Почему Мэрилин Монро сводила зрителей с ума, хотя в Голливуде было полно похожих актрис-блондинок

О феномене Мэрилин Монро можно говорить вечно: обычная простушка внезапно стала главной актрисой 50-х годов, а мужчины буквально падали к ее ногам. Девушка завоевала необъяснимую популярность, а ее фото не сходило с афиш кинотеатров и обложек журналов.

Мы в AdMe.ru попытались разобраться, почему именно эта блондинка стала символом страны. И почему ее так и не смогли заменить никем другим.

Как обычная простушка Норма стала роковой Мэрилин

Еще до начала карьеры девушка кардинально изменила образ. Уже тогда она понимала, что блондинка с уложенными волосами имеет больше шансов пробиться в кино. Именно в таком виде она подписала своей 1-й контракт со студией 20th Century Fox. Директор компании Бен Лайон сразу отметил, что фамилия ее мужа, Догерти, имеет слишком много вариантов произношения. Вместе они стали придумывать псевдоним. Норма предложила использовать фамилию родственников по материнской линии, а Лайон выбрал имя Мэрилин, потому что сама Норма напоминала ему Мэрилин Миллер, звезду бродвейского мюзикла Ziegfeld Follies. В одном из писем актриса писала, что в качестве варианта рассматривался псевдоним Клэр Норман. Пройдет еще 10 лет до того момента, как она официально изменит имя в документах.

Но Мэрилин Монро — это не только яркое имя. Образ актрисы складывался постепенно. Сначала девушка получала лишь небольшие роли, выступая в амплуа шикарной, роскошной женщины. Зрителям такой образ пришелся по душе, и популярность Монро росла. Несмотря на то, что от предложений сниматься не было отбоя, Мэрилин хотела развиваться как профессионал и брала уроки актерского мастерства. Но, кажется, все это не имело смысла, так как режиссеры видели в ней лишь привлекательную куклу. Поэтому она стала делать то, что у нее получалось лучше всего, — изображать красавиц.

Кадр из фильма «Принц и танцовщица». Это единственная лента с участием Монро, снятая не в Голливуде.

Стоит отметить, что образ Мэрилин женщинам не нравился. Ее считали слишком распущенной. Однако именно Монро ввела в моду платья, которые подчеркивали все изгибы фигуры. Она не стеснялась выбирать наряды, которые делали ее еще красивее и привлекательнее.

У Монро было много «клонов»

Мэрилин и Лана Тернер.

Конечно, Монро не была первой блондинкой, появившейся на экранах. Например, Лана Тернер начала сниматься раньше нее. И Лана, и Мэрилин не могли похвастаться счастливым детством. В 1951 году Тернер получила звание самой гламурной женщины в истории всемирного искусства. Еще одна ярка блондинка времен Мэрилин Монро — Грейс Келли, которая завершила карьеру, чтобы стать женой принца Монако. Однако ходят слухи, что принцу рекомендовали жениться на голливудской звезде и изначально его выбор пал на Мэрилин.

Мэрилин и Грейс Келли.

После успеха Монро блондинки в Голливуде и за его пределами стали появляться как грибы после дождя. Все хотели повторить ее успех. Одна из таких актрис — Джейн Мэнсфилд , которая, как и Мэрилин, подписала контракт с 20th Century Fox. Студия планировала заменить этой блондинкой капризную и все более требовательную Монро. Несмотря на внешнее сходство, Мэнсфилд не считала себя «просто клоном Мэрилин». Она продолжала настаивать на том, что она и Монро не так уж похожи.

Мэрилин и Джейн Мэнсфилд.

