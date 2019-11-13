Почему фраза «Мужчины не плачут» безнадежно устарела, а мальчикам важно уметь выражать свои чувства

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Как говорится, мужчины не плачут — они поливают бороду. За этой шуткой на самом деле скрывается довольно серьезная социальная проблема. В современном обществе порой приходится объяснять, что мужчины могут быть эмоциональными и плакать. Все эти устаревшие установки, вроде «мужчины не плачут» или «мужик — значит, терпи», отравляли жизнь многим поколениям. И кажется, настало время оставить эти стереотипы в прошлом.

Редакция AdMe.ru решила разобраться, почему нельзя отказывать мужчинам в праве на их истинные чувства.

Чем больше эмоций испытывает ребенок, тем более неравнодушным он вырастет

Дети в принципе более эмоциональны, чем взрослые: пока они не умеют говорить, им нужно уметь выражать свои эмоции, чтобы их лучше понимали. Поэтому нельзя учить маленьких детей подавлять свои чувства. Специалисты говорят, что мальчикам с ранних лет необходимо научиться испытывать весь спектр эмоций: от радости до грусти. Наша эмоциональность и способность к сопереживанию — это то, что делает нас людьми, поэтому не стоит внушать детям, что плакать — значит проявлять слабость. На самом деле слезы — это здоровая реакция нервной системы на раздражение. К тому же при помощи слез можно выразить множество эмоций: стыд, вину, боль, благодарность, сочувствие и даже радость. Лишая ребенка возможности плакать, взрослые мешают ему стать эмоционально зрелой личностью.

В будущем мужчина может разучиться выражать свои чувства и стать пассивным агрессором

На людей давит социальная норма, которая запрещает мужчинам быть уязвимыми. Тот факт, что любые чувства имеют право на существование, все еще подвергается сомнению. Поэтому многие мужчины просто не умеют выражать то, что у них на душе, опасаясь осуждения. В итоге мы получаем мужчин, которые не могут лишний раз сказать «я люблю тебя». Если верить данным многолетнего исследования, за прошедшие 30 лет уровень нашей эмпатии снизился почти наполовину. Немалую роль в этом играет установка общества, утверждающая, что мужчина должен быть суровым, потому что это мужественно. При этом на самом деле мужчины и женщины испытывают примерно одинаковые эмоции и сталкиваются с похожими проблемами, вот только сильный пол вынужден прятать свою депрессию и тревожность за пассивной агрессией, гневом и сарказмом. Дело в том, что слезы «смывают» стресс и приносят облегчение. Если не дать себе такой разрядки, то организм начинает искать другие способы выпустить пар. В результате страдают все окружающие.

Сдерживание слез приводит к депрессии и одиночеству

В книге «Плач: естественная и культурологическая история слез» автор Том Лутц пишет, что все люди делятся на 2 типа: «плаксы» и «люди с сухими глазами». Первые не стыдятся проявления эмоций, а вторые относятся к слезам брезгливо и презрительно, так как считают их способом манипуляции. На самом деле зачастую пренебрежительное отношение к плачу — это способ человека закрыться и защититься от такого проявления сильных чувств. То есть мозг как бы вытесняет эти эмоции как нежелательные. Это называется эмоциональным торможением, которое может перерасти в эмоциональное онемение. В этом случае человек может вовсе разучиться плакать. Как результат — подавленное состояние, нежелание обсуждать чувства с близкими, апатия, хроническая скука и депрессия. Кроме того, у таких людей часто наблюдаются проблемы в личной жизни, поскольку человеку, сдерживающему свои эмоции, трудно правильно воспринимать и истолковывать чужие.

Подавление эмоций может перерасти в болезни

Мужчинам важно не держать в себе то, что их беспокоит, а выплескивать накопившееся. Запрет на сильные эмоции ведет не только к психоэмоциональным проблемам, но и к ухудшению физического здоровья. На самом деле плакать — это важно. Слезы вместе с эмоциональным облегчением способны уберечь сердце, понизить давление и даже снизить риск онкологии. Постоянное стрессовое состояние несет в себе огромный риск: в наше время инфаркты все чаще случаются у мужчин 40–45 лет, да и в целом продолжительность жизни у мужчин ниже, чем у женщин.

