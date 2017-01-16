Почему британская королевская семья не пользуется своей фамилией

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Несмотря на то что королева Великобритании и ее семья — люди публичные, их фамилия известна далеко не всем. Некоторые считают, будто ее вовсе не существует. AdMe.ru выяснил, что фамилия у королевской семьи все-таки есть, хотя она и не используется или используется крайне редко, и на то есть причина.

© DAVID HARTLEY/REX/Shutterstock © Герцогиня Кембриджская Кейт с принцессой Шарлоттой на руках, принц Джордж, принц Уильям, королева Елизавета II и принц Филипп наблюдают авиапарад с балкона Букингемского дворца.

На самом деле британские монархи не пользуются своей фамилией в основном потому, что она им просто-напросто не нужна. Они настолько знамениты, что их прекрасно узнают без лишних формальностей. Поэтому вплоть до 1917 года члены королевской семьи обходились без единой фамилии, пользуясь только своими личными именами и именем династий, к которым они принадлежали, пока король Георг V не решил внести в эту традицию некоторые изменения.

© The Library of Congress / flickr.com © Царь Николай II (слева) и король Георг V (справа) приходились друг другу двоюродными братьями и были необычайно похожи, так же как и их матери — сестры Дагмар и Александра.

Дело в том, что Георг принадлежал к роду Саксен-Кобург-Гота. У этой фамилии были германские корни, что в разгар Первой мировой войны вызывало неприятные ассоциации. Король решил сменить непопулярное имя своей династии на что-то более приемлемое и остановил свой выбор на фамилии Виндзор — по названию одного из замков, которым владеет королевская семья. Но Георг V не просто поменял имя династии, он также сделал фамилию Виндзор официальной для всей британской королевской семьи.

© REUTERS/Alastair Grant/Pool © Королева Великобритании Елизавета II и ее муж принц Филипп, герцог Эдинбургский, в Вестминстерском дворце.

В 1947 году тогда еще принцесса Елизавета вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, греческого и датского принца, служившего в британском военно-морском флоте. Таким образом, нынешняя фамилия королевской семьи — Маунтбеттен-Виндзор, но и ее членам семьи использовать совсем не обязательно. Интересный факт: у британской королевы нет паспорта, что не мешает ей беспрепятственно передвигаться по всему миру. Оказывается, этого документа у правящего монарха просто не может быть, так как невозможно выдать паспорт самому себе, ведь в Великобритании он выпускается от имени Ее Величества. А для пересечения границы королеве будет достаточно предъявить любую купюру, на которой отпечатан ее портрет. И наверняка многие из вас уже слