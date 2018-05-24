Почему детство современных людей длится до 30 лет и что из этого выйдет

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Вспомните поколение так называемых «бебибумеров» (людей, родившихся до 1979 года) в их 25–35 лет. Это были взрослые самореализовавшиеся люди, которые уже в 20 с небольшим работали на 3 работах, растили детей, а по вечерам в компаниях таких же взрослых сверстников обсуждали политические проблемы и симфонии Шостаковича. А нынешняя молодежь? Эти миллениалы (поколение, рожденное с 1979 по 1995 год), несмотря на свою интеллектуальную развитость и материальную независимость, как минимум до 30–35 ищут некое «внутреннее я», живут на съемных квартирах и рассуждают а-ля «взрослые, наверное, делают так», произнося это, конечно же, не про себя. Но почему современная молодежь так дружно ударилась в детство и почему такой веселый и невозвратный переход во взрослость стал элементом практически 4-го десятка?

Мы в AdMe.ru решили подробно разобрать причины этого, как оказалось, отнюдь не случайного явления. Внимание: если вы в свои 21 являетесь счастливым отцом большого семейства, владельцем процветающего бизнеса, 3 высших образований и при этом вы не гик, пожалуйста, не спешите кричать. Примите во внимание такие замечательные вещи, как частный случай, статистика и наш пост.

1. Открытие нового этапа в развитии человека

Обратимся к истории: вплоть до начала ХХ столетия не существовало такого явления, как подросток. Лет эдак до 17 дети были детьми, а в ночь своего 17-го дня рождения они получали тяжелый подарок в виде семейной ответственности и пожелание немедленной материальной независимости. И лишь в 1904 году, благодаря выдающейся научной работе психолога Г. Стэнли Холла (G. Stanley Hall) под названием «Юность», мировое общество впервые задумалось о таком явлении, как подростковый период. Именно Холл описал этот возраст как время «бури и натиска», дополнив работу наглядными графиками изменения степени печали и бунтарства относительно количества лет. Только после этого тинейджеров начали воспринимать не просто как ленивых и мятежных недорослей, а как людей (прочитать следующую фразу с особым драматизмом), идущих сквозь тернии тяжелейшего пути взросления. Теоретически период с 20 до 30 или даже 35 (далее будем называть его ранней взрослостью) также может иметь свои проблемные особенности, если более детально изучить психологически-эмоциональную сторону этого отрезка. Если в ХХ веке все сошлись во мнении, что подростки — это не взрослые, может, именно в XXI веке все выяснят, что ранняя взрослость — это тоже не взрослость? К примеру, в этом году ученые УЖЕ заявили о надобности поднятия подростковой планки до 24 лет. Но остается еще десяток лет, которые также следует изучить.

2. Увеличилась продолжительность жизни

В начале XX века продолжительность жизни в среднем составляла около 40–50 лет. Разумеется, при ожидаемой жизни, скажем, всего в 45 лет будет как-то странно искать себя до 35. В таком случае некогда долго разглагольствовать, оперативность — жизненный успех. Сегодня во многих развитых странах длина жизни превышает 80 лет. Так почему бы не позволить 20—30-летним людям экспериментировать со сферами своей жизни, прежде чем они найдут ту, в которой им придется жить следующие полвека? И, предвидя ваши ответы, что не каждый-то человек может до 80 дожить, возразим тем фактом, что жизнь — удивительная штука. В любой момент может произойти любая случайность, и никому этого не дано предвидеть. Именно поэтому жить с девизом «а вдруг я не доживу до 80, надо бы заранее жениться» не вариант.

3. Мир тоже не стоит на месте

Здесь есть несколько разных аспектов: Самое первое и заметное: мы живем в относительно мирное время. Молодежи нет нужды вмиг становиться гиперсерьезной.

Детей в современных семьях значительно меньше. А следовательно, и времени, и материальных благ для их воспитания гораздо больше, отчего это самое воспитание значительно растягивается во времени. К примеру, согласно статистике, треть американской (казалось бы, одной из самых развитых стран) молодежи от 20 до 30 лет живут с родителями. Даже один из актеров нашумевшей «Черной Пантеры», 31-летний Майкл Б. Джордан, живет с мамой и папой и ничуть этого не стесняется.

