Почему королевские особы носят похожие вещи и выглядят при этом превосходно

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Королевы во все времена одеваются со вкусом. Часто они заимствуют идеи для гардероба у монарших особ предыдущих поколений. Все потому, что королевский дресс-код складывается из многих правил, которым нужно следовать и сегодня. AdMe.ru рассказывает об основных элементах королевского стиля.

Красный в сочетании с черным

Красный цвет и его оттенки не выходят из моды уже долгие годы. Королева Елизавета II и принцесса Диана носили красное пальто, сочетая его с черными аксессуарами, в XX веке, герцогиня Кейт Миддлтон включила этот стильный образ в свой гардероб уже в XXI веке, давая понять, что классические вещи и цвета со временем не теряют актуальность.

Головные уборы

Один из атрибутов королевского стиля — шляпка. Так, в коллекции Елизаветы II собрано более 5000 разных шляп, каждую из которых она успела «выгулять». Обычно шляпы полностью соответствуют случаю, на который их надевают. К примеру, посещая многолюдные мероприятия, королева выбирает яркие шляпы. А на королевские скачки Елизавета II обязательно выберет шляпу с утяжеленными полями. К шляпам монархов во всем мире предъявляют ряд требований. Так, тулья — основная часть головного убора, которая покрывает голову — не должна быть слишком высокой, чтобы королева могла без труда выйти из машины. Поля при этом не должны доставать до воротника пальто, жакета или рубашки. Принцесса Диана в свое время предпочитала носить шляпы с широкими полями. Герцогиня Кейт Миддлтон более традиционна и носит небольшие шляпки с искусственными цветами или громоздкими конструкциями.

Платье-футляр и пальто

Платье-футляр, надетое с пальто, — еще один стильный образ, который часто выбирают монархи. Обычно они останавливаются на платье и пальто разных оттенков одного цвета. В своем большинстве это яркие цвета. Елизавета II предпочитает надевать под пальто платья с цветочным принтом. Увидеть королеву можно в верхней одежде совершенно разных цветов. Кейт Миддлтон носит пальто насыщенных темных цветов — бордового, изумрудного или сапфирового. Но герцогиня часто появляется на публике и в верхней одежде светлых оттенков. Принцесса Диана следовала моде. Ее можно было встретить не только в однотонных — алых, пурпурных, фиолетовых или черных, но и в пестрых пальто.

Костюм-двойка

Жакет и юбка — наряд, в котором принцесс и королев можно увидеть на многих официальных мероприятиях. Елизавета II еще в начале 2000-х заполнила свой гардероб такими костюмами и носит их по сей день. Все потому, что они — изящная классика. Принцесса Диана также часто надевала подобные костюмы совершенно разных цветов. Кейт Миддлтон сегодня регулярно появляется на публике в костюме-двойке.

Некоторые из нарядов герцогини Кембриджской напоминают костюмы принцессы Дианы. К примеру, красный костюм-двойка Кейт Миддлтон похож на оранжевый костюм принцессы: длина юбки, жакет с баской, пуговицы и пояс — все детали очень похожи. Но это неудивительно: королевский стиль всегда в моде.

Перчатки

Перчатки — важная деталь королевского гардероба. Монархи их надевают не только вместе с пальто, но и с костюмом-двойкой. Часто это белоснежные или черные перчатки.

Украшения

Украшения из жемчуга — это то, что монархи могут надеть днем во время выхода в свет. На вечерние приемы королевы могут надеть тиару и украшения с драгоценными камнями. Елизавета II в повседневной жизни предпочитает жемчуг и крупные броши, которые гармонично дополняют ее образы. Принцесса Диана позволяла себе различные украшения, но все они подчеркивали ее женственность и обаяние. Кейт Миддлтон носит неброские, но изящные украшения — серьги, подвески и кольца.

Туфли

Туфли в королевском образе могут быть только в тон к сумочке. В этом вопросе Елизавета II консервативна: она предпочитает старомодные модели с закругленным носом, на невысоком каблуке, которые при этом очень удобны. Принцесса Диана носила модные тогда туфли с закругленными или острыми носами на невысоком каблуке. Кейт Миддлтон предпочитает туфли-лодочки, классические туфли на высоком каблуке в нюдовом оттенке или даже туфли на танкетке.

Мода меняется, но элегантный стиль всегда популярен.