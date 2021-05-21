Почему одеваться по возрасту — устаревшее понятие и почему в тренде ребячество

В сказке «Конек-горбунок» царь был готов на все, чтобы снова стать юным. Сегодня мы делаем массажи, фитнес для лица, пилинги и другие многочисленные косметические процедуры, чтобы выглядеть моложе. Культ молодости сейчас присутствует и в моде: популярны платья детских фасонов, школьные туфли и бантики для взрослых. А современные украшения напоминают те, что мы плели, когда нам было 10 лет.

AdMe.ru попытался найти ответ, почему детские образы в моде и не пора ли забыть о том, что надо одеваться по возрасту. А также мы узнали, что из гардероба малышей сейчас в тренде у взрослых.

Мода на детство — это противоядие от обыденности

Сегодня многие дизайнеры одежды включают в свои коллекции образы, которые словно навеяны воспоминаниями о беззаботном детстве, прогулках, безмятежности. Модельеры говорят, что атрибуты детства служат противоядием от невзгод нашего времени, а мода — портал туда, где нет коллективной неопределенности и проблем. Появление тренда на детские образы в фешен-индустрии имеет несколько причин. Вот некоторые из них: нежелание людей взрослеть;

влияние разных культур друг на друга;

добрая грусть взрослых по ушедшему детству. Кстати, Google как-то опубликовал исследование самых популярных поисковых запросов за год. Так вот темой моды люди часто интересовались в ностальгическом ключе: искали информацию о тенденциях прошлых лет, когда они были детьми или молодыми парнями и девушками.

Надо заметить, что последние веяния в мире моды служат доказательством того, что тенденция обращаться к вещам в детском стиле набирает обороты. Так, например, безумным спросом пользуется «клубничное» платье от Лирики Матоши стоимостью $ 490. Причина успеха наряда кроется, скорее всего, в ностальгии по детству, невинности. Кто-то покупает его, потому что оно напоминает о диснеевской принцессе, которой хочет быть каждая девочка. Для кого-то это попытка избежать скуки и спрятаться от действительности.

Также тренд на ностальгию по детству проглядывается и в украшениях. Например, именитый бренд Bottega Veneta сделал детское украшение за $ 3 390. При этом было немало нападок и шуток в его адрес, ведь подобное украшение можно приобрести за меньшие деньги или даже сделать самостоятельно.

Еще один «детский» тренд — туфли Mary Jane. Это ранее зарегистрированная торговая марка закрытой обуви с одним или несколькими ремешками на подъеме. Модель создали, чтобы избавить девочек от классической обуви, а она стала элементом популярной культуры. Мелькнув в диснеевском мультфильме про Алису в Стране чудес, эти туфли и голубое платье героини вошли в детскую моду начала 50-х годов.

А после туфли полюбились и взрослым по всему миру. Именитые дизайнеры говорили, что в этой модели есть потенциал для экспериментов. Дом Chanel часто включает в коллекции Мэри Джейн на плоской подошве или на каблуке. Chanel Mary Jane некоторые считают одной из культовых моделей туфель. Ее можно увидеть и в коллекциях текущего года.

Есть и более очевидный пример введения в моду элементов детского стиля дизайнерами. Например, на показе 2020 года Gucci бросил вызов мужскому дресс-коду, добавив в образы элементы кукольных платьев, белые носочки, школьные аксессуары. Мужские сумки были представлены в виде детских боксов для ланча.

Модельер, создавший образы, рассказал, что испытывал ностальгию по невинности детства, когда все может идти наперекосяк, а тебя все равно поддержат.

Последователи кавайи вдохновили дизайнеров

В Японии детские образы в уличной моде уже давно пользуются большой популярностью. Эта эстетическая концепция, называемая «кавайи», в том числе повлияла и на мировую моду и заимствуется дизайнерами. Ранее словом «кавайи» описывали нежность ребенка или животного, а сейчас оно относится ко всему милому. Этот термин впервые возник в 60-х годах с появлением игрушек в форме умилительных животных. Популярность кавайи среди взрослых японцев начало расти в 80-х. До этого был популярен образ зрелого и деятельного человека в погоне за экономическими благами. Когда люди начали завышать требования к самим себе, тогда и появилась «кавайность». Сегодня элементы этого стиля можно встретить даже в оформлении бортов самолетов.

Разумеется, стремление быть миловидными отразилась и на моде. Один из самых популярных и узнаваемых стилей в японской уличной моде — лолита: в основе — викторианская эпоха, готический стиль и миловидность. С помощью одежды создается образ фарфоровой куклы. Кстати, часто к таким нарядам добавляют туфли Мэри Джейн.

Также нередко можно увидеть элементы стиля когал, который основан на школьной форме, но с более короткой юбкой. В последние годы он набирает все большую популярность.

Хотя на улицах Японии в такой одежде не ходят повсеместно, но элементов кавайи встречается немало. Даже просто просматривая сайты с одеждой можно увидеть большое число милых платьев с рюшами. К тому же к кавайи не все относятся с пониманием: есть люди, которые настроены негативно к этому явлению, так как считают его признаком инфантильного склада ума и нежелания по-взрослому отстаивать свою точку зрения.

Кидалты и Питеры Пэны, отказывающиеся взрослеть

«Взрослые дети» есть и в европейской культуре. Известны как минимум 2 понятия, имеющие отношение к людям, которые не могут или не хотят взрослеть: «синдром Питера Пэна» и «кидалты» (от англ. kid — «ребенок» и adult — «взрослый»).

Одеваться как дети — весело, смело и как душе угодно — это словно передышка во взрослой жизни, где нужно ко всему относиться серьезно. Поэтому дизайнеры и включают в свои коллекции вещи словно взятые из отдела для малышей. Взятые из того времени, которое положило начало становления нас такими, какие мы есть.

Одеваться по возрасту — устаревшее понятие

Есть несколько точек зрения по поводу того, должна ли одежда соответствовать возрасту. Так, одни приписывают определенные нормы женщинам относительно высоты каблука и длины рукава. Другие, напротив, не согласны с диктаторством в моде.

Мы поинтересовались мнением пользователей сети по этому вопросу: Честно говоря, я не знаю, что значит «одеваться в соответствии с возрастом», но эта фраза у меня в голове с тех пор, как я стала матерью. Мысль о том, что определенные предметы одежды запрещены по какой-либо причине, появляется все чаще, чем ближе я подхожу к своему 30-летию. Мне до сих пор нравятся короткие шорты с открытой талией и тому подобное. И я не знаю, нужно ли мне это оставить в прошлом. У меня чувство, словно я должна стать консервативной с возрастом. © koibish / Reddit

Кто решает, что такое «одеваться по возрасту»? То же касается и стрижек для женщин. Кто решил, что у женщин старше 40 должны быть короткие волосы? Мол, им 40, они чертовски стары, чтобы быть привлекательными, так что давайте сделаем так, чтобы они все выглядели ужасно и выбыли из игры. Если хочется, можно иметь длинные волосы, хочется — надеть мини-юбку. © Ken Hargrove / Quora

Некоторые вещи, которые выглядели хорошо, когда человек был молод, уже не работают в более зрелом возрасте. Одежда и мода — это больше о представлении себя, чем просто способ прикрыть тело. И это представление со временем меняется. Как и характер, и уверенность в себе. Зачем одеваться так, будто вы подросток, когда вам за 30 и вы стареете? © Therese Van Arsdale / Quora

Вы можете одеваться как хотите, никаких ограничений. Можете выглядеть старше или моложе своего возраста, это не имеет значения. Вам просто нужно чувствовать себя счастливым в своем наряде. © Drashya Vasudev / Quora

Покажите мне этот список «подходящей» одежды для вашего возраста и имена составителей этого списка. Почему я должна позволять совершенно незнакомым людям диктовать, как мне одеваться в том или ином возрасте? Я также заметила, что на то, как одевается женщина, накладывается больше табу, чем на то, как одевается мужчина. © Elizabeth Morrow / Quora