С каждым днем наше общество становится все более сложным. И, соответственно, нужно больше времени, чтобы его изучить. Раньше как было: родился ты в семье кузнеца — станешь кузнецом. Сегодня все сложнее. Правда, можно воспользоваться читерским способом и сделать ДНК-тест на таланты и способности, но, наверное, это будет стандартный вседоступный способ уже для поколения Z (люди, родившиеся после 1995 года), а пока это скорее какая-нибудь серия «Черного зеркала».

Глобализация — явление, которое вышло на мировую арену относительно недавно и уже сыграло свою роль: молодежь заражается философией свободы, невзирая на свою культуру. Нужно признать, что никакие традиции уже не в силах дать фору интернету. Как итог, образ мышления «миллениала стандартного» везде одинаков: что в Комптоне, что в Шэньчжэне.

Молодые люди не торопятся вступать в брак благодаря ослаблению религиозных и нравственных норм, признанию добрачного секса и внебрачного сожительства. Плюс доступность противозачаточных средств, легализация абортов и появление движения чайлдфри также сыграло в минус бракам. На сегодняшний день в наиболее развитых странах первую свадьбу играют не раньше 32 лет (можете подробнее изучить список здесь).

4. Молодые уже пересыщены жизнью

Стоит признать, что современная молодежь в целом не имеет тяги к авантюрным злоключениям. Вероятнее всего, это заслуга перенасыщенных массмедиа и отсутствия строгих запретов. Как бы то ни было, вот каковы последствия: Миллениалы гораздо более холодны к жажде преступлений, в отличие от поколения их родителей. Старые гангстеры будут разочарованы в нынешней молодежи, уровень преступности среди которой скатился до предельно низкого уровня вследствие незаинтересованности миллениалов в этом деле, вот вам целая статья на эту тему — нажмите сюда.

Новое поколение (да, вы сейчас правильно прочитаете) охладело к сексу: согласно исследованию The Next Steps, каждый 8-й британский миллениал в 26 лет все еще девственник. Все это результат культуры гиперсексуальности и виртуальных отношений, что, по мнению футурологов, уже в течение 10–15 лет совершенно изменит мир секса (здесь опять-таки отсылка к серии «Черного зеркала», где уже показан один из вариантов развития событий).

Смеха ради в этом пункте вспомним зашкварную комедию с чудным русским переводом «Мачо и ботан» и неплохим сравнением эпох. По сюжету главные герои — копы, которые выпустились из школы лет 10 назад, притворяются школьниками и с удивлением обнаруживают, что крутые парни-спортсмены, рюкзаки на одном плече и расстегнутые до пупка рубашки уже давно не в почете, а вот уравновешенные интеллектуалы с застегнутыми до горла воротничками — это высший класс.

Сильно упал показатель количества молодежи, желающей получить права. Даже по сравнению с 2001 годом он снизился с 77 до 66 %. Видимо, Uber выходит дешевле содержания собственного автомобиля.

Уровень подростковой беременности также упал «до неприличия»: даже по сравнению с цифрами 10-летней давности сегодняшние показатели отличаются практически в 2 раза. Совсем другие дети пошли...

5. Ощущение возможностей

Джефри Йенсен Арне, профессор психологии Университета Кларка (Массачусетс, США) отмечает такое понятие, как «ощущение возможностей», присущее молодежи XXI века. Это ощущение неуверенности в своем будущем при одновременном оптимистичном ощущении своих потенциальных возможностей. То есть стандартная работа с 9:00 до 18:00, Renault Logan, милые, но постоянные ссоры с женой, дети, семейный обед по выходным, поездка в Турцию раз в год — «это все не про меня», думает среднестатистический 20—30-летний. «Я уникален и буду вторым Илоном Маском этой планеты». Но все эти уникальные Илоны и Маски в то же время очень боятся будущего и не имеют четких планов по завоеванию мира — этакие закомплексованные максималисты. Этим они и отличаются от своих родителей, которые знали, что их ждет в будущем, и четко шли к цели.

