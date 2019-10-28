13 вещей, которые станут частью вашей повседневной жизни в ближайшие 10 лет

32 19 60 15k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вспомните, какой была обычная жизнь в 2009 году. Большинство людей еще не пользовались интернетом, социальные сети были развлечением для студентов и школьников, мир прощался с мессенджерами ICQ и QIP, переходя на Skype. Одновременно с этим у нас появились вакцина против ВИЧ, Большой адронный коллайдер, iPhone 3GS и самые разные модели электронных книг. Мы стали больше путешествовать, чаще разводиться, быстрее влюбляться, забывая об обязательствах. Что же произойдет с нами в следующем десятилетии?

AdMe.ru изучил тенденции, о которых говорят ученые, и готов поделиться самыми интересными выводами о том, какое будущее мы строим уже сегодня.

Люди живут в коммунальных домах. Брак этому не помеха

Жить в коммуналке, чтобы почувствовать себя нужным. Люди все чаще снимают большую квартиру вместе с друзьями, вместо того чтобы арендовать что-то в одиночку. Растет интерес к коливингам — это образ жизни в стиле сериала «Друзья», когда соседи по жилплощади вместе проводят свободное время, выручают и поддерживают друг друга. Человек бежит от одиночества. Главное — не материальная выгода, а потребность в общении. В отличие от традиционной семьи, здесь нет явных лидеров, права и условия для всех равны, есть ощущение собственной востребованности и значимости для коммуны.

Профессор Вэнди Гамбер считает, что коливинги появились еще в XIX веке, когда одиночки, не найдя себе супруга или потеряв его, предпочитали не возвращаться в родную семью, а жить с близкими по духу людьми. Сегодня интерес к подобному образу жизни постепенно меняет и само общество, способствуя стиранию некоторых гендерных различий, например: вместо мужского и женского появляется общий туалет;

уход от понимания мужских и женских обязанностей по дому, в результате чего не так важно, умеет ли женщина готовить, а мужчина — забивать гвоздь, главное — совместимость характеров;

одежда становится гендерно нейтральной: женщины все чаще носят штаны, мужчины не стесняются розового цвета и подчеркивают фигуру облегающей одеждой;

появляется понятие унисекс-косметики: бальзамы для губ, кремы от морщин и тональные средства, созданные и для женщин, и для мужчин.

Дети — это роскошь, недоступная для многих

В начале 2000-х каждый 3-й ребенок все еще был незапланированным. Отсчитайте 9 месяцев от дня вашего рождения — скорее всего, день зачатия совпадет с праздником или выходным. Не так важны были условия, родить ребенка было целью жизни женщины. Сегодня ребенок не каждому по карману. Все чаще это осознанный выбор пары, которая физически здорова, имеет крепкие отношения, какие-то сбережения и собственное жилье. При этом профессор Сара Харпер считает, что снижение рождаемости — это не плохой знак. Благодаря техническому прогрессу и искусственному интеллекту у нас уже есть беспилотные автомобили и магазины без кассиров с оплатой через приложение, мы не нуждаемся в дешевой рабочей силе для обслуживания этого мира.

Через 10 лет компьютер заменит человека во многих сферах. И если развивающиеся страны все еще делают ставку на количество населения, пытаясь повысить рождаемость, то развитые страны уделяют больше внимания качественному воспитанию. С другой стороны, если сегодня государство лишает родителя прав на ребенка, то завтра может перейти к выдаче разрешений, по которым родить ребенка смогут лишь те, кто физически, психологически и материально способен дать ему достойную жизнь.

Высшее образование — это удел гениев и карьеристов

Уже сегодня можно построить карьеру, имея лишь школьное образование. Обучение в институте уже не воспринимается как путь к высокооплачиваемой работе и достойной жизни. В любой момент можно начать жизнь с нуля. Мы считаем нормальным, когда человек в 40 лет бросает высокооплачиваемую работу, осваивает за свой счет азы кулинарии и начинает работать помощником повара, проводя на кухне почти весь день и получая в несколько раз меньше за свой труд. Еще 20–30 лет его бы сочли бестолковым эгоистом. Меняется система образования. Для школьника, который проявляет особые таланты, заранее выделяют место в вузе и дают возможность в школе заниматься научной деятельностью. Другим детям рекомендуют сначала провести год или два, работая где-то, чтобы найти себя в какой-то сфере деятельности, а уже после этого получать высшее или специальное образование, чтобы строить карьеру.

Люди хотят пользоваться, но не владеть

Уходит понятие частной собственности. Мы живем в экономике обмена: платим за временное пользование, отказываясь покупать. Популярность сервисов каршеринга привела к тому, что люди реже покупают машины. Ориентируясь на это, компания Volvo уже предлагает оформить годовую подписку на новый автомобиль: раз в месяц вы платите за пользование новой машиной, а компания берет на себя расходы по обслуживанию. Прямо сейчас вы можете: арендовать одежду, обувь, украшения, детские игрушки или место для работы в офисном пространстве;

получать бесплатно продукты питания в банках еды;

подвозить кого-то за вознаграждение или обмениваться домами с другими людьми на время отпуска. Вчера это казалось глупой фантастикой. Завтра жизнь «в аренду» и разделение благ станет нормой и, возможно, приведет к появлению новой валюты, основанной на поведении человека: чем больше пользы он приносит обществу, тем доступнее станут для него блага. Подобная система уже тестируется в Китае.

Меняются идеалы красоты

Мужчины предпочитают женщин с накачанной попой, меньше внимания уделяя груди. Сегодня косметика и пластические операции настолько доступны, что позволяют женщинам менять внешность. В ответ на это у мужчин тоже меняются предпочтения: они проявляют больший интерес к представительницам слабого пола, которые предпочитают естественный вид, ухаживают за собой, занимаются спортом и образованием, выглядят здоровыми в противовес искусственным барышням из инстаграма.

