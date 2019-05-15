Почему параметры идеальной фигуры постоянно меняются и какими они будут в ближайшем будущем

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Сегодня женщины по всему миру с замиранием сердца встают на весы. И определенную роль в возникновении этого страха сыграли страховые компании. Их интересовала взаимосвязь между весом и здоровьем человека, и для предотвращения лишних выплат они начали подсчитывать индекс массы тела. И теперь мы все пытаемся понять, насколько близки к идеалу или далеки от него, мучим себя на тренажерах и испытываем диетами.

AdMe.ru попытался выяснить, почему постоянно меняется представление об идеальном женском теле и каким оно будет в будущем. Может быть, пора перестать считать калории и освободить в своем холодильнике больше места для пирожных?

Голод заставляет любить женщин в теле

На представление об идеальной фигуре влияет множество факторов. И один из главных — чувство голода. Исследования показали, что даже современные мужчины находят более привлекательными дам с пышной фигурой, когда хотят есть. А в Древнем мире широкие бедра, крупный живот и большая грудь ассоциировались с чувственностью и плодородием женщины. Люди часто недоедали, поэтому наибольший шанс выносить, а затем выкормить ребенка имели женщины с максимально большим запасом жира. Именно они и казались наиболее привлекательными. До сих пор в Мавритании и в одном из племен Уганды, где запасы еды ограничены, пышнотелые женщины считаются идеалом красоты. Более того, их специально откармливают. Угандские невесты перед свадьбой ежедневно выпивают по несколько кувшинов молока (около 5 тыс. калорий), чтобы стать достаточно привлекательными.

Общество определяет, каким будет идеал

На представление об идеальной женской фигуре влияют также культура и общество. В Древней Греции его выразили скульпторы. Женские статуи хотя не отличались худобой, но имели вполне привлекательные формы. Грудь была небольшого размера, поскольку скульптура богинь показывала совершенство человеческого тела, а не его сексуальность. В Средние века христианство диктовало каноны красоты. Идеалом стали бледные изможденные лица и худощавые фигуры, напоминающие о посте и воздержании. В эпоху Возрождения фигуры становятся достаточно стройными, но у большинства из них появляется небольшой животик. Пробуждается интерес к человеческой личности и телу, поэтому беременность открыто показывают.

Женщина с фигурой «песочные часы» — образец фертильности

С XVI века наступила эпоха корсетов, и длилась она до начала века XX. Корсеты подчеркивали талию и делали фигуру похожей на песочные часы. И хотя красивый контраст между бедрами и талией диктовала мода тех лет, вероятно, немалое влияние оказали и мужские предпочтения, заложенные самой природой. Исследования показали, что у женщин с большой грудью и узкой талией повышен уровень эстрадиола, а у девушек с резким контрастом между талией и бедрами — прогестерона, и оба этих гормона способствуют успешному зачатию. Таким образом, девушки с фигурой типа «песочные часы» обладают наибольшей фертильностью — способностью забеременеть. В 50-е годы XX века, после голода и войны, этот идеал женского тела снова был на пике популярности: такие красавицы, как Мэрилин Монро, Бетти Бросмер и Джейн Мэнсфилд, радовали мужские взгляды своими роскошными формами.

Кстати, несмотря на то что формы Барби считаются образцом фертильности, в реальности девушка с такой фигурой была бы бесплодной. Более того, анорексичной и способной передвигаться лишь на четвереньках. Студентка Гамильтонского колледжа показала, как бы выглядел такой идеал женской красоты в реальную величину.

