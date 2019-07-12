Почему люди все чаще откладывают рождение детей и создание семьи на неопределенный срок

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Семейные ценности за последние 30 лет сильно изменились: люди не спешат регистрировать брак, заводить детей, и все больше появляется тех, кто предпочитает жить один. На изменения сознания общества повлияло много факторов, каждый из которых мы рассмотрим в статье. А в конце вы узнаете, к чему такими темпами может прийти человечество.

AdMe.ru попробовал разобраться в причинах, по которым появляется все больше тех, для кого создание семьи и продолжение рода — не главные цели в жизни.

1. Чем больше образованных людей, тем ниже рождаемость

Во всем мире люди стали задумываться о рождении первенца гораздо позднее, чем это делали их предки. Эта тенденция сильнее всего заметна в развитых странах: средний возраст, в котором женщина впервые решается стать мамой, — 30–34 года, а количество тех, кто познал радость материнства в 40–44, выросло вдвое, как и тех, кто твердо решил не пробовать себя в роли родителя. В развивающихся странах рождаемость также упала: если в 60-х годах женщины рожали в среднем по 6 детей, то сейчас — около 4, а в некоторых регионах — не более 2.

2. Устаревшая схема рабочего распорядка

С каждым годом все больше компаний понимает, что работник не может оставаться продуктивным на протяжении 8 часов 5 дней в неделю. Поэтому работодатели решаются на эксперименты с расписанием. Одним из возможных графиков для современного человека может стать 4-дневная рабочая неделя с занятостью не более 5 часов в день. Но, несмотря на технический прогресс и перспективу проводить на работе меньше времени, люди работают больше установленной нормы: 73 % трудятся более 40 часов в неделю, а 25 % — более 50 часов. Во многих странах трудоголизм стал привычным социальным явлением, что, конечно же, не способствует налаживанию личной жизни и не вызывает желания завести ребенка.

3. Низкие доходы

Несмотря на то что большинство людей работает сверх нормы, уровень доходов за последние 30 лет заметно упал. Миллениалы — первое поколение с хорошим образованием, но при этом с самой низкой оплатой труда. С тех пор как диплом об окончании вуза перестал быть редкостью, а требования работодателей увеличились в несколько раз, поиск работы и попытка удержаться на месте стали настоящим испытанием и непрекращающимся источником стресса. И в такой экономической ситуации возникает дилемма: семья или карьера, потому как в реалиях современного мира совмещать это практически невозможно.

4. Желание успеть и попробовать все

Если раньше молодое поколение смотрело на старших и старалось перенять их опыт, то сейчас ситуация прямо противоположная: 30-летние оглядываются на увлечения и возможности 20-летних, и им хочется наверстать «упущенное». Жить одному стало не только выгоднее и проще — теперь есть возможность реализовать себя и уделить внимание собственным интересам. Американские социологи провели исследование, в ходе которого выяснилось, что мужчины не готовы заводить ребенка, если это будет мешать им путешествовать или придется пожертвовать собственными увлечениями и проектами. У женщин похожая точка зрения, только они стараются ее не оглашать из-за возможного осуждения и непонимания окружающих.

5. Высокие требования к партнеру

Но далеко не все люди выбирают одиночество добровольно, часто причиной «отшельничества» становится отсутствие идеального партнера рядом. Согласно опросу, 86 % одиноких людей в возрасте от 18 до 34 лет хотели бы когда-нибудь обзавестись семьей, но они не согласны связывать себя узами брака для галочки. И до встречи с нужным человеком люди чаще предпочитают оставаться одни, чем соглашаться на тот вариант, который есть рядом. А те, кто уже состоит в паре, присматриваются к своему партнеру дольше, чем это делали люди раньше: в среднем проходит 4,9 года, прежде чем люди решают пожениться, что также является причиной поздних браков и рождения детей.

6. Статистика разводов

Во многих странах более 50 % браков заканчивается разводом: люди все чаще откладывают рождение ребенка, будучи неуверенными в том, что проживут с партнером всю жизнь. И эта одна из причин хрупкости современных семей: раньше для развода требовались серьезные причины, а сейчас поводом может послужить любая мелочь.

7. Большой выбор альтернативных видов отношений

У людей появилась масса альтернатив привычным брачным отношениям: гостевые браки, свободные отношения и так далее. А такие приложения, как тиндер, максимально упростили поиск партнера. Но, несмотря на все удобства и свободу, качество отношений все же пострадало: люди быстро увлекаются и так же быстро забывают друг друга.

8. Новые показатели взросления

Когда-то брак и рождение ребенка считались первой ступенью во взрослую жизнь. Теперь же это последний пункт, при условии что человек твердо стоит на ногах. В настоящее время люди тщательно взвешивают все «за» и «против» и заранее стараются подойти к роли семьянина и родителя в полной готовности. Мало кто согласится заводить детей, живя на съемной квартире, — люди стараются погасить ипотеку перед появлением нового чена семьи, копят средства на ясли, детский сад, школу, колледж и другие возможные расходы. Обычно, когда люди могут себе все это позволить, они уже перешагивают рубеж среднего возраста, и тут появляется другой вопрос: поздний ребенок — стоит ли?

9. Непроснувшийся родительский инстинкт

На рождаемости сказывается не только текущая экономическая ситуация, но и опыт прошлого. Так, например, в эпоху перестройки в СССР люди боялись заводить детей, понимая, что не смогут обеспечить их самым необходимым. В результате в 1991 году появилось такое понятие, как «русский крест» — кривая рождаемости пересеклась с кривой смертности и продолжила падать. Неудивительно, что сегодня в России крупнейший демографический кризис, и во многом это отголосок 90-х. Люди, которым сейчас около 30, сознательно не хотят становиться родителями, и одна из популярных причин — страх, что история повторится и их ребенок столкнется с похожими трудностями. Что же происходит в других странах, которые не знали, что такое перестройка? Молодые люди в США помнят, каких трудов стоило их родителям поднять своих детей на ноги: огромные счета за колледж лежат тяжелым грузом на плечах вчерашних студентов, либо кредит продолжают выплачивать уже пожилые родители без возможности уйти на заслуженный отдых. В Южной Корее ситуация с рождаемостью также печальна. Здесь миллениалов называют «поколением 3 Give-Up», потому как они отказались от 3 вещей: знакомств, брака и детей. Около 70 % молодых людей в возрасте от 20 лет считают, что это все только бы обременяло их.

10. Нежелание симулировать счастье

Женщинам тяжелее заявить о желании жить в свое удовольствие, потому как образ матери до сих пор очень силен в обществе, из-за чего некоторые решаются на рождение детей только для того, чтобы исполнить свою обязанность в глазах общественности. В 2015 году исследование «Сожаление о материнстве» всколыхнуло общественность и вызвало шквал одновременно критики и одобрения: 23 женщины из Израиля признались, что рождение ребенка не только не принесло им счастья, но и заставило пожалеть о своем решении. Аналогичное исследование провели в Германии, и выяснилось, что каждый 5-й немец хотел бы повернуть время вспять и не становиться родителем.

11. Отсутствие поддержки

Современные семьи не похожи на те, что были раньше: молодые преимущественно живут отдельно от старшего поколения, а бабушки и дедушки хотят заниматься своими делами и предпочитают встречаться с внуками по праздникам. В семьях, где работают оба родителя, это может стать проблемой: нужно искать няню, а это требует дополнительных трат и готовности довериться совершенно незнакомому человеку. К тому же семейные связи стали слабы, поэтому уверенности в том, что один из партнеров не решит покинуть семью в какой-то момент, быть не может.

К чему это все приведет

Самый популярный вопрос: «Кто принесет стакан воды в старости?» — больше не заставляет задуматься над решением завести ребенка. С большой вероятностью родственников заменят социальные работники, ведь уже сейчас в домах престарелых находятся те, у кого есть дети и внуки. Какое же будущее ждет всех нас? Один из возможных сценариев — смена населения. Постепенно территорию, где люди перестанут размножаться, заселят другие народы. Но, так как даже в странах третьего мира рождаемость падает, в какой-то момент численность жителей на планете уменьшится до того «оптимального» количества, о котором уже много лет говорят экономисты и экологи.

А как вы считаете, правда ли сейчас сложнее завести семью и решиться на рождение ребенка или это просто нежелание брать на себя ответственность?