачем нужны показушные стулья из итальянского столетнего дуба, если есть недорогая, функциональная мебель из «Икеи»? Самая свежая еда — на рынке, самые винтажные и необычные вещи — в секондхендах, гардеробная база — в массмаркете, хендмейд вообще рулит. В обществе произошла серьезная смена парадигмы: теперь не нужно стараться впечатлить дороговизной и роскошью своей жизни — это уже превратилось в вульгарщину, а вот впечатлить тем, как вы жадно экономите и находите безумные акции — теперь самое то! Из этого следует, что мечтать сейчас принято не о трате денег на развлечения, a об их судорожной экономии и непосредственно о самом способе заработка, например, о собственном стартапе. С этими словами перейдем ко второму пункту.

Мода на лайфстайл айтишников

Вспомните Стива Джобса и Марка Цукерберга — встреть их человек, который их ни разу не видел (если такой существует, конечно), он ни за что не поймет, что это одни из богатейших людей планеты. Первый десятилетиями ходил будто в советской водолазке, у второго есть серая толстовка и серая футболка и, кажется, все. И это не странно, а круто. Именно обеспеченные люди ввели в моду такое понятие, как «капсульный гардероб», то есть несколько базовых вещей, которые формируют ваш культовый статус в обществе (если менее пафосно — народ просто запоминает вас в одной и той же одежде), помогают тратить меньше сил и энергии на принятие ежедневных решений вроде подбора гардероба по утрам, в магазинах и так далее. Это освобождает от бытовой мороки и дает больше времени для других мыслей и решений. Поэтому высший пилотаж на сегодняшний день — это даже при больших деньгах ходить в кедах, носить одну и ту же толстовку, не укладывать волосы, забить на косметику и все тому подобное. В общем, вместо того чтобы изо всех сил притворяться, что у вас помимо хрущевки в Москве есть несколько счетов в банках по всей Швейцарии, можно смело ехать на трамвае за шаурмой на рынок и не забыть выложить все это в Instagram, чтобы точно быть в тренде.

Стиль бездомных

Теперь можно забыть о моде «от кутюр» и смело следовать следующему рецепту: смешать антигламурно-бунтующий гранж, моду на оверсайз-вещи, небрежный французский шик и добавить щепотку хипстера — получится вполне неплохой стиль бездомного художника, в богатом внутреннем мире которого можно и не сомневаться.

Мода на впечатления

Отношение к путешествиям тоже изменилось, и, надо сказать, в лучшую сторону: сейчас поездки в 7-звездочные дубайские отели уже не в топе. А вот летать на EasyJet, находить крутые акции на Vandrouki, снимать квартиры на Airbnb, а еще круче — жить у каучсерфера в каком-нибудь шанхайском гетто — вот это высший класс.

Мода на поступки, а не покупки

В мире, где вовсю идет борьба за права человека, борьба против несправедливости, где переоцениваются идеалы и сама концепция владения вещами в целом, уже как-то глупо кичиться покупкой iPhone X или Adidas Yeezy Boost, особенно если вы лишь притворяетесь, что это совершенно не ударило по вашему карману. А периодически звонить друзьям по своему кнопочному Nokia и выказывать свое презрение к трусам Calvin Klein и прочим брендам, да и вообще к деньгам — вот это круто.

Как вы считаете, это адекватное развитие общества или перегибание палки?