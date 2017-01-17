Почему дети в японских школах не пользуются телефонами, но ходят в пижамах

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Для всего мира Япония — это страна, где чтут правила, уважают старших и помнят о традициях. Здесь жители смотрят на свою страну влюбленными глазами и всегда спешат узнать новое. Учеба в японской школе также полна интересными особенностями, которые кому-то могут показаться непонятными, а кому-то западут в душу. AdMe.ru делится с вами самым подробным разбором японского образования от русской школьницы.

Япония скрытная, незаметная, живет по своим правилам. Будто попал на подводную лодку, и тут есть четкий устав, который чужим понять не дано. Тебя как бы пустили в лодку, но обучать премудростям этой жизни никто не будет. На все всегда один ответ: так положено. За время пребывания в этой стране я ни разу не увидела у ребенка телефон. Ни в школе, ни дома. Несмотря на обилие техники, японцы предпочитают общаться «глаза в глаза». В классе стоит один маленький планшет, подключенный к интерактивной доске. Все. На этом техника для детей заканчивается. Дети не ходят с планшетами, не зависают в соцсетях, не живут в виртуальном мире. Они созерцают природу, вообще учатся видеть мир вокруг. Не через шоры «OK, Google» и прочих помощников «жить». Напрямую учатся у старших, задают вопросы, обсуждают, развиваются. В начальной школе нет строгих правил. Дети ходят в пижамах. Познают мир через игры. Учатся манерам и традициям, общению со взрослыми, правилам и порядку —тоже через игры и творчество.

В школе принято ходить в тапочках и соблюдать чистоту. И это неудивительно, ведь ученики убирают сами. Ни в школах Токио, ни в Осако, ни в Такацуки я не видела ни одной уборщицы. Их там попросту нет. Вся мебель мобильна. Трансформируется под нужды урока. Обед — это целая традиция. Обеденный перерыв длится час во время самой

длинной перемены. Дежурные ученики разносят еду по классам. Еда готовится в самой школе. Обязательной частью обеда являются рис и молоко. Японцы всегда садятся за стол вместе. Принято доедать все до единой рисинки. Кстати, рис японцы едят на завтрак, обед и ужин.

В средней и старшей школе принято ходить в форме. Школьники добираются до школы на велосипедах. При этом на уроки нельзя опаздывать (школа закрывается, поэтому опоздавших просто нет). У японцев вообще никто и никуда не опаздывает. Хочу заметить, что, несмотря на воспитанность детей, мной был замечен и хулиган. Постоянно разговаривал, отвлекал учеников от урока. На мое удивление учитель не предпринимала никаких мер, не обращала внимания и продолжала вести урок. Я не знаю дальнейшую судьбу этого ученика, но меня поразило поведение учительницы и детей, которые старались не откликаться на нарушителя школьной дисциплины.

На уроке физкультуры мальчики и девочки занимаются по отдельности. Девочки в зале, а мальчики на улице. Обувь хранится в самом спортзале и является собственностью школы. Универсальные кроссовки для всей школы и даже не именные. Просто стопка обуви разных размеров. После уроков у ребят есть возможность посещать различные секции. Баскетбол, волейбол и кендо (современное искусство фехтования). А еще существуют танцевальные кружки. После уроков школьники посещают клубы, где учатся чему-то новому. Создают проекты, общаются с ребятами из других стран. На базе такого клуба (Jearn) мы проводили различные мастер-классы и рассказывали про культуру России.

В Японии очень развито оригами. Есть такая легенда, что если сделать тысячу журавлей, то твое желание исполнится. Поэтому все японцы по вечерам экспериментируют с бумагой. Японцы очень гостеприимны и дружелюбны, хотят сделать все как лучше, но особо не пристают с расспросами. В Японии не принято лезть в душу и задавать личные вопросы. Прохожие не обращают на тебя никакого внимания. Не знакомятся просто так на улицах, других людей для них просто не существует. Каждый живет в своем мире и следует своему пути. При всем спокойствии и размеренности жизни Япония крайне суетливая страна. Каждый знает, куда идет. Знает зачем и почему.

Японцы кажутся странными, непонятными, но... По-моему, это мы чего-то не понимаем. Они берегут планету, уважают людей, чтят традиции, сохраняют национальное достояние и четко знают, как с меньшими затратами достичь больших результатов. К концу поездки я поняла, почему все стены в школах просто серые. Японцы сами создают себе настроение и задают ритм жизни. И на серых стенах каждый раз появляются новые бабочки, или цветочки, или другие творческие работы учеников школы. Мне кажется, этому стоит у них поучиться. Создавать свою жизнь и будущее, не теряя при этом нитей традиций прошлого.