Почему кумиры поколения Z нам с вами кажутся странными, а современные подростки от них без ума

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У каждого поколения появляются свои кумиры, которые не всегда понятны предыдущему. Современную молодежь, родившуюся после 1999 года, причисляют к поколению Z, которому свойственны вполне определенные черты. На самом деле «зеты» очень сильно отличаются от миллениалов и проповедуют совсем другие ценности. Конечно, это накладывает отпечаток на то, кого они считают примерами для подражания. Постмиллениалы все больше фанатеют от тех ребят, которые сделали себя сами. Им больше не нужны звезды с «фабрик», потому что рулят соцсети. От девочки из соседнего подъезда до звезды мирового масштаба сегодня один клик, поэтому главный посыл нового поколения таков: будь самим собой и живи своей жизнью.

Мы в AdMe.ru стараемся идти в ногу со временем, поэтому решили выяснить, что ценят подростки в знаменитостях и какие они, кумиры наших детей.

1. Казаться лучше, чем ты есть, больше не круто

Поколение Z, пришедшее на смену эпохе глянца и гламура, гораздо больше ценит стремление к натуральности и простоте. В одежде представители этого поколения предпочитают непритязательный стиль, а не роскошь и показное богатство. Возможно, все дело в том, что «зеты» не так стремятся приукрасить себя, как их предшественники — миллениалы. Например, супермодель Кендалл Дженнер щеголяет в брендовых вещах на подиуме, а в обычной жизни предпочитает демократичный стиль нормкор. Кроме того, она не пытается казаться лучше и не стесняется выкладывать в Instagram свои фото без макияжа и ретуши — подобное было немыслимым для звезд середины нулевых.

Другой пример — певица Билли Айлиш. Ей нет еще и 18, а по ней уже сходят с ума миллионы молодых людей во всем мире. Она носит бесформенную яркую одежду сумасшедших расцветок, поет депрессивно-дерзкие песни в странной манере и всем своим видом буквально кричит: «Мне совершенно плевать, что обо мне подумают окружающие». А еще Билли не скрывает, что страдает синдромом Туретта.

2. Честно признаваться в своих слабостях и даже иногда позориться на публике — это нормально

Продолжением предыдущего тренда стал запрос на честность и открытость. Современной молодежи нравится, когда знаменитости ведут себя так же, как обычные люди. Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер — яркий тому пример. Да, она умеет и любит одеваться стильно: недаром ее сделали послом бренда Louis Vuitton. Однако в обычной жизни Софи ничем не отличается от своих фанатов и с удовольствием носит шорты, майки, кеды. Девушка признавалась в интервью, что предпочитает одеваться удобно и вообще часто чувствует себя сорванцом. А еще поклонникам очень нравится наблюдать за отношениями Тернер с ее мужем — музыкантом Джо Джонасом. Пара любит вместе дурачиться и шутить — в интернете полно снимков, где влюбленные не позируют на камеру, чтобы казаться идеальными, а просто наслаждаются обществом друг друга.

Еще один пример искренности — восходящая звезда Голливуда 23-летняя актриса Зендая, наиболее известная как «девушка Человека-паука». Она стала кумиром не только потому, что ей удаются разноплановые и крутые роли, но также потому, что девушку сложно заподозрить в фальши и пафосности. Зендая честно говорит, что сама ведет свои соцсети, а также самостоятельно выбирает одежду и макияж для важных мероприятий. Кроме того, она не притворяется лучшей версией себя и признается, что любит побаловать себя вредным фастфудом, «залипнуть» в интернете и посмотреть «Гарри Поттера». Конечно же, такая откровенность подкупает, потому что каждый может сказать про себя нечто подобное.

3. Заботиться об окружающей среде и экологии — это модно

Молодые люди поколения Z гораздо больше стремятся сделать что-то действительно важное не только для себя, но и для человечества в целом. Их заботят проблемы экологии, они стремятся сделать ценные научные открытия, часто занимаются волонтерской деятельностью и социальным предпринимательством. Помните девочку, которая танцевала в популярном клипе певицы Sia «Chandelier», набравшем 1,9 млрд просмотров на YouTube? Ее зовут Мэдди Зиглер, и сегодня она известна не только как танцовщица: в свои 16 лет Мэдди уже успешно занимается бизнесом и сотрудничает с благотворительными фондами. Так, несколько лет назад она участвовала в кампании по оказанию помощи хронически больным молодым людям, а также детям, живущим в приютах. Кроме того, Зиглер принимала участие в благотворительных концертах, чтобы профинансировать программы обучения танцам для бедных детей. Девушка говорит, что хочет изменить мир к лучшему с помощью искусства и филантропии.

Также среди кумиров нынешней молодежи много тех, кто помогает заботиться об окружающей среде. Например, королева красоты Индонезии 2017 года Ачинтья Нильсен активно участвовала в проекте по созданию экологически чистых школьных автобусов в своей стране. Ачинтья стала настоящим инфлюэнсером среди молодежи и всячески продвигает идеи экосознательности.

