Почему вещи, созданные Габриэль Шанель в XX веке, и сегодня являются предметом вожделения модниц

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Chanel — один из самых известных и успешных домов моды люксового сегмента. Но чтобы одеваться в стиле Chanel, совсем не обязательно быть состоятельной особой. Вариации маленького черного платья и знаменитой стеганой сумки представлены у любого бюджетного бренда. А купить отрез твида и сшить в ателье жакет а-ля Шанель под силу любой из нас. Все перечисленные вещи были придуманы в прошлом веке и давно стали классикой, актуальной во все времена, и предметом вожделения многих женщин.

AdMe.ru попытался разобраться, как бренду, который был основан в начале прошлого века, удается влиять на то, что мы носим и сегодня.

Основание бренда и наследие Коко Шанель

Благодаря Габриэль Коко Шанель, которая основала модный дом и оказала значительное влияние на моду XX века, в гардеробы женщин вошла удобная и практичная одежда. Будущая легенда родилась в бедной семье и некоторое время росла в монастыре. Ее мать умерла, когда девочке было 11 лет, а отец вскоре отдал Габриэль и ее 4 родных братьев и сестер в приют при монастыре. Когда девушке исполнилось 18 лет, она начала работать в магазине женской одежды, по вечерам пела и танцевала в кабаре. Именно там Габриэль и получила прозвище Коко. История бренда Chanel началась в 1910 году с открытия шляпного магазина. А спустя несколько лет у Шанель была уже сеть магазинов. С ее легкой руки в моду вошли маленькое черное платье, приталенный жакет из твида, небольшая сумка на цепочке, крупная бижутерия. Все эти вещи, включая легендарный парфюм Chanel No. 5, актуальны и сегодня.

Эскиз маленького черного платья Шанель, 1926 год. Актрисы сериала «Секс в большом городе» в маленьких черных платьях.

«Одеться Шахерезадой легко, подобрать маленькое черное платье трудно». Коко Шанель

Шанель придумала маленькое черное платье в 20-х годах прошлого века. Историки моды придерживаются мнения, что его создание связано с уходом из жизни британского аристократа Артура Кэйпела. Артур был самой большой любовью в жизни Коко, он ввел ее в светское общество и помог открыть первый магазин в Париже, а затем бутик в Довиле. Шанель не могла официально носить траур, потому что не была супругой Кэйпела, и она ввела моду на черный цвет в гардеробе. Впервые эскиз маленького черного платья был опубликован в 1926 году в журнале Vogue, где его сравнили с черным автомобилем Ford, предположив, что платье будет столь же популярным. Тогда платье имело заниженную линию талии и небольшой напуск, а его силуэт напоминал прямоугольник, благодаря чему оно подходило для фигуры любого типа. Сегодня маленькое черное платье выпускают самые разные дизайнеры и бренды масс-маркета, его силуэт и детали кроя могут быть самыми разными. Но идея остается прежней: черный цвет, длина до колен и универсальность.

Мадемуазель Шанель в своей мастерской, 1959 год. Карла Бруни в жакете Chanel, наши дни.

«Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм». Коко Шанель

Еще один предмет гардероба, введенный в моду Габриэль Шанель и не теряющий своей актуальности со временем, — твидовый костюм. Твид считался грубой тканью, подходящей скорее для пошива мужских костюмов. Шанель просто влюбилась в этот материал в 20-х годах во время поездки в Шотландию. А силуэт костюма, ставший культовым, был создан в 1954 году. Костюмы из твида носили Жаклин Кеннеди и Роми Шнайдер, в 1990-х — принцесса Диана. Модельеры придумали бесчисленное количество вариаций классического костюма из твида: жакеты с вплетенными металлическими нитями, цветные и декорированные жемчугом.

Жаклин Кеннеди с сумкой Chanel 2.55, 1962 год. Алекса Чанг, наши дни.

«Я устала носить ридикюли в руках, к тому же я их вечно теряю. Сумка должна быть на ремешке, чтобы руки оставались свободными». Коко Шанель

Когда Шанель был 71 год, она сказала ставшую знаменитой фразу о том, что сумка должна быть на ремешке. Через год была представлена прямоугольная стеганая сумка на цепочке. Новинку назвали «2.55» в честь даты презентации модели — февраль 1955 года. Спрос на сумку был ажиотажным. Довольно быстро помимо черных появились цветные сумки, а также изготовленные не только из кожи, но и из атласа и любимого мадемуазель Шанель твида. Сегодня, спустя более чем 60 лет после создания, эта модель сумки по-прежнему остается одной из самых желанных для модниц. Цена на нее растет год от года, а количество подделок этой модели и стилизаций на ее тему у бюджетных брендов свидетельствует о немеркнущей популярности.

