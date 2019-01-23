Почему русские осуждают людей, которые широко улыбаются

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Суровые климатические условия и нелегкий быт на протяжении многих веков привели к тому, что на лице русского человека буквально застыла хмурая маска, которая первым делом бросается в глаза любому туристу. И поэтому весь мир знает: если русский улыбается, значит, в его жизни произошло нечто из ряда вон выходящее.

AdMe.ru выяснил, как типичный россиянин (не только русский по происхождению) воспринимает человека, который ему улыбается.

Если улыбаешься — значит, глупый

Чем чаще вы улыбаетесь, тем более глупым кажетесь окружающим. Такой вывод сделала группа нейропсихологов, тщательно изучив причины знаменитой мрачности русских. При этом важно заметить, что глупым считают того человека, который не имеет повода для выражаемой радости. Скажем, проявление признаков веселости при заходе в общественный транпорт совершенно неуместно.

Справедливости ради заметим, что Россия не одинока в своих предрассудках. Беспричинная улыбка воспринимается как признак низкого интеллекта также в Японии, Южной Корее и Франции. Отличаются оригинальностью и суровые страны скандинавского полуострова.

«Социальный путеводитель по Норвегии (слева направо): счастливый, грустный, злой, пьяный».

Например, некоторые норвежские путеводители предупреждают туристов, что на улицах этого государства улыбающегося человека могут принять за пьяного, или сумасшедшего, или американца. Или за всех трех одновременно.

Если улыбаешься — значит, врешь

Все те же нейропсихологи выяснили, что улыбка в некоторых странах ассоциируется с лицемерием и откровенной ложью. Такой стереотип живет и здравствует в Иране, Индии, Индонезии и на Мальдивах. У русских в этом плане ситуация немного лучше: подсознательно мы верим улыбающемуся человеку. Проблема в том, что доверие начисто заглушает голос разума и неудачного опыта. Считается, что одна из причин такого отношения — это высокий уровень коррупции в стране. Зависимость прямо пропорциональна: чем больше взяток берут, тем меньше верят людям, а особенно улыбающимся.

Если улыбаешься — значит, халтуришь

Если русскому поручили какое-то ответственное дело, он должен выполнять его с серьезнейшим выражением лица. В противном случае его веселость будет расценена как халатное отношение к работе. То же самое относится к школьным занятиям: если ребенок улыбается (особенно широко), то плохо себя ведет. Единственная сфера, которая в последнее время игнорирует этот предрассудок, — обслуживание. Российские официанты, горничные и продавцы обязаны улыбаться клиенту. Но ирония играет с ними злую шутку: чем шире улыбка, тем меньше клиент ей верит.

Если с тобой случилось нечто плохое, улыбаться не имеешь права

Существует такое понятие, как улыбка самоподбадривания. Когда человек находится в тяжелой психологической или материальной ситуации, он может начать улыбаться через силу, чтобы почувствовать себя немного счастливее. Таким образом можно преодолеть приступы депрессивного настроения. Общественность в России подобные улыбки строго осуждает. «От нее муж ушел, а она ходит и улыбается!» Такая особенность менталитета уникальна, хотя и кажется представителям других культур странной и диковатой.

Если улыбаешься — значит, флиртуешь

Если девушка улыбнулась незнакомке, это может быть расценено как насмешка или даже оскорбление. Если же улыбка адресована мужчине, он может решить, что таким образом с ним заигрывают и пытаются познакомиться.

В отличие от многих западных стран, в России не принято улыбаться из вежливости. Улыбка здесь — это признак личного расположения, а никак не культуры или воспитанности человека. Для русских совершенно нормально приветствовать людей и беседовать с ними с серьезным, даже насупленным выражением лица. Особенно когда дело касается бизнеса или разговор идет между начальником и подчиненным.

Если русский все же улыбается, то делает это по-особенному

Обычно русская улыбка — это только приподнятые уголки губ. В России не принято показывать зубы и уж тем более десны. Голливудская улыбка воспринимается как вульгарная, «лошадиная», неестественная. Такой стереотип закрепился даже в поговорках: «Скалозубы не бывают любы». Впрочем, иногда приоткрыть верхний ряд зубов можно — если у вас для этого есть достаточно весомый повод.

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