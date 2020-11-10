Почему мы ежедневно надеваем лифчики, не задумываясь, а нужно ли нам это

Носить или не носить — вот в чем вопрос. Кто-то воспринимает девушек без лифчиков спокойно, кто-то считает это вызывающим. Но всем дамам ясно одно: найти удобную модель нижнего белья — испытание похлеще, чем в квесте «Форт Боярд». Тогда стоит задаться вопросом о том, почему женщины в принципе носят лифчики. Возможно, это просто привычка — как заправлять постель по утрам. Возможно, обязательство, навязанное обществом. А возможно, бюстгальтеры полезны для груди и все-таки стоит их носить.

AdMe.ru обстоятельно подошел к вопросу о том, настало ли время отказаться от лифчика, и пришел к занятным выводам.

Когда изобрели лифчики и что было до?

До нашей эры египтянки обвязывали грудь плотной льняной тканью, так как в моде была маленькая грудь. А девушки с пышным бюстом, как считалось, походили на простолюдинок Повязки для стягивания груди были и в Древней Греции.

В Средние века в Испании из-за моды на маленькую грудь девочек заставляли носить свинцовые пластины, чтобы бюст оставался плоским. А во Франции в 1370 году издали закон, согласно которому женщины были обязаны поддерживать грудь шнуровым платьем. Повсеместно были популярны корсеты.

В конце XIX века врачи объявили войну корсетам. Идею медиков поддержали суфражистки, которые боролись с дискриминацией женщин, а корсет делал женщин малоподвижными и закрепощенными.

Привычный нам бюстгальтер появился в 1889 году, его сшила француженка Эрмине Кадоль. Есть легенда, что одна из клиенток Эрмине говорила ей, что корсет мешает играть в теннис, и находчивая швея отрезала нижнюю часть корсета. Скорее всего, это лишь легенда. Но ясно, что бюстгальтер создавался как способ освобождения женщин от неудобного корсета. При этом позднее он также стал восприниматься как мучение и обязательство.

Когда девушки задумались о том, что носить лифчики их обязывает общество?

В 1968 году проходил ежегодный конкурс «Мисс Америка», который запомнился протестом против самого конкурса. Девушки выбрасывали в мусорные баки женские штучки, например накладные ресницы, туфли на высоких каблуках и бюстгальтеры.

Есть мнение, что бюстгальтер — это средство изменения женского тела под стандарты красоты того или иного времени. Поэтому придумывали тканевые повязки, корсеты и лифчики.

Еще несколько десятилетий назад некоторые женщины высказывались по поводу ношения лифчиков так: «Возмутительнее всего, что без лифчика видны соски. Соски — это неприлично. А декольте — это хорошо, и чем больше, тем лучше»; «Мужчины по умолчанию думают, что женская грудь принадлежит им и что только они имеют право снимать лифчики».

Стоит ли отказаться от ношения бюстгальтера по медицинским показаниям?

На сегодняшний день нет данных, которые бы однозначно утверждали, стоит или нет носить лифчик . В исследованиях постоянно идет речь про правильно и неправильно подобранный бюстгальтер. Но на практике многие при примерке нижнего белья покупают тот лифчик, который просто удобный, а возможно, еще красивый и недорогой. Девушки зачастую просто не знают, что такое правильно подобранный лифчик. А производители, разумеется, не могут учитывать тот факт, что у 25 % женщин асимметрия грудей.

. В исследованиях постоянно идет речь про правильно и неправильно подобранный бюстгальтер. Но на практике многие при примерке нижнего белья покупают тот лифчик, который просто удобный, а возможно, еще красивый и недорогой. Девушки зачастую просто не знают, что такое правильно подобранный лифчик. А производители, разумеется, не могут учитывать тот факт, что у 25 % женщин асимметрия грудей. Есть мнение, что если отказаться от лифчика, то грудь обвиснет. Нет научных доказательств этого факта. Грудь теряет форму из-за генетики, гормональных изменений и старения, а не из-за отказа от бюстгальтера. Хотя ученые согласны, что обвисание у дам с пышными формами может усилиться без лифчика.

Хотя ученые согласны, что обвисание у дам с пышными формами может усилиться без лифчика. При этом было проведено исследование, показавшее, что, когда девушки не носят лифчиков, состояние их груди улучшается, так как при носке бюстгальтера связки и мышцы перестают выполнять свою функцию и грудь теряет упругость.

Боль в шее, спине и плечах — частая жалоба многих женщин. Оказывается, эти боли у девушек могут быть из-за лифчика, если он подобран неправильно. К тому же неправильная форма нижнего белья может стать причиной болезней молочной железы . При этом ученые отмечают, что правильно подобранный лифчик, напротив, может избавить от болей в спине женщин с большим размером груди.

. При этом ученые отмечают, что правильно подобранный лифчик, напротив, может избавить от болей в спине женщин с большим размером груди. Есть миф насчет того, что от лифчика стоит отказаться, так как из-за него бывает рак груди. Причиной такой болезни может стать, например, ожирение, но нет научных доказательств связи между возникновением рака и ношением бюстгальтера .

. Стоит отказаться от бюстгальтера, у которого вышел срок годности. Да, у лифчиков он тоже есть. И этот период довольно короткий. Оказывается, если вы носите конкретный лифчик хотя бы раз в неделю, то попрощаться с ним стоит уже через месяцев 8, так как нижнее белье растягивается и перестает выполнять свои функции.

Какие звезды отказались от бюстгальтеров?

В 1970-х тренд не носить лифчики появился на экранах: актриса Сибилл Шеперд в фильме «Таксист», например, была в платье с запахом без бюстгальтера.

Кстати, актриса Джейн Биркин на премьеру фильма «Слоган» в 1969 году пришла в черном практически полностью просвечивающемся мини-платье. Позже она прокомментировала фотографию, где платье просвечивает настолько, что четко видна грудь: «Я не осознавала, что оно такое прозрачное. Это эффект от вспышки камеры. Если бы я знала, я бы не стала надевать трусики».

Дженнифер Энистон до сих пор будоражит поклонников сериала «Друзья» тем, что не носила лифчик в образе Рэйчел. Фанаты даже думали, что она делала специальные отверстия в бюстгальтере, чтобы грудь смотрелась естественно. У нее интересовались, почему она была без белья во время съемок, и актриса как-то ответила, что это просто ее грудь — почему она должна этого стесняться? Дженнифер и сейчас часто не носит бюстгальтер.

В 1980-х Мадонна покорила мир своим конусообразным бра от Жан-Поля Готье. Она снова сделала лифчики модными, но через 10 лет на показе этого же дизайнера Мадонна вышла на подиум с полностью обнаженной грудью.

Рианна в 2014 году на одной из премий блистала в прозрачном платье, расшитом кристаллами Swarovski. Артистка ответила журналистам, которые не смогли обойти вниманием ее образ: «Вас смущают мои груди? Почему? Ведь их прикрывают кристаллы Swarovski».

Что думают пользователи сети о том, допустимо ли не носить лифчики?

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