Модель в коллекции дома Chanel, 1969 год. Мирослава Дума, наши дни.

«Это незаменимая обувь на все случаи жизни. Имея всего 4 пары, можно путешествовать по миру». Коко Шанель

В 1957 году мадемуазель Шанель представила бежевые туфли с черным мыском на устойчивом 5-сантиметровом каблуке. Благодаря бежевому цвету туфли визуально удлиняли ногу, а черный мысок делал ступню миниатюрнее и изящнее. Коко стремилась к тому, чтобы одевать женщин в удобную одежду и обувь, поэтому отказалась от каблука-шпильки в своих коллекциях. Так стремление сделать одновременно удобную и элегантную обувь привело к рождению легенды. Сегодня такая модель представлена в коллекциях дома Chanel как в классическом, так и переосмысленном варианте — в виде балеток и сапог с черным мыском, причем необязательно бежевого цвета.

Коко Шанель, 1935 год. Рианна, наши дни.

«Люди с хорошим вкусом носят бижутерию. Всем остальным приходится носить золото». Коко Шанель

Шанель была уверена, что драгоценности в большом количестве смотрятся вульгарно и говорят о дурном вкусе их обладательницы. А вот бижутерия позволяет сделать образ интересным и по-разному обыграть один и тот же базовый наряд. Многоярусные ожерелья из искусственного жемчуга стали частью фирменного стиля Коко. Они актуальны и сегодня.

Эпоха Лагерфельда

«Коко возненавидела бы то, что я делаю. Но у компании есть лицо, и то, как именно обновлять его, — моя забота». Карл Лагерфельд

В 1983 году главным дизайнером Дома Chanel стал немецкий модельер Карл Лагерфельд. И возглавлял Дом моды вплоть до своей кончины в феврале 2019 года. Дизайнеру удалось не только сохранить наследие мадемуазель, но и обогатить его. Лагерфельд смог «омолодить» вещи, являющиеся ДНК бренда Chanel, переосмыслив их крой и добавив необычные детали.

Когда Лагерфельд пришел в Chanel, твид уже считался материалом для консервативных дам «элегантного» возраста. Дизайнеру удалось вдохнуть в эту ткань новую жизнь, когда он стал отшивать из него такие актуальные вещи, как бомберы, а также ботфорты, сумки необычных форм, кроссовки. Коллекция сезона весна-лето — 2014 стала по-настоящему революционной: бренд Chanel смешал спортивный уличный стиль и классику. Все модели появились на подиуме в элегантных платьях или классических костюмах и кроссовках. В спортивной обуви вышла и модель в свадебном образе в финале показа. Это стало настоящей революцией — вскоре манеру носить спортивную обувь с деловой или романтической одеждой подхватили модницы всего мира.

«Мода — это часть событий нашего времени». Карл Лагерфельд

Тонко чувствующий не только модные, но и социальные тренды Карл Лагерфельд создал коллекцию весна-лето — 2016 полностью из экологичных и природных материалов: нити из переработанного текстиля, бусины из дерева, пайетки из шпона (древесного материала, представляющего собой тонкие листы древесины), имитирующие стружку. Свадебное платье в этой коллекции было сделано из переработанной древесины. К слову, предыдущая коллекция Chanel была высокотехнологичной, часть костюмов в ней была из ткани, отпечатанной на 3D-принтере.

Каждое шоу марки само по себе было невероятным представлением, которое разворачивалось то на пляже, то на космической станции, то в казино, то в роскошном парке времен Марии Антуанетты с фонтанами и беседками из живых роз, то просто на улице, по которой идет демонстрация и модели несут плакаты с лозунгами вроде «Занимайтесь модой, а не войной», «Феминистка, но женственная», «Твид лучше твита». Все эти впечатляющие декорации возводились в Гран-Пале — Большом дворце изящных искусств в Париже. Нередко для показа создавалась гигантская конструкция, вокруг которой проходило модное шоу: Эйфелева башня, жакет Chanel размером с 5-этажку, карусель или ракета, которая взлетела, пусть и всего на несколько метров.

Chanel сегодня

Карл Лагерфельд и Виржини Виар, октябрь 2018 года. Модель из коллекции Chanel весна-лето — 2020.

После смерти «великого кайзера моды», как называли Карла Лагерфельда, креативным директором Chanel стала Виржини Виар. Виар была правой рукой Лагерфельда и работала с ним бок о бок более 30 лет. Из первых самостоятельных коллекций Виар становится понятно, что она продолжит вектор развития марки, заданный Лагерфельдом, — сохранить суть бренда и при этом превратить Chanel в более молодежную марку. Именно поэтому в коллекции весна-лето — 2020 мы видим образ современной молодой девушки в коротком комбинезоне из твида с многослойным ожерельем — соединение актуальных тенденций и традиций Дома моды Chanel.