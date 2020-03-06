14 похожих нарядов Кейт Миддлтон и Меган Маркл, которые одну состарили, а другую омолодили

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После свадьбы принца Гарри и Меган Маркл поклонники королевской семьи разделились на 2 лагеря. Одни стали восторгаться смелыми и свежими образами новой герцогини, другие не перестали поддерживать изысканные и традиционные наряды Кейт Миддлтон. Но самые внимательные стали отмечать, что часто девушки повторяют образы друг друга. Носят похожие вещи, адаптируют их по-разному и перестают выглядеть как ровесницы.

Мы в AdMe.ru решили это проверить, пересмотрели несколько сотен фотографий королевского семейства и действительно нашли схожесть в некоторых нарядах Кейт Миддлтон и Меган Маркл. А в конце статьи добавили бонус, который стопроцентно докажет: в деталях у герцогинь похожие вкусы.

1.

Находясь в положении, обе герцогини носили платья, схожие не только по силуэту, но и по цвету. Только Кейт делала это более сдержанно (обратите внимание на линию декольте), а Меган — более смело.

2.

А в этих платьях все решили акценты. В случае с Меган основное внимание притягивает к себе вырез декольте, отчего наряд выглядит более дерзко. У Кейт линия выреза смещена вбок, и наряд кажется более женственным.

3.

Платья практически идентичные, но длина и цвет подкладки тут играют решающую роль. Меган, которая надела мини, выглядит более молодежно. А Кейт, которая остановила выбор на платье с контрастной подкладкой, кажется старше своих лет.

4.

Ткань и посадка тоже сильно влияют на восприятие. При одинаковом фасоне платья Меган в слегка свободном наряде выглядит более стильно и современно, а Кейт в обтягивающем приталенном — более взросло и официально. К тому же худощавая Кэтрин в таком наряде будто бы вовсе лишается всяких объемов.

5.

Кейт и Меган обычно выбирают совершенно разную верхнюю одежду. Но прошлой осенью их общим выбором стали тартановые пальто с клеткой black watch. Меган выбрала классическую модель прямого кроя, а Кейт остановилась на пальто в стиле нью-лук и от этого выглядела более взрослой, чем есть на самом деле.

6.

Беременная Меган Маркл часто носила менее формальную одежду, чем подобает герцогине. Для этого комплекта она выбрала в компанию к полосатому джемперу черные джинсы скинни, которые сделали образ простым и непринужденным. Кейт Миддлтон, придерживаясь официального стиля в одежде, надела аналогичный джемпер вместе со строгими классическими брюками. Получился стильный, но более строгий образ.

7.

Кейт часто выбирает платья с заметной фурнитурой, но не всегда выглядит в них статусно. Объемные рукава, бантик из шнурка и медные пуговицы делают платье откровенно несовременным и добавляют возраста. Меган, в отличие от герцогини Кембриджской, отказалась от специфической фурнитуры. В платье прямого кроя с декоративными строчками ей удалось создать образ бизнес-леди.

8.

На праздновании 70-летия принца Чарльза Меган в элегантном платье с полупрозрачными вставками смотрелась очень естественно. Некоторые глянцевые журналы заметили, что она просто интерпретировала некогда успешный образ Кейт. И, надо сказать, сделала это удачно. Меган, которая выбрала для платья менее жесткую ткань, кажется в таком наряде мягче и моложе, а прозрачные ставки добавляют образу легкости и женственности.

9.

В 2013 году обе девушки были замечены в практически идентичных платьях, но с разным орнаментом. Мелкий рисунок на платье Кейт заметно упростил ее внешний вид, более крупный рисунок на платье Меган и черные вставки, наоборот, сделали наряд более интересным.

10.

Обе женщины в прошлом сезоне носили синие платья с массивными поясами. И Кейт в «наглухо закрытом» наряде выглядела как деловая леди, а Меган в платье с треугольным вырезом и короткими рукавами — как простая девушка.

11.

При выборе белого летящего платья Кейт осталась верна любви к мелким деталям и выбрала вариант с контрастными пуговицами и бантиками. Меган же дополнила образ элегантной шляпкой.

12.

Только ленивый не обсуждал желтые платья герцогинь, которые те носили летом 2018 года. Первой на яркий эксперимент решилась жена Гарри. Она выбрала платье-футляр канареечного цвета без рукавов и каких-либо деталей. А через 10 дней в таком же платье-футляре, но с рукавами, появилась Кейт. Она дополнила образ драгоценными украшениями и брошью в форме банта. Пример показывает, что больше не всегда лучше. Лишние детали вроде очередного бантика сделали образ Кейт простоватым и лишили герцогиню природного шарма.

13.

Сходство этих пестрых платьев, несмотря на явные отличия их подолов, отметили многие. Меган носила такое во время визита на Фиджи в 2018-м, а Кэтрин — когда повела детей в школу в 2019-м. Платье Меган выглядит более легким и неофициальным, а наряд Кейт — более простым и классическим.

14.

Прошлой осенью супруги принцев щеголяли в практически одинаковых пальто красивого песочного оттенка. Но Меган подобрала более удачную для себя длину — до щиколотки. Кейт выбрала слишком длинное пальто, отчего казалась в нем еще более высокой и худой, чем есть на самом деле.

Бонус: герцогини в одинаковых туфлях

Если насчет копирования герцогинями стиля друг друга у кого-то могут возникнуть сомнения, то в этом случае схожесть выбора видна невооруженным глазом. На Дне Содружества в 2018 году жены Уильяма и Гарри были замечены в абсолютно одинаковых туфлях.