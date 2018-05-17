Почему есть шаурму, смотреть глупые ситкомы и слушать попсу 90-х в наше время — это круто

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Все мы хотим казаться высокодуховными интеллектуалами с тончайшей душевной организацией и первоклассным вкусом буквально во всех сферах жизни. Мы можем любить авангард, молиться на артхаус, вести богемную жизнь. Но при этом у многих из нас есть такие скелеты в шкафу, как «Руки вверх» по выходным, шаурма после вечеринок и «Битва экстрасенсов» по вечерам, но мы никогда никому об этом не рассказывали и не будем рассказывать, иначе позора, естественно, не миновать. Но, как оказалось, опозориться таким образом в наше время — это даже круто.

AdMe.ru решил разобраться в таком постыдном феномене, как guilty pleasure, и доказать, что «Доширак» и «Моя прекрасная няня» по вечерам — это не просто веселая деградация, а вполне закономерный феномен нашего времени.

В XXI веке для маленьких человеческих радостей, которые принято скрывать от цивилизованного общества, придуман специальный термин — guilty pleasure, или «постыдное удовольствие». И эти удовольствия настолько pleasure именно потому, что guilty, ведь запретное всегда притягивает. Они есть у каждого человека, не сомневайтесь. Давайте найдем конкретно ваше guilty pleasure среди самых распространенных: На людях вы обсуждаете фильмы Ксавье Долана и Гаспара Ноэ, знаете наизусть всех номинантов Каннского фестиваля последних 25 лет и готовы часами говорить о сербском артхаусе середины 80-х, но иногда по вечерам с упоением пересматриваете «Отчаянных домохозяек» и «Не родись красивой», при этом сами не можете объяснить себе почему.

Несмотря на то что, как только у вас появляется свободное время, вы читаете Вольтера, под вашей подушкой на всякий случай все же лежит потрепанный томик с названием вроде «Графиня и консьерж».

Вы поклонник норвежской инди-музыки, но в вашем плей-листе все-таки проскакивают золотые хиты Backstreet Boys и «Фактор-2».

Вы разбираетесь в молекулярной кухне, активно пропагандируете органическую еду, но раз в полгода едите «Доширак» всухомятку либо прямо из банки какую-нибудь мойву или сайру с хлебом. Ну или банально: с умным видом послушав лекцию о здоровом питании, идете в McDonald’s.

Вы любитель иногда дать себе интервью или рассказать себе же, как прошел ваш день и порассуждать обо всем этом.

Несмотря на то что ваша стена в соцсетях усыпана ссылками на интеллектуальные статьи из аналитических журналов, ваша любимая группа — это группа с зашкварными мемами. Вы их просто обожаете! Но репостить, конечно, никогда не будете.

Даже будучи выпускником курсов этикета и обладателем негласного титула графа среди своих знакомых, вы все-таки любите в гостях незаметно растегнуть ремень на брюках из-за переполненного живота, громко и свободно сходить в туалет, когда никого нет дома, самозабвенно поковырять в носу, когда никто не видит, или без упреков совести съесть все содержимое тарелки, которое только что упало на пол. Свидетелей же не было!

Некоторые яркие личности могут любить совершенно неповторимые удовольствия: «Я раньше еще любила, когда кино какое-нибудь смотришь, чай пьешь, работаешь или у компа сидишь, за грудь себя держать, правой рукой за левую». (ne_na_wytky)

Резюмируем: guilty pleasure — это привычки, о которых стыдно рассказать, но приятно вспомнить.

Почему считается, что guilty pleasure — это плохо

Потому что общество может негативно вас оценить, слегка приопустив ваш личностный рейтинг среди остальных участников гиперинтеллектуального «клуба».

На этом все.

Вы становитесь настоящим. Признайтесь, ваши вкусы — это ваши вкусы, никуда от этого не деться. И если вы будете тратить свое время на притворство и увлечение высокопарными, но не приносящими удовольствие хобби, вы рискуете прожить чью-то чужую жизнь, полноценно не насладившись своей. Это банальное уважение к самому себе. Мы социализированы до такой степени, что вынуждены стесняться собственных удовольствий. Задумайтесь, не абсурд ли это? Вы никому ничего не должны. Если ваши друзья осуждают вас за музыку, которую вы слушаете, или книги, которые вы читаете, — вам нужны новые друзья. Если вы, черт подери, любите Джастина Бибера, так любите искренне! Это круто и современно. Вытащить свои скелеты из шкафа и гордо заявить о них — такое ценится в наш славный век, потому что это смело и говорит о вашей индивидуальности. Нужно просто правильно это представить и получать удовольствие в открытую.