Суровая маскулинность уже не в моде

К счастью, в современном обществе все чаще звучит мнение, что сегодня мужчины уже не скованы таким количеством стереотипов, как раньше. Гендерная нейтральность — это новый тренд, который позволяет мужчинам быть такими, какими им хочется. В том числе слабыми и уязвимыми. Не так давно в твиттере разгорелась дискуссия на тему токсичной маскулинности, которая негативно отражается на жизни мужчин. Многие парни не хотят соответствовать устаревшему и стереотипному образу брутального и неэмоционального мужчины, от которого все ждут жесткости и силы.

Мы все — люди, а людям свойственны самые разные эмоции. До недавнего времени мужчин, которые не стеснялись открыто выражать свои чувства и любовь, называли женоподобными, но ведь именно из таких открытых парней потом вырастают нежные, любящие и заботливые мужья и отцы.

Реакция общества на мужские слезы

Если покопаться в интернете, можно найти массу историй, связанных с тем, как общество относится к проявлению сильных эмоций со стороны мальчиков. Кажется, многие люди все еще отрицательно реагируют на слезы и жалобы будущих мужчин. Не так давно медсестра из США Лира Балеарика написала пост о том, что мальчикам важно дать право выражать любые эмоции. Пост собрал огромное количество комментариев, а также бурно обсуждался в различных медиа. Вот что написала Лира:

«Меня тошнит от того, как наша культура относится к мальчикам. У меня был 11-летний мальчик, который пришел сдавать кровь. Он плакал. Не истерил, а просто плакал от нервов. Няня постоянно говорила ему: „Будь мужиком! Не плачь, как девчонка!“ Потом она пригрозила записать, как он плачет, чтобы показать это видео его друзьям. От этого он заплакал еще сильнее. Когда эта женщина вышла, я сказала мальчику, что он может выражать свои эмоции так, как ему хочется, и тогда, когда ему хочется, и что даже взрослые мужчины боятся иголок. Я сказала, что все чего-то боятся, но он был храбрым, потому что пришел сюда, хотя и был напуган». Лира Балеарика

Дальше девушка делает такой вывод:

«Перестаньте говорить мальчикам, что они не являются настоящими мужчинами, если выражают свои эмоции. Знаете, почему женщины боятся мужского насилия? Из-за этой ерунды, которой подавляют парней. Слезы и страх не делают человека слабым. Но если вы ругаете ребенка за то, что он показывает свои эмоции, это делает вас очень слабым взрослым». Лира Балеарика

Часто такие установки заставляют детей подавлять слезы на людях или при друзьях. В сети можно встретить немало рассказов родителей о том, как их дети сдерживают слезы, чтобы не показаться слабыми.

Приходит как-то сын с улицы. Коленка в крови, кожу содрал, в одном месте лоскутком висит. Кровь по ноге ручьем стекает прямо в кроссовок. У сына физиономия чумазая, но боевая. С ним товарищ Андрюха, для моральной поддержки, так сказать. — Ух ты! Как красиво получилось! Ты зачем по асфальту коленками елозил? Больно, наверное? — Да не-е-ет, ерунда, мам! Только щиплет немного. — Ну ладно, дуй в ванную, сейчас отмоем и зеленкой зальем. Зашли в ванную, я воду включила, а сынуля мне шепотом: — Мам, скажи Андрюхе, пусть на улицу идет, я потом приду. Пошла, проводила товарища. И только зашла к сыну, а он как заревет, да так жалобно, с таким страданием, я даже испугалась. — Сынок, ты чего? Что случилось? — Больно-то как! Мне так плакать хотелось, а при пацанах я не мог: я же мужчина, а мужчины не плачут.

Как показать мальчику, что эмоции — это нормально

С раннего детства важно показать мальчику, что не бывает неправильных чувств и вы уважаете любые его эмоции.

Читайте вместе книги. При чтении вслух вы вкладываете в этот процесс много эмоций, и это поможет ребенку научиться сопереживать героям и посмотреть на ситуацию со стороны.

Ребенок должен быть уверен, что он может положиться на вас , тогда мнение посторонних будет для него не столь важно.

Также полезно учить мальчиков проявлять эмоции на своем примере : не бойтесь быть чувствительными и открытыми.

Не запрещайте ему грустить и плакать, но в то же время не давите на него и не требуйте какой-то определенной реакции . Заставлять мальчика лить слезы и говорить, что ему «нужно выплакаться», тоже не стоит. Лучше просто будьте рядом и покажите, что готовы помочь.

Самое главное для любого ребенка — чувствовать поддержку со стороны близких, чтобы он мог найти в них эмоциональную опору.