Что из этого всего вышло?

Все вышеперечисленные причины и изменения привели к тому, что на сегодняшний день мы имеем вот такие альтернативные модели взрослости (разумеется, если не учитывать многочисленных продолжателей стандартного родительского сценария взросления): Кидалты (от англ. kid — ребенок и adult — взрослый) — это 20—30-летние молодые и уже вполне самореализовавшиеся люди с довольно подростковыми увлечениями вроде фэнтези, Dota и «Симпсонов». Они могут сделать гениальнейшую презентацию на конференцию по атомной энергетике при помощи мемов либо после тяжелых рабочих смен в челюстно-лицевой хирургии рвать танцпол под техно-хаус. В общем, успешные умнички со «слегка чересчур» молодежными увлечениями.

Дауншифтеры (от англ. словосочетания downshifting, то есть замедление какого-либо процесса) — это люди, которые ищут и все никак не могут найти «себя настоящего». Они могут работать каждый месяц на новой работе, причем в сферах начиная от рыболовства и заканчивая искусствоведением, ударяться в секты, переезжать в деревни или искать места силы на каком-нибудь Гоа.

(от англ. словосочетания downshifting, то есть замедление какого-либо процесса) — это люди, которые ищут и все никак не могут найти «себя настоящего». Они могут работать каждый месяц на новой работе, причем в сферах начиная от рыболовства и заканчивая искусствоведением, ударяться в секты, переезжать в деревни или искать места силы на каком-нибудь Гоа. NEET-молодежь (от англ. Not in Employment, Education or Training — то есть безработные и «бездипломные») — это молодежь, которая, как вы поняли, не работает и не учится по причине своей (тут на выбор): антисоциальности, замкнутости, пассивности, разочарованности в жизни и невозможности реализовать в совершенно несправедливых условиях современности свой неземной (скорее всего, творческий) потенциал. Этакие современные обломовы, которые ждут знака сверху, но, скорее всего, располагают способностями, которые можно прочитать в этом списке:

С этим надо что-то делать?

Клинический психолог Мэг Джей на своем выступлении в лекториуме TED рассказывает как раз о «ранних взрослых», которые приходят к ней на сеансы с жалобами и разочарованием от растраты целого десятилетия своей жизни. Она говорит о 3 вещах, которые должен знать каждый, кому сейчас за 20, чтобы избежать такого разочаровательного переосмысления своей жизни в 40 лет: 1. Нужно забыть о кризисе личности и поработать над своим личностным капиталом (то есть учиться новому, повышать свою ценность). Конечно, этот десяток лет можно потратить на искания себя. Но нужно отслеживать ту грань, когда искания превращаются в банальную прокрастинацию. 2. Не стоит ограничивать свой круг общения. Новые люди, друзья друзей наших друзей могут очень пригодиться в жизни. К примеру, объявления о половине вакансий не публикуются в газетах, поэтому, чтобы получить такую работу, нужно обратиться к начальнику соседа. Это не жульничество. Это факт распространения информации. 3. В 30, когда вы вдруг заметите, что все ваши друзья по фейсбуку уже идут под венец, хвататься за первый попавшийся вариант не вариант. Начинать строить отношения для брака нужно до вступления в него. Это значит, что любовь надо искать так же целенаправленно, как и работу.

Итак, вывод

В общем, как говорится, «получилось то, что получилось». Современные 20-летние — это все те же 20-летние, что и 50 лет назад, только вот условия другие. А человек, как известно, существо очень даже адаптивное, и именно поэтому сегодня мы имеем столь необычное поколение миллениалов. И не стоит ругать за подобное поведение себя, своих детей или родственников, лучше просто покажите им выступление Мэг Джей (о котором мы писали выше), сделайте такой загадочный взгляд типа «я все понимаю» и передайте вино, пожалуйста.

А как считаете вы: к чему приведет эта тенденция позднего взросления?