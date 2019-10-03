Почему мир критикует 16-летнюю девочку, которая хочет спасти нашу планету

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23 сентября на саммите Генассамблеи ООН, посвященном климатическим проблемам, выступила 16-летняя Грета Тунберг. Девочка обвинила политиков в пустых обещаниях и в пренебрежительном отношении к природе. Речь шведки всколыхнула людей со всего мира и разделила их на два лагеря: одни восхваляют ее смелость и прямолинейность, другие же, наоборот, всячески осуждают.

AdMe.ru решил разобраться, в чем заключается феномен Греты и нужно ли критиковать ее действия или стоит все-таки сказать спасибо.

Кто такая Грета?

В 2018 году Грета с плакатом Skolstrejk For Klimate («Школьная забастовка за климат») вышла к зданию парламента в Стокгольме. Она объявила, что устраивает забастовку и отказывается посещать школу по пятницам, пока не будет выполнено ее требование — соблюдение Парижского соглашения о климате. О девочке начали писать в соцсетях и СМИ, а вскоре к ее акции присоединились 4 млн людей со всего мира. Так и появился флешмоб #FridaysforFuture.

Тунберг называют лидером нового поколения, ведь в свои 16 лет девочка уже была выдвинута на Нобелевскую премию мира, лично обсуждала свое видение климатической ситуации с Бараком Обамой, была приглашенным спикером TEDx Stockholm, выступала с речью в Давосе и в Страсбурге и даже оказалась на обложке журнала Time.

В чем ее особенность?

Когда Грете было 11 лет, врачи поставили ей диагноз: синдром Аспергера, СДВГ и селективный мутизм (это означает, что человек не всегда может начать говорить, когда это необходимо). Сама же Грета не расценивает синдром как какое-то отклонение, а, наоборот, считает его своей суперсилой, помогающей ей четко, без стеснения высказывать свою позицию.

Что было сказано на выступлении в ООН?

«Это все не нормально. Я вообще не должна здесь находиться. Мне следовало бы вернуться в школу по другую сторону океана. И все же вы все надеетесь на нас, молодежь. Да как вы смеете!» Грета Тунберг

Речь Греты на саммите уже растащили на цитаты. Мир обсуждает резкость и настойчивость, с которыми шведка высказала все то, на что мировые лидеры закрывают глаза: «Вы отняли мои мечты и мое детство своим пустословием. А мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают, наши экосистемы разрушаются. Мы стоим на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, — это деньги и сказки о вечном росте экономики. Как вы смеете?» Тунберг заявила, что идея сократить вредные выбросы наполовину в течение следующих 10 лет даст человечеству лишь 50 % шансов сохранить температуру ниже 1,5 градуса, поэтому необходимо принимать гораздо более радикальные меры.

«Актриса, у которой еще нет Оскара». За что критикуют Грету?

В связи с активной жизненной позицией и тем, что Грета сейчас превратилась в публичную персону, за любым ее действием следят с особым вниманием. Так, например, когда девочка ехала в Даллас, она опубликовала фотографию из поезда. На нее сразу обрушился шквал критики за хлеб в пластиковом пакете, ведь ярая защитница окружающей среды не должна им пользоваться.

Тунберг нередко обвиняют в лицемерии. Девочка отказалась летать на самолетах, так как этот вид транспорта очень загрязняет окружающую среду. Даже на саммит ООН в Нью-Йорке она добиралась на яхте через Атлантический океан. Критики же считают такой жест показательным выступлением, ведь на самом деле это действие навредило нашему климату еще больше.

Многие считают, что Грета слишком эмоциональна и такое поведение во взрослом обществе является неподобающим. Журналисты называет ее саркастичной, резкой и совсем не милой. Также многие задаются вопросом о том, как обычная школьница вмиг смогла стать настолько популярной. И почему именно ее, а не других талантливых и не менее умных подростков приглашают на мероприятия мирового масштаба?

Почему нам всем нужно быть немного Гретой?

Можно сколько угодно критиковать эту девочку, называть ее избалованным ребенком или очередным рекламным проектом, но факт остается фактом: благодаря ей о проблемах климата заговорили повсюду и наконец-то начали что-то делать. Из уст Греты звучит жестокая правда, о которой до этого было принято умалчивать. Сейчас же молодежь со всего мира выходит на демонстрации в защиту климата, они отказываются от пластика, сортируют мусор и разрабатывают экостартапы.

Грета хочет изменить отношение человечества к проблемам окружающей среды, чтобы сохранить нашу планету для будущих поколений: «Я не говорю ничего нового, я просто повторяю то, о чем ученые говорят на протяжении десятилетий. Я согласна с вами: мне слишком мало лет, чтобы этим заниматься. Но поскольку никто ничего не делает и наше будущее находится под угрозой, мы чувствуем необходимость продолжать».