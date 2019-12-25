Почему мужчины всего мира, словно сговорившись, начали отращивать бороды

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В допетровские времена мужчина без растительности на лице считался на Руси такой же редкостью, как и женщина с бородой. За насильственное лишение кого-либо бороды полагался штраф в 2 рубля. Чтобы понять масштаб, стоит учесть, что за гораздо более серьезные преступления штраф составлял всего 1 рубль. Сегодня мода на всеобщую «бородатость» возвращается и снова можно встретить убежденных бородачей, причем не только среди байкеров и хипстеров.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, чем же является борода для современного мужчины — бесполезной причудой или важной частью образа.

1. Благодаря бороде мужчина выглядит взрослее и мудрее

Добавить брутальности без особых затрат? Есть проверенный рецепт — отрастить бороду. Исследования доказывают, что бородачей воспринимают как мужественных и умудренных опытом людей. Это без всяких научных экспериментов поняли еще древние греки: они носили бороду в знак обретения мудрости. Сколько себя помню, у папы всегда были усы и борода — короткая, аккуратная, как у современных хипстеров. И вот однажды он пришел поздно и сразу потопал в ванную. Мама уложила меня и легла сама, а папа все не выходил. Она выключила свет, легла и даже уже задремала, когда в коридоре раздались шаги, дверь в комнату открылась и чье-то тело проскользнуло под одеяло. Мама повернулась и наткнулась на чужое «голое» лицо. Оказалось, папа умудрился бороду и усы проспорить. Кому и на что, история умалчивает. Она чуть не задохнулась от ужаса, собралась уже закричать, но крепкий сон соседей спасло то, что «незнакомец» успел подать голос. С папы была взята клятва никогда в жизни больше не брить «особую примету». © Froda16 / Pikabu

2. Борода делает ее обладателя более мужественным

Бородачей ассоциируют с агрессивными личностями, стремящимися к доминированию. Они кажутся окружающим более сильными и опасными по сравнению с безбородыми. По мнению ученых, растительность на лице транслирует в мир «способность мужчины бороться за ресурсы». Обреченность. Если я бреюсь, паспорт спрашивают в магазинах. Если не бреюсь, то паспорт спрашивают полицейские... © BbIBOPOT / Pikabu

Из жизни бородатых. Стою на почте сейчас. К оператору подбегает начальница отделения с листом формата А4. Обе смотрят на этот лист, потом на меня. Опять на лист и на меня. Так 3 раза. Потом подносят эту бумагу мне чуть ли не к лицу, и я вижу там ориентировку. Оператор, принимавший письма: «Не, не похож...» Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. © russianTrash / Pikabu

3. Отражает темперамент

С наукой не поспоришь, и чем больше вокруг других мужчин, тем больше соблазн отрастить бороду. А все для того, чтобы отличаться и транслировать информацию о своем характере и отношении к окружающим. Можно оставить небольшую щетину — знак легкой небрежности, короткую ухоженную бородку, волосинка к волосинке, чтобы все видели, что вы умеете следить за собой и любите это делать. А кустистая 3-недельная поросль, похожая на паклю, выдаст в вас этакого неформала, который плевать хотел на чужое мнение. Для женщин это отличная возможность узнать об особенностях темперамента мужчины. Если ты сейчас бородатый, ты — модный. Я еще помню то время, когда бородатый человек в шапке взглядом освобождал столик в «Шоколаднице». А сейчас у каждого второго борода, но не всем эти бороды подходят. Я сейчас говорю об этих парнях, которые внезапно решили стать мужественными. Тело ребенка, голова дровосека. Я скажу так: если у тебя лицо бородатое, у тебя и сердце должно быть бородатым. Я недавно видел, как один такой бородатый брутал стоял в магазине и ругался с продавщицей по поводу просроченного йогурта. Ты — бородатый мужик. Ты вообще не должен знать, что такое йогурт. Ты должен пить молоко сразу из коровы. А потом выбрасывать пустую корову. Если попал в урну коровой — загадай желание. Кругом одни лжебородачи! © ibigdan / Facebook

4. Помогает выглядеть стильно и неформально

Гвилим Пью (Gwilym Pugh) работал страховым агентом, а потом по совету парикмахера отрастил бороду и откликнулся на объявление о поиске моделей. Вскоре он ушел с работы и стал моделью, о которой узнал весь мир.

Борода — простой способ для мужчины изменить свой стиль, примерно как для женщины покрасить волосы. Сбрил — кардинально сменил имидж, отрастил бороду — совсем другой человек. С одной стороны, борода может помочь мужчине выглядеть мужественно и сексуально, с другой — есть риск придать образу неряшливость, выбор остается за ним. А женщины сходятся во мнении, что отращивать бороду и просто не брить ее — это совершенно разные вещи и что в мужской бороде главное — опрятность и ухоженность, чтобы она была похожа на своего рода индивидуальный «аксессуар» внешности, а не на домик для хлебных крошек. Если ты когда-нибудь почувствуешь себя плохо, вот что тебе следует сделать: сесть в машину, открыть окна, включить музыку как можно громче, завести авто и почувствовать рев двигателя. А теперь самое интересное: ехать и ощущать ветер в бороде. После этого день точно будет отличным. © yngwiebach / Reddit

5. Помогает нравиться женщинам

Несмотря на то что растительность на лице не связана с уровнем тестостерона, женщины любят бородачей. Борода и усы входили в моду в те времена, когда большое количество мужчин соперничало за благосклонность представительниц прекрасного пола, которые были в меньшинстве, и мода менялась в зависимости от соотношения холостых мужчин и незамужних женщин. Ученые провели исследование: они показывали более чем 8 тысячам женщин фотографии, на которых один и тот же мужчина был с бородой, со щетиной, с небольшой бородкой, ну и напоследок — с густой бородой и усами. Женщины выбирали те варианты, где мужчина был со щетиной и с небольшой бородкой. Она скрывает недостатки и подчеркивает красивые черты лица. Когда женские пальцы встречаются со щетиной — это момент, когда нежность встречается с чем-то мужественным, резким, вы понимаете, что вы — две противоположности, но вас тянет друг к другу. Понятия не имею, почему так, но лично мне бородатый человек кажется более опытным. Не говоря уже о том, что он выглядит уверенным в себе и здравомыслящим. © Tsarevna Stoykova / Quora

6. Согревает в холода

Согласно исследованиям, температура поверхности кожи в местах, где растет борода, выше, чем на выбритых участках, правда, всего на градус, но все же. А если отрастить ее подлиннее, отпадет необходимость носить шарф. Однако, если мужчина хочет добиться внимания противоположного пола, бороде до колен лучше все-таки предпочесть аккуратную щетину или небольшую бородку, которые нравятся женщинам куда больше. Однажды отрастив бороду и усы, я понял, что с ними теплее. С тех пор я отращивал бороду зимой и брил весной. Пока однажды не сказал: «К черту бритву» — и не позволил бороде расти весь год. Сосульки действительно образуются на бороде в очень холодную погоду, но меня это ни капельки не беспокоит. Забавно видеть реакцию людей на них. Единственная проблема, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, что меня иногда просят сыграть роль Санта-Клауса. © Carl Belken / Quora

7. Из бородачей получаются отличные отцы

Хотя отношение женщин к растительности на лице у мужчин нельзя назвать однозначным, во все времена они упорно выбирали бородачей. Именно их дамы считают потенциально более заботливыми отцами. С наукой не поспоришь: сколько бы ни кричали женщины о том, что «щиплется, колется» и «у тебя там крошки», доминантными они считают именно бородачей, а не их гладковыбритых соперников. Такая вот магия бороды. В интернете тема бородатых пап обрела такую популярность, что появился специальный хештег #BeardedDad, объединяющий отцов со всего мира. И, конечно, ни одна тема не обходится без упоминания тематического клипа под названием «Если у твоего папы нет бороды, то у тебя две мамы». Я спросил мою 4-летнюю дочь, как долго еще я должен отращивать бороду. Она ответила так: «Пока хватит сил, папочка, пока хватит сил». © dexreddit / Reddit

8. Борода делает мужчину более терпеливым

Корпоративный стиль.

За пару недель не стать обладателем шикарной бороды, плюс она жутко чешется, когда растет, а отрастает — за ней нужно ухаживать. И вот так постепенно мужчина привыкает к мысли о том, что хорошие вещи в этой жизни требуют времени и просто так ничего не дается — нужно приложить усилия и запастись терпением. Зато, когда дойдет до стрессовой ситуации, именно бородач будет спокоен и собран, словно он постиг дзен. Борода обладает гипнотически-успокаивающим эффектом. Когда на работе приходится много думать, она очень выручает. © InsaneMutant / Pikabu

Имея бороду, можно мыслить более эффективно, потому что всегда есть что погладить. © DongTheMong / Reddit

9. Бородачей воспринимают как компетентных специалистов

Борода у мужчин воспринимается не иначе как дополнительное достоинство, ее обладатель автоматически заслуживает доверия, а окружающие видят в нем надежного человека и компетентного специалиста. Так, 200 менеджерам по персоналу показали фотографии мужчин, среди которых были и бородачи. Интересно, что бородатых соискателей охарактеризовали как более привлекательных, уверенных в себе и потенциально успешных. В 23 года я начал работать учителем. Одной из моих обязанностей в школе было проведение собраний, после которых у меня оставалось ощущение, что мои мысли не были восприняты всерьез. Я рассказал об этом директору, и она предположила, что причина в моем лице, а точнее в его детских чертах, из-за чего я выгляжу слишком молодо. Она предложила мне отрастить бороду и попробовать носить очки. Хотите верьте, хотите нет, но это сработало. С тех пор я всегда чувствовал, что к моим словам прислушиваются и они имеют вес. © Rob Young / Quora

10. Борода помогает самореализоваться

Трудно поверить, но Ланс Вутон (Lance Wooton), этот мужественный викинг на фото справа, был простым невзрачным парнем, работающим в супермаркете, пока в июне 2014 года не решил отрастить бороду, чтобы нарядиться пиратом на Хеллоуин. Но после окончания праздника он так и не побрился. Сейчас борода Ланса достигает 77 см в длину. Он побеждает на различных соревнованиях бородачей как в США, так и во всем мире. Снимается в кино, рекламирует средства для бороды и о бритве даже не вспоминает. И это далеко не единственная история о внезапном «карьерном взлете». Филипп Дюма (Philippe Dumas) жил спокойной и размеренной жизнью в Париже, работал юристом — казалось бы, вот оно, счастье, если бы не одно но: он всегда хотел стать моделью. Мужчина отрастил бороду, выложил фото в социальной сети и отправился покорять модную индустрию. Теперь Филипп — известная фотомодель.

Как вы думаете, борода может изменить жизнь мужчины?