«Почему поход в школьный туалет — испытание не для детской психики». Честный текст о проблеме, которую мы не хотим замечать

Согласно проведенному в Британии опросу, люди считают унитаз со смывом одним из величайших изобретений человечества. Он занимает место в первой десятке наряду с двигателем внутреннего сгорания. Серьезные ученые заняты тем, чтобы сделать наше пребывание в туалете максимально комфортным и не видят в этом ничего зазорного.

Мы в AdMe.ru задумались, отчего же наши дети вынуждены в этом вопросе оставаться в каменном веке и почему до сих пор для того, чтобы выйти из класса в туалет, нужно просить разрешения.

В начальной школе моя соседка по парте Оля — тихая, блеклая девочка, которую в классе мало кто замечал, — описалась прямо на уроке. Она тянула руку, но учительница была занята — отчитывала очередного непоседу, и ей было не до Оли с ее робкими попытками привлечь внимание. Зато когда из-под нашей парты потек бойкий ручеек, это заметили все. Я помню свой детский ужас. Самым главным в тот момент было откреститься, показать всем, что это не я, потому что это же позорище! У нас у всех в головах с детского сада было крепко вбито: нет ничего хуже, чем вот это вот. При этом попросить кого-то внятно объяснить, в чем же беда, если ты просто не справился с физиологией, никого не обманул, не ударил, не взял чужого, а просто не смог больше терпеть, нет, мы бы не смогли. Учительница у нас была, по мнению родителей, хорошая, а я скажу так — обыкновенная, такая же, как сотни других преподавателей. Она мягко пожурила Олю за то, что та была недостаточно настойчива, и отправила домой. Ее короткий выговор окончательно расставил для всего класса точки над «i»: виноват тот, кто напрудил в штаны. И если Ольгу раньше просто не замечали, то теперь от нее начали брезгливо шарахаться.

Говорят, что школа должна готовить детей ко взрослой жизни. Знаете, если хоть в одной компании начальство обязало бы работников вслух при всех отпрашиваться в туалет, то дальнейшее будущее фирмы было бы невероятно увлекательным — шумиха в прессе, мемы в соцсетях, негодование сотрудников. Мы, уверенные в себе, состоявшиеся люди, бережно несущие в ладошках любые психологические травмы хорошо оплачиваемым психологам, в жизни не стали бы терпеть такое унижение. А для большинства детей это обычное дело, привычная реальность, и главное в ней — суметь докричаться до учителя и не допустить конфуза, потому что жалеть тебя никто не станет.

Многие дети стараются в школе вообще не ходить в туалет — терпят до последнего, что не лучшим образом, кстати, сказывается на физическом здоровье. И терпят не только из-за того, что тебе перед всем классом надо обозначить свою нужду, но и из-за того, что вместо комфортного и безопасного домашнего «кабинета раздумий» в общественном туалете их ждет хорошо еще если кабинка, а то и просто ряд унитазов, где заниматься «своими делами» надо у всех на виду. В 2019 году компания Domestos запустила программу «Терпеть нельзя учиться», пообещав победителям конкурса на худший школьный туалет сделать современный ремонт в этом помещении. Со всех концов страны стали поступать заявки, на сайте появились сотни фотографий, и люди пришли в ужас: сломанные перегородки, отбитый кафель, отсутствие дверок, а в некоторых заведениях детям и вовсе приходится садиться практически над дыркой в полу. В 2021 году компания решила выбрать не 3, а 6 победителей, а благодаря еще одному спонсору удалось увеличить это количество вдвое — аж целых 12 школ обзаведутся современными помещениями. А нуждаются в обновлении тысячи!

В школе моего ребенка — пластиковые окна, в кабинетах — компьютеры и проекторы, в раздевалках — шкафчики, а в туалете — несколько стареньких унитазов, разделенные хлипкими перегородками, а еще из окон дует. Какой смысл заклеивать там щели, если дети, по мнению администрации, не должны задерживаться в этом помещении надолго? «Они же за знаниями пришли, а не пописать» — так аргументирует администрация. Родительский комитет нашего класса дошел до директора с вопросом про школьный туалет. Классная руководительница умоляла «не позорить» ее, завуч цедила сквозь зубы: «Некоторым лишь бы склочничать». А все почему? Потому что родители просили поставить в туалете дверцы. И даже были готовы оплатить этот нехитрый ремонт из своего кармана, раз школьным бюджетом эта «немыслимая» роскошь не предусмотрена. Но администрация стояла намертво: преподаватель должен иметь возможность в любой момент заглянуть в любое помещение школы и одним взглядом оценить ситуацию.

Психологи могут строчить трактаты о детской психике и формировании человеческого достоинства, физиологи — рассказывать о том, почему вредно подолгу терпеть и как это ведет к различным заболеваниям, но сложившийся в множестве школ порядок остается незыблемым. Учитель может даже не пустить ребенка в туалет, если ему покажется, что тот, к примеру, хочет сбежать с контрольной. А как доказать, что тебе действительно надо? Любящие родители, мы закрываем глаза на эти проблемы. Эта тема табуирована, неудобна. И главное, что не все учителя готовы быть нашими союзниками. Некоторые приходят в ужас от предположения, что дети могут выходить из класса по нужде без спроса. Они предрекают срыв учебного процесса, постоянные хождения туда-сюда, говорят: «Мы же терпим, и они потерпят!» Но вот есть частная питерская школа «Апельсин», где привычные вопросы дисциплины решают совсем иначе. Там ребенок, не оглядываясь на взрослых, решает не только, когда ему в туалет сходить, но и когда вовсе с урока уйти, если ему неинтересно. И дети в ней учатся, выигрывают олимпиады, завоевывают призы в конкурсах, а не просиживают все уроки в туалетах. Значит, так можно?

Знаете, создается ощущение, что у многих из нас в этом вопросе своеобразное слепое пятно именно из-за детских травм. Мы не хотим вспоминать то беспомощное и унизительное состояние, стараемся дистанцироваться, и нам в голову не приходит, что это просто наша обязанность — защитить детей и сделать так, чтобы им было комфортно реализовывать одну из самых простейших и базовых человеческих потребностей. Чтобы больше ни одному ребенку не пришлось терпеть до дома или стоять посреди класса в мокрых трусах просто потому, что он слишком робок и стеснителен.