Зеркала, татуировки и унитаз — с их помощью врачи следят за вашим здоровьем и используют вас для опытов

Все больше изобретений появляется для диагностики состояния здоровья, чтобы врачи всегда имели полный доступ к данным о вашем самочувствии и вовремя начали лечение: зубные щетки следят за техникой чистки зубов и отражают в приложении состояние вашей ротовой полости, отслеживая, когда нужно записаться к стоматологу;

татуировки меняют цвет, реагируя на изменение уровня сахара в крови;

зеркало анализирует состояние кожи и подбирает уход;

фитнес-трекеры следят за работой сердца и давлением и вызовут скорую помощь при необходимости;

уже проектируются унитазы, которые анализируют отходы жизнедеятельности и передают данные врачам, если выявляются какие-то нарушения. Сегодня свободный доступ к результатам ДНК миллионов людей по всему миру, которые сделали тест, чтобы узнать свою национальность, дает возможность ученым разрабатывать новые лекарства и находить инновационные методы лечения, изучая разнообразие генов. Представьте, какой скачок совершит медицина, если исследователи получат данные о состоянии здоровья миллионов людей по всему миру: молодых и старых, здоровых и больных.

Никаких зубных протезов и кариеса

На смену бормашинам, пломбам и пастам, восстанавливающим эмаль, придут гели, которые позволяют выращивать искусственную эмаль прямо на зубе, ультразвуковые зубные щетки в виде кап, которые чистят всю полость рта за считаные секунды, и лекарства, которые заставляют зубы расти и восстанавливаться, как это делает любая другая кость в нашем теле.

Вещи из мусора

Уже сейчас мода становится экологичной: одни бренды награждают покупателей скидкой за то, что те приносят на утилизацию старые вещи, другие делают свои коллекции из мусора. Многие знаменитости пытаются поддержать эти тренды, например Меган Маркл является поклонницей компании, которая создает свою обувь из пластиковых бутылок.

Экзоскелеты и искусственные органы как способ продлить жизнь

Развитие биомеханики и робототехники подарило нам протезы, которые можно контролировать силой мысли, нейростимуляторы, превращающие идеи в слова, и экзоскелеты, благодаря которым инвалиды и пожилые люди могут активно двигаться и вести полноценную жизнь.

Ученые Тель-Авивского университета пошли дальше и на 3D-принтере с помощью стволовых клеток начали печать таких сложных органов, как сердце и почки. Благодаря этому мы сможем заменять нездоровые органы и части тела искусственными, что увеличит длительности жизни и повысит ее качество.

Овощи растут на зданиях, а мясо — в лабораториях

Вертикальные фермы позволяют экономить место при выращивании урожая. Задуманные как элемент городской среды, в будущем они могут стать приложением к любому жилищному комплексу, и тогда у каждого высотного здания будет свой фруктовый сад и огород, обеспечивающий людей свежими продуктами на протяжении всего года. К ним добавится доступное искусственно выращенное мясо, когда ученые берут клетки реальных животных и из них выращивают для вас котлету или сочный фарш. Изменится культура питания: мы двигаемся к отказу от полуфабрикатов и переработанной еды, снижаем количество потребляемых мясных продуктов. Во многих странах люди устраивают «понедельники без мяса», а на территории постсоветского пространства все еще популярен «рыбный четверг». Возможно, вслед за некоторыми странами Азии мы начнем употреблять в пищу насекомых, которые являются источником более чистого и легкоусвояемого белка.

Деньги платят всем, а работают только самые умные

По мнению социологов, безусловный базовый доход — это часть будущего: на смену водителям, администраторам, туристическим агентам и даже бухгалтерам придет компьютер. Снизив расходы на обслуживающий персонал и повысив эффективность работы, можно ожидать большей прибыли. За счет этого можно выплачивать минимальное социальное пособие, которое позволит каждому человеку комфортно жить. Те же, кто захочет повысить уровень своей жизни, должен будет посвятить себя работе и обучению, чтобы стать востребованным уникальным специалистом в той или иной сфере.

Нет места традиционной любви

Интернет раз и навсегда изменил то, как мы находим партнеров и строим отношения с ними. Раньше традиционный брак был началом знакомства с другим человеком, сегодня это финальная точка, к которой люди приходят, лишь хорошо узнав друг друга. Мы меняемся: одни люди живут вместе, не планируя регистрировать свои отношения, другие выбирают гостевой брак, третьи навсегда остаются одиночками, не желая создавать семью и обзаводиться детьми. Есть мнение, что мы медленно движемся к полигамии: скоро у каждого человека будет несколько партнеров одновременно, с которыми он периодически приятно проводит время. А традиционные браки и союзы, в которых люди проводят больше 3–5 лет, станут столь же редким явлением, как пары, которые на сегодняшний день прожили вместе больше 25 лет.

Можно быть кем угодно и делать все, что хочется, пока это не вредит обществу

Больше не нужно бояться быть собой. Не общество формирует человека, теперь все наоборот. Люди стремятся к самовыражению, не боятся выглядеть глупо, не стесняются потакать своим желаниям. Неважно, какой размер вы носите, предпочитаете ли юбку или штаны, насколько вы в чем-то талантливы. С каждым днем мы все ближе к осознанию, что задача будущего мира — дать возможность каждому человеку почувствовать себя счастливым. Главное правило: пока ваши чудачества не наносят вреда другим людям, вы вольны делать все, что хотите. Но, например, если вы отказываетесь от прививок, не имея противопоказаний, то лишаетесь доступа к благам цивилизации: ваши дети не смогут пойти в школу, вам откажут в работе. Свобода в рамках разумных ограничений.