Забавно, что еще одна голливудская блондинка — Ким Новак — при рождении была названа Мэрилин. Зрители помнят ее в главной роли в классическом фильме Хичкока «Головокружение». Монро и Новак оказались похожими не только внешне: у обеих было тяжелое детство, а кроме того, проблемы с психикой. Студия взяла Новак, чтобы заменить другую популярную актрису — Риту Хейворт, которая совсем отбилась от рук и больше не приносила значительного дохода. Владельцы кинокомпании надеялись, что Ким принесет им столько же денег, сколько и Мэрилин. Ее пытались подогнать под уже знакомый зрителям стереотип, но девушка оказалась не так проста и отчаянно сопротивлялась, желая сохранить свою уникальность. Сначала она отказывалась менять имя. Затем студия потребовала, чтобы актриса сбросила вес и еще сильнее осветлила волосы. Подобрав ей соответствующий гардероб, Новак превратили в идеальный образец, который вот-вот должен был начать приносить золотые горы. Так и вышло.

Мэрилин и Ким Новак.

Были и другие актрисы, как две капли воды похожие на Мэрилин. Одна из них — Бетти Грейбл. Они вместе снимались в фильме «Как выйти замуж за миллионера». Ходили слухи, что Монро и Грейбл не ладят. Поговаривали, что Бетти, чья популярность шла на спад, завидовала Мэрилин, которая должна была стать новой суперзвездой студии. На самом деле артистки прекрасно нашли общий язык. Даже однажды Грейбл якобы сказала Монро, что уже получила свое, и пожелала той удачи.

Мэрилин и Бетти Грейбл.

Еще одна роковая блондинка — Шири Норт. В Голливуде шептались, будто 20th Century Fox наняла ее только для того, чтобы припугнуть непослушную Мэрилин Монро. Норт не только была такой же светловолосой, но и почти на 100 % совпадала с ней по параметрам. Но в отличие от других актрис Шири в дальнейшем не стеснялась стареть и спокойно снималась в роли более взрослых женщин.

Мэрилин и Шири Норт.

Также «клоном» Мэрилин называли Мейми Ван Дорен. Девушка работала с другой студией, Universal, которая как раз подыскивала себе аналог Монро. Мейми покрасили в блондинку и стали снимать в роли глуповатых, но очень симпатичных девиц. В интервью Ван Дорен говорила, что в кинокомпании попросту не знали, что с ней делать, ведь они привыкли работать с такими звездами-мужчинами, как Рок Хадсон, Джефф Чандлер и Тони Кертис.

Мэрилин и Мейми Ван Дорен.

С другой стороны океана тоже была своя кинодива. Диана Дорс — британская версия Мэрилин Монро. Ее называли так за невероятную схожесть с Мэрилин. Когда в британский прокат попала лента «Асфальтовые джунгли», журналисты заявили, что актриса, исполнившая главную роль, очень уж похожа на их Диану Дорс. В 1956 году Диана отправилась за океан завоевывать Голливуд и подписала договор с киностудией RКО. Но штурм окончился неудачей: компания разорвала с ней контракт, так как фильмы провалились.

Мэрилин и Диана Дорc.

Еще одна актриса, которой мечтали заменить Монро, — Анита Экберг. Она родилась и выросла в Швейцарии, но в 1951 году посетила Штаты, приняв участие в конкурсе «Мисс Вселенная». И хотя конкурс девушка не выиграла, ее приметили на студии Universal. В середине 50-х ее взяла под свое крыло кинокомпания Paramount, продвигая как «Мэрилин Монро Парамаунта». Мировую известность Аните принесла роль в фильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь».

Мэрилин и Анита Экберг.

Современные звезды с удовольствием копируют образ Мэрилин

Мадонна и Кристина Агилера.

Мэрилин оставила после себя ряд классических образов, которые стали основными элементами поп-культуры. В числе звезд, которые пытались воплотить в жизнь образ актрисы, можно назвать Мадонну, Скарлетт Йоханссон, Кристину Агилеру, Мишель Уильямс, Мэрайю Кэри, Гвен Стефани, Линдси Лохан, Леди Гага, Дрю Бэрримор и других. На самом деле образ Монро не меркнет с годами, а попытки заменить яркую блондинку другими актрисами не увенчались успехом.