Почему Елизавета II выбрала в мужья самого бедного принца во всей Европе

32 2

18

9.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, постоянно находится в тени своей великой супруги Елизаветы II. Вспомнить, как он выглядел до встречи с королевой, очень трудно: пара живет в любви и согласии уже более 70 лет. Однако событий в жизни принца хватило бы на десяток фильмов или авантюрных романов.

AdMe.ru решил выяснить, какой он, принц Филипп. Оказалось, его биографии позавидовал бы сам Индиана Джонс.

История принца, у которого нет своей страны

Филипп Маунтбеттен родился на острове Корфу в 1921 году. Семья Филиппа принадлежала к королевскому клану. Однако престол ему не светил: отец Филиппа был 6-м ребенком в большой греческо-датской династии, так что сыну достались просто красивые титулы — принц Греческий и Датский. Кто тогда мог подумать, что мальчику суждено стать членом самой могущественной династии на другом краю света? В 1922 году греки свергли короля, и все члены венценосного клана благоразумно решили бежать. Родители вывезли Филиппа и его сестер в обстановке строгой секретности: детские колыбельки спрятали в ящиках с фруктами. Так начались скитания маленького принца. Бездомное семейство приютила родственница из Парижа. Но Филипп пробыл во Франции недолго. Его родители расстались. Отец сбежал в Монте-Карло, где принялся проматывать остатки семейного состояния. А мать, принцесса Алиса, не вынесла позора — она сошла с ума и была помещена в закрытый пансионат. Детям пришлось возвращаться в Великобританию к родственникам, которые любезно согласились приютить малышей. Сестер отправили к родственникам, а Филиппа отдали в школу-интернат в Лондоне. Это было учреждение спартанского типа для мальчиков: ученики вставали до рассвета, много занимались спортом, а за проступки их колотили.

Что делать, если в тебя влюбилась будущая королева?

Без денег в Великобритании у Филиппа не было блестящих перспектив, поэтому юноша решил податься в военные. В 1939 году будущий муж королевы поступил в военно-морской колледж и даже получил звание лучшего кадета. Но вне колледжа Филипп не был паинькой: за ним закрепилась слава повесы и любителя громких вечеринок. Говорят, что короли и королевы не могут выбирать себе возлюбленных. Однако Елизавета, тогда еще совсем девочка, увидела Филиппа на свадьбе родственников и решила выйти за него замуж. Лиллибет (так близкие звали будущую королеву) было 13, а Филиппу — 18. Люди, которые хорошо знают королеву, говорят, что характер у Елизаветы прочнее каленого железа и если уж она что и решила, то это навсегда. Нужно ли говорить, что родители Лиллибет были не в восторге от первой любви дочери? Нищий принц без фамилии (титул отобрали после бегства из Греции), зато с отцом-бездельником и сумасшедшей матерью. Худшую партию для будущей королевы придумать было сложно.

Когда началась Вторая мировая, Филипп в числе первых отправился на фронт: он участвовал в сражениях, десантировался на Сицилию и получил несколько военных наград. Во время службы Филипп и Елизавета не виделись, зато вели активную переписку. Влюбленные тайно обменивались посланиями, чтобы не злить строгих родителей Лиллибет. К концу войны Филипп мог похвастаться званием самого молодого офицера Королевского флота. В Британию он вернулся героем, окончил колледж и в 1946 году отправился к королю Георгу VI, чтобы просить руки Елизаветы.

Для того чтобы жениться на будущей королеве, Филипп отрекся от всех своих титулов и взял фамилию матери Маунтбеттен. А еще сменил веру: рожденный в Греции, Филипп был православным. Король даровал Филиппу Маунтбеттену титул герцога Эдинбургского. Теперь, когда с формальностями было покончено и у молодого человека имелись все необходимые регалии для женитьбы на королевской особе, можно было играть свадьбу. Однако к женитьбе банковский счет Филиппа оказался почти пуст: чтобы сделать подарок невесте, ему пришлось извлекать бриллианты из тиары матери и заказывать браслет. А в качестве еще одного свадебного подарка Лиллибет принц бросил курить: об этом его очень просила молодая жена.

Церемония бракосочетания Филиппа и Елизаветы транслировалась по радио BBC — телевизоры в послевоенной Европе были редкостью. 200 млн человек по всему миру слушали, как молодожены дают брачные клятвы в Вестминстерском аббатстве. Со стороны жениха было очень мало гостей. А все потому, что сестры Филиппа выскочили замуж за немецких аристократов, которые поддерживали нацистов. Такие родственники британским монархам оказались не нужны.

