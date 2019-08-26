Почему новый учебный год будет интереснее и добрее предыдущего

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Длинными летними каникулами могут похвастаться далеко не все школьники в мире, у некоторых учебный год уже начался. Но у российских учеников и их родителей есть еще неделька в запасе для отдыха. Этого времени хватит, чтобы узнать, какие полезные и интересные нововведения появятся в различных школах. А также вдохновиться поступками людей, которые на своем примере доказали, что новый учебный год стоит начинать с добрых дел.

Мы в AdMe.ru разобрались, что нового и увлекательного ждет школьников в этом году, а также впечатлились сознательностью и добротой людей, которые совершают благотворительные акции. Один из таких поступков сделала известная певица, пообещав спонсировать 162 класса трех штатов Америки.

1. Белгородские школьники отказались от цветов в пользу онкобольных детей

В Белгороде многие ученики отказались от покупки букетов для учителей ко Дню знаний. Вместо этого они решили подарить один букет от всего класса, а предполагавшиеся для покупки цветов деньги переведут подопечным детской паллиативной службы БРОО «Святое Белогорье против детского рака». Эта акция называется «Дети вместо цветов», и последовать примеру белгородских ребят могут школьники по всей России. Для того чтобы принять участие в «первосентябрьском флешмобе», нужно договориться всем классом, что каждый ребенок подарит учителю по цветку, из которых получится полноценный букет, а сэкономленную сумму перевести тяжелобольным детям в фонд помощи хосписам «Вера». Предварительно на сайте фонда нужно заполнить анкету. Нюта Федермессер — учредитель фонда — так прокомментировала эту акцию: «Чем больше внимания мы уделяем детям, которые тяжело болеют, тем ценнее и милосерднее наши собственные дети. Важно не сколько мы соберем, а то, кто принимает участие в сборе. Это учителя, родители и дети — те, кто формирует наше будущее».

2. Дневники со страницами счастья

Необходимая каждому школьнику вещь — дневник. И есть даже правила о том, каким он должен быть. А чтобы дети не проявляли особой оригинальности в выборе, в некоторых классах сразу закупают всем одинаковые. Но в школе № 45 города Красноярска пошли другим путем: выпустили собственные дневники. Каждая страница в них посвящена какому-нибудь празднику. В то же время есть особые листы, на которых ученик сможет отмечать знаковые события своей жизни, писать о том, что его радует, — своеобразные «страницы счастья». Также предусмотрено ведение графика полезных привычек. Ребята оценили дневники и быстро их разобрали, поэтому администрация школы планирует выпустить дополнительную партию.

3. Шахматы станут обязательным предметом в начальной школе

В некоторых образовательных учреждениях эта дисциплина появилась несколько лет назад и уже дала хорошие результаты — показатели успеваемости стали выше. В этом году предмет сделают обязательным во всех школах России. С 1-й учебной недели шахматы войдут в основную сетку расписания начальной школы, заменив 3-й урок физкультуры. В 1-х классах нагрузка составит 33 часа в год, в остальных — 34 часа.

4. Один урок в неделю на свежем воздухе

Пока эта инициатива находится на стадии обсуждения. Такой «свежий урок» предлагают ввести для младших классов. В рамках эксперимента на подобных занятиях будет обязательным присутствие психолога, чтобы он мог анализировать и изучать, как себя ведет ребенок.

5. Уроки по Minecraft и другим видеоиграм

Ученики специализированной лондонской школы с этого года наравне с другими предметами будут играть в Minecraft и другие видеоигры. Такие уроки введены в полноценное учебное расписание. Администрация школы рассчитывает, что совместная игра поможет детям лучше социализироваться.

6. Дроны, 3-D принтеры и другая техника на уроках

Современных школьников удивить техническими новшествами довольно трудно, а вот порадовать новой дисциплиной в расписании возможно. И в этом году в школах 50 регионов России откроют более 2 000 классов с высокотехнологичным оборудованием: 3D-принтеры, дроны, интерактивные панели, конструкторы по робототехнике и VR-очки. К 2024 году в российских школах планируется открыть около 16 тыс. таких центров.

7. Марафон добрых поступков

Рубен Мартинес — 6-классник, который придумал запустить марафон добрых дел в социальных сетях. Таким образом он хотел поддержать жителей Техаса, где недавно погибли 22 человека в ходе стрельбы. С помощью хештега #elpasochallenge мальчик попросил поучаствовать в своеобразной эстафете добра всех жителей Эль-Пасо. Суть проста: нужно сделать что-то хорошее и полезное для своего соседа или же для незнакомого человека. И количество таких поступков должно равняться числу погибших: одна жертва — одно доброе дело.

8. «Живые» иллюстрации в учебнике по физике

Привить любовь к физике у белорусских 9-классников хотят оригинальным способом — движущимися иллюстрациями в учебнике. Работает это так: смартфон нужно навести на изображение, где показан физический опыт, и, например, увидеть, как выделяется дым. Для этого требуется установить специальное приложение с применением технологии дополненной реальности. Пока такие учебные пособия введены в качестве эксперимента.

9. В США папы решили поддержать своих первоклашек

Отцы первоклашек штата Миссисипи решили поддержать новоиспеченных учеников и в первый учебный день выстроились в дружные ряды. Они аплодировали детям, радовались и говорили подбадривающие слова. Многие папы, принимавшие участие в мероприятии, входят в сообщество WATCH D.O.G.S., которое является частью национальной программы по вовлечению мужчин в процесс воспитания и образования детей.

10. Виртуальные музыкальные классы

В этом учебном году во всех школах должны появиться виртуальные музыкальные классы, где ученики могли бы слушать концерты в онлайн-режиме. Для этого в образовательных учреждениях должны установить специальную современную технику. Также предполагается расширить школьную программу по изучению произведений русской классической музыки.

11. «Уроки блокады» в Петербурге

День знаний, который придется на 2 сентября, начнется во всех школах Петербурга с уроков, посвященных блокаде Ленинграда. Акция станет частью памятных мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы.

12. Школьная форма из старой одежды

В Великобритании активисты создали благотворительную организацию, которая шьет школьную форму из старой одежды. Тем самым они помогают малообеспеченным семьям, которые не могут покупать новую форму каждый год. Кейт Франс, основатель проекта, считает, что любая школьная форма будет выглядеть потрепанной к концу 1-й недели. Поношенная одежда ремонтируется и приводится в надлежащий вид, затем ее продают за небольшую сумму. Также в организацию можно отдать старую форму или обменять на комплект другого размера.

13. Уроки психологии и разговоры о буллинге

В некоторых начальных классах российских школ будут введены уроки по психологии. Это пилотный проект, и пока такие занятия планируется проводить в 3-м и 4-м классах. На них школьники будут изучать психологию, говорить о буллинге, о поведении в обществе сверстников, а также о физиологических возрастных изменениях и о вреде наркотиков. Вести такие уроки будут педагоги-психологи.

Бонус: звездная благотворительность

Леди Гага написала на своей странице в фейсбуке, что профинансирует школы Эль-Пасо, Дейтона и Гилроя. В этих городах нынешним летом произошла массовая стрельба. На данный момент известно, что средства выделены для 125 классов в школах Эль-Пасо, 23 в Гилрое и 14 в Дейтоне. Для реализации этой благотворительной акции певица объединит усилия своего фонда Born This Way Foundation и еще одного — DonorsChoose.org.