Почему младенцы на старых картинах больше похожи на дряхлых стариков

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В любом музее, где есть экспозиция, посвященная средневековому искусству, с вероятностью в сто процентов можно увидеть статуи богов, бюсты философов, гобелены из древних замков и картины со странными младенцами. Их замечают многие, и почти все из них потом ломают над этим головы.

Мы в AdMe.ru собрали все теории в одной статье, чтобы наконец понять, чем так не угодили средневековым художникам дети, а бонусом и кое-кто еще.

Мастерство, которое было утеряно

Еще на заре живописи люди умели прилично рисовать. Существовали вполне реалистичные изображения людей и зверей. Но потом что-то пошло не так. Возможно, причина кроется в Великом переселении народов. Многие знания в V веке оказались утраченными, в том числе и художественные приемы. Мастерам пришлось открывать их заново. И к XIII-XIV векам они просто не успели.

Главное — смысл, а не внешний вид

В Средние века явления и предметы были ценны не своими реальными качествами, а сутью. Изобразить ее, конечно, дело непростое. Так что средневековое искусство в большей степени было символичным, нежели реалистичным. И поэтому в картине главный не ребенок, а все те арфы, лиры, цветочные венки и прочие предметы, которые его окружали. Так художники составляли послания, которые, как правило, сводились к пожеланиям благополучия или запретам. Дети тоже были символами — образами героев, многие из которых подвиги свои совершали уже будучи взрослыми, так что им с рождения полагалось быть мужественными и суровыми.

Традиции, которые боялись нарушать

Художники Средневековья были скорее экспрессионистами, чем натуралистами. Идея творческой свободы, когда художник рисует как ему вздумается, еще не прижилась. Так что традиционный образ младенца, похожего на обрюзгшего мужчину средних лет, сохранялся по крайней мере до Ренессанса.

Суровая правда жизни

В Средневековье не было понятия детства. Сыновья и дочери ценились скорее как помощники в хозяйстве. Малыш мог в любой момент умереть, потому эмоционально к нему не слишком привязывались. Большинство матерей, особенно в знатных семьях, родив ребенка, тут же отдавали его кормилице и няне. А когда он становился чуть старше — сразу начинал работать без всяких скидок на юный возраст.

Не очень-то удавалось побездельничать и детям из знатных семей. На портретах, которые появились уже в конце XV века, малыши не играют с отцовскими скипетрами и не прячут под козетки ордена. Они все еще выглядят серьезными, осознающими свою ответственность перед родом и государством. А еще малышню очень часто изображали вместе с собачкой или птичкой, потому что хорошее воспитание ассоциировалось с преодолением животной природы.

Элеонора Толедская с ее сыном Джованни, Аньоло Бронзино. Каждой королевской семье полагалось иметь по крайней мере 4 мальчика, которые должны были дожить до взрослого возраста. Первый сын станет Великим герцогом. Второй — кардиналом, с хорошими шансами стать в будущем Папой. Третий будет предводителем армии, а четвертый — заниматься семейным бизнесом: банковским делом.

Идея создания сразу взрослого человека

В Средние века была популярна алхимия. А одним из основных ее направлений были попытки создания человека искусственным путем. Его называли гомункулом и представляли уже полностью сформировавшимся мужчиной. Живопись не отставала, и на картинах появлялись лысеющие, обрюзгшие, какие-то побитые жизнью младенцы. Не было ни пухлых щечек, ни больших глаз. Зато у них могли расти бороды.

Отсутствие возможности изучить анатомию

Медицина была в очень сложном положении, потому что считалось, что человек, который обращается к врачу, совершает что-то неприличное. А уж если кто-то решил изучить тело усопшего — вообще жуть. Единственный человек, который имел официальный доступ к изучению анатомии, — палач. А они, как правило, не рисовали. Чтобы нормально изобразить человека, нужно было серьезно потрудиться и рискнуть жизнью. И художники, и скульпторы изучали тело ночью. Очень секретно и очень втихаря.

Веселых поводов написать картину не было

В основной своей массе люди не умели читать. Книг тоже было немного. К тому же они были жутко ценными, а потому делались огромными, чтобы их сложнее было украсть. Так что картины оставались практически единственным общественно доступным способом распространять и получать информацию. Почти как комиксы. Только историй про супергероев тогда не было. Сюжеты были библейские или исторические и не очень-то и веселые.

Так почему детей стали изображать красивыми?

В Новую эпоху процветало светское искусство: люди захотели смотреть не на символических, а на собственных детей. Особенно настаивали флорентийские богачи, против которых было идти не с руки.

В эпоху Возрождения у художника возник новый интерес — наблюдать за природой и изображать вещи такими, какими он их видит. Экспрессионизм Средних веков ушел, что и привело к появлению реалистичных изображений младенцев.

Уже во время Ренессанса происходит трансформация самой концепции ребенка: из маленьких взрослых дети превращаются в исключительно невинных созданий. Это произошло, когда в обществе распространилась идея о том, что каждый ребенок рождается безгрешным и еще ничего не знает о мире.

Бонус: средневековые художники странно изображали не только детей. Сильно досталось и котейкам

narnia but aslan just makes this face at everyone pic.twitter.com/XOyG2Fvps6 — Jared Pechacek (@vandroidhelsing) January 8, 2020