Через 4 года после свадьбы король Великобритании умер, и Елизавета взошла на трон. Филипп снова принес клятвы верности жене, только теперь уже как своей королеве. «Я, Филипп, герцог Эдинбургский, становлюсь вашим пожизненным вассалом и нижайшим слугой; обещаю служить вам верой и правдой и умереть за вас, что бы ни случилось. Да поможет мне Бог!»

Однако Елизавета снова приняла решение, как обычно, одно и на всю жизнь: она царит на троне, а Филипп — в семье. За ним остается последнее слово, когда дело касается вопросов дома и воспитания детей. Брак Елизаветы и Филиппа побил все рекорды даже среди консервативных королевских семей: королева и принц-консорт живут бок о бок 72 года. За эти годы пара воспитала 4 детей: это Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский, и принц Эдвард, граф Уэссекский. У Филиппа и Елизаветы 6 внуков и 4 правнука.

У принца Филиппа масса достижений, о которых мало кто знает

Мы привыкли, что принц Филипп стал тенью своей харизматичной супруги: он сопровождал ее во всех поездках (а их, на минуточку, 251). Но если посмотреть внимательнее, то проглянет неугомонный нрав принца-консорта.

Филипп освоил почти все виды самолетов и вертолетов, которые были ему доступны (а принцам доступно многое). Он провел за штурвалом более 5 тыс. часов.

Принц — первый член королевской семьи, который решился на кругосветное путешествие. А еще дал первое интервью на ТВ в 1961 году. Это сегодня интервью дают все кому не лень, а в то время принц, который отвечает на вопросы журналиста, был в диковинку.

Он написал несколько книг об экологии, животных и коневодстве, посетил 18 тыс. официальных мероприятий и выступил с 1 тыс. речей. К тому же Филипп — почетный участник 780 различных организаций: от спортивных до благотворительных.

Все эти приемы, поездки и встречи — часть работы принца. Члены королевской семьи не имеют права прохлаждаться. Официально Филипп и другие члены династии получают за это зарплату-ренту. Однако по суровым британским законам б о льшую часть суммы съедают налоги.

льшую часть суммы съедают налоги. Принц держит себя в отличной форме: в 2008 году он попросил придворного портного перешить брюки, которые носил целых 52 года, потому что «слегка поправился». Затем Филипп надел штаны, которым больше полувека, и отправился на королевский прием.

На тихоокеанском острове Тана на принца Филиппа молятся: здесь он считается местным божеством. Согласно древним сказаниям островитян, сын горного духа однажды отправится в далекие края, женится на достойной женщине и вернется к ним. Принц, кстати, посещал остров и фотографировался с аборигенами.

Филипп — единственный человек на свете, который может называть королеву mon petit chou — «моя капусточка» (фр.).

Филипп обожает ездить за рулем. Правда, в начале 2019 года ему пришлось сдать права: он спровоцировал автомобильную аварию и теперь путешествует только в качестве пассажира.

10 июня 2019 года Филиппу исполнилось 98 лет. Он уже давно отошел от дел и много времени проводит в родовом поместье. В интервью он заявил, что никогда не хотел дожить до 100: «Не могу представить себе ничего хуже — я уже разваливаюсь на куски».

Бонус: а еще у него отличное чувство юмора

У принца Филиппа своеобразное чувство юмора, из-за которого он постоянно попадает в забавные ситуации. Чопорные англичане закатывают глаза, но Филипп всегда говорит то, что думает. Мы собрали самые остроумные цитаты герцога Эдинбургского. «Мне никогда не удается попробовать домашнюю кухню: все, чем меня кормят, — это вычурные блюда».

О проекте защиты диких голубей: «Кошки убивают гораздо больше птиц, чем людей. Почему у вас нет лозунга: „Убей кошку и спаси птицу!“?»

«[Дети] ходят в школу, потому что их родители не хотят видеть их дома».

Об увлечении своей дочери лошадьми: «Если оно не пускает газы и не жует сено, то это ее не интересует».

«Когда мужчина открывает дверцу машины жене, это либо новая машина, либо новая жена».

Элтону Джону тоже досталось: «О, вы владелец этой ужасной машины, не так ли?» (Принц имел в виду принадлежащий певцу золотой Aston Martin. — прим. AdMe.ru )

) Он попросил актрису Кейт Бланшетт починить его DVD-плеер, потому что она снималась в кино: «Сзади торчит шнур. Можете ли вы сказать мне, куда его подключить?»

Во время визита в Ист-Энд спросил профессионального коллектора (сборщика долгов): «У вас еще остались друзья?»

А вы знали, что у Елизаветы II такой разносторонний супруг? Или, как и мы, вы удивлены яркой биографией принца?