#TBT to that time I build a life size Barbie. Thanks @Mattel for finally making dolls that look more like real women pic.twitter.com/r2VZK9sJ0f — Galia Slayen (@gslayen) January 29, 2016

Появление андрогинного идеала красоты

В 1920-е годы начинается эпоха относительной свободы для женщин, они перестают угождать мужчинам: обрезают волосы и не подчеркивают изгибы тела. С 60-х годов худоба прочно вошла в моду: девочка-подросток Твигги стала кумиром молодежи. Она была одной из первых моделей с андрогинными чертами, сочетающей мальчишескую фигуру и короткие волосы с длинными ресницами и огромными глазами. И хотя женщины перестали утягивать себя корсетами, они начали «ужимать» себя диетами и спортом. Пик увлечения стройным, мускулистым телом пришелся на 80-е годы вместе с моделями Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. Начиная с 90-х, в моду снова вошла худоба, идеалом красоты стала Кейт Мосс. В СМИ широко распространялась информация о вреде избыточной массы тела для здоровья, а полнота начала высмеиваться и ассоциироваться с безволием. Дизайнеры с этого времени предпочитают худощавых моделей — таких, которые без проблем влезут в размер XS.

Современное разнообразие

В 2010-х, в связи с распространением интернета и соцсетей, в моду начали входить разные типы фигур: от пышных форм моделей plus-size, выраженных изгибов, как у Ким Кардашьян, до аморфных тел моделей-андрогинов. Тем не менее исследователи подчеркивают, что за последние 50 лет мужчины стали очень привередливыми: они предпочитают женщин не только с большой разницей между бедрами, грудью и талией, но и с невысоким ИМТ. В общем, девушек худощавого, андрогинного типа.

Каким будет идеал женского тела в будущем?

В ближайшее время идеальное женское тело, скорее всего, так и останется худощавым. По нескольким причинам. 1. Глобализация Телевидение и интернет распространились повсюду. В традиционных обществах Пуэрто-Рико, Самоа и Танзании всегда ценились женщины в теле. Однако, начиная с 1990-х годов, под влиянием европейских стран они тоже стали воспринимать полноту как нечто безобразное. В сельской местности, где физический труд все еще имеет значение, часто ценятся крепкие, крупные женские фигуры. Но мужчины, которые переезжают из деревень в города, вскоре начинают отдавать предпочтение более худощавым девушкам. 2. Относительная сытость населения Если нет войны и голода, мужчины, как мы выяснили, предпочитают более стройных женщин. И поскольку во многих странах цивилизованного мира еды хватает, пышные формы будут ассоциироваться лишь с ожирением. 3. Предпочтение в пользу женщин с фигурой «песочные часы» Узкая талия и широкие бедра наверняка останутся в числе приоритетов. Но под влиянием индустрии моды худощавые дамы останутся в тренде.

4. Реклама и индустрия моды — для стройных женщин Модельеры чаще всего предпочитают худых девушек (и еще чаще с универсальной мальчишеской внешностью), поскольку на них отлично смотрится любая одежда. А с помощью компьютерных программ можно создавать не только стройные тела, но и фигуры, которые просто не могут существовать. По статистике, девочка-подросток получает в день 180 минут информации из различных СМИ и лишь 10 минут общается с родителями. Таким образом, нереальные стандарты красоты все больше внедряются в наше сознание и в сознание наших детей. Отдельные женщины и модели plus-size, конечно, немного повлияли на модные течения, но едва ли этот эффект будет долговременным. Тем более что модельеры упрямо продолжают создавать одежду для фигуры «песочные часы», игнорируя остальные женские типы. И это при том, что такими параметрами обладают не более 8 % представительниц прекрасного пола. 5. Стирание границ между полами Под влиянием идей феминизма все больше людей (в том числе знаменитых моделей и актрис) становятся андрогинными. Они считают, что различий между мужчинами и женщинами нет и не должно быть, носят бесполые прически и одежду. Хорошо это или плохо, оставляем судить вам, но в ближайшем будущем эталон женской красоты, скорее всего, будет лишен явных половых признаков.

Не исключено и то, что благодаря фотошопу мы возведем в культ нереально худую фигуру, которая была бы к лицу только чахоточной викторианской даме. Так что пирожными пока запасаться рано. С другой стороны, не стоит и слепо следовать идеалу Барби, иначе вместо роскошной фигуры можно получить диагноз «нервная анорексия».