4. Ирония над гламуром и странный внешний вид — залог успеха

Постмиллениалам уже неинтересен мир фотошопа и «сделанной» красоты, поэтому «зеты» любят тех звезд, которые посмеиваются над гламуром. Неудивительно, что в центре внимания оказываются те, кто больше не относится к себе и моде слишком серьезно. Скажем, кумир молодежи актер Эзра Миллер регулярно эпатирует прессу и фанатов своими экстравагантными костюмами. Эзра красит губы, носит каблуки и леопардовые шубы, но при этом его называют чуть ли не иконой стиля. Видимо, все дело в том, что во всех этих образах он выглядит весьма органично. А еще это вполне соответствует его образу жизни: актер играет в квир-инди-группе Sons of an Illustrious Father и живет с семьей на ферме в Вермонте, где выращивает шафран и доит коз.

Еще один пример того, что оригинальность ценнее стандартной красоты, — британская певица Дуа Липа. Она недавно снялась в ролике Adidas, где говорится о том, что эволюцию двигают творчество и нестандартные решения. Сама Дуа признается, что любит относиться к одежде с юмором: сегодня она может блистать в роскошном платье, а завтра — надеть гавайскую рубашку и треники. Главное, что человек определяет моду, а не наоборот. Кажется, все это идет звездам только на пользу, потому что демонстрация своей жизни без прикрас — важная философия среди представителей поколения Z. Кажется, эпоха натянутых улыбок и неестественных поз ушла в прошлое.

Кстати, этот же тренд породил еще одну особенность «зетов»: они ценят нестандартную внешность, а не красоту под копирку. Когда пластические операции стали доступны почти всем, точеные носы и пухлые губы перестали быть ценностью. Поэтому женщины с идеальными, но «сделанными» лицами вроде Ким Кардашьян кажутся молодежи устаревшими идеалами.

5. Рулят гендерная нейтральность и пансексуальность

Современные молодые люди не любят загонять себя в рамки, поэтому они гораздо шире смотрят на вопрос гендерной принадлежности. Для них не столь важно, женщина ты или мужчина, — главное, какой ты человек. Недавний опрос показал, что только 63 % современных подростков в Европе относят себя к гетеросексуалам, а каждый пятый указал на свою бисексуальность. Поэтому все эти условности вроде того, что только девочки могут носить юбки и пользоваться косметикой, для поколения Z не существуют. Например, 20-летний Джеймс Чарльз, бьюти-блогер с миллионами подписчиков, рассказывает в YouTube о том, как наносить макияж, и делает обзоры косметики. При этом у молодого человека серьезные проблемы со зрением: без специальных линз он видит лишь большие предметы и людей, а все остальное — как в тумане.

Обратный пример гендерной нейтральности — певица Элиот Самнер. Кстати, она дочка легендарного музыканта Стинга. Девушка не стремится подчеркивать свою женственность, выставляя на первый план творчество, а не пол.

6. Если ты добился всего сам, то плюс 1 000 к карме

Молодые люди поколения Z стремятся начать зарабатывать как можно раньше, поэтому они очень ценят такие черты, как самостоятельность. То есть им важно, что человек добился успеха сам, а не с помощью богатых родителей или крупных продюсерских центров. Соответственно, среди кумиров молодежи часто можно встретить парней и девушек из простых семей, а также людей с трудной судьбой. Например, певица и актриса Селена Гомес выросла в самой обычной семье, причем ее мать родила будущую звезду в 16 лет. Так что Селена сама шла к успеху — и, кстати, добилась его еще в подростковом возрасте.

Еще один пример — рэпер Lil Pump, который обрел популярность в 17-летнем возрасте. За спиной у него было непростое детство, пристрастие к запрещенным веществам и прочие не самые приятные вещи. Тем не менее сегодня он кумир миллионов молодых людей во всем мире.

7. Самое главное — это уникальность и разнообразие

Страшнее всего для «зетов» — быть как все, поэтому для них нет ничего важнее уникальности. Постмиллениалы гораздо больше ценят индивидуальность, чем миллениалы, а потому у них очень высоко стремление к самовыражению. Это же они уважают и в знаменитостях. Скажем, про сына Уилла Смита Джейдена можно сказать, что он слегка зазвездился, да и вообще слишком самоуверенный, но он определенно нашел свою нишу и свой стиль. Джейден пишет музыку, участвует в рекламных кампаниях, а еще занимается проблемами экологии и недавно запустил ресторан на колесах с бесплатной веганской едой для бездомных.

15-летняя Милли Бобби Браун еще недавно была известна исключительно как девочка по имени Одиннадцать из сериала «Очень странные дела». Сегодня Милли — посол доброй воли ЮНИСЕФ, востребованная актриса и модель, а также одна из самых влиятельных персон мира по версии журнала Time. Кажется, что слава пришла к ней в том числе и потому, что она не боялась быть разной, искала себя и всегда была честной с самой собой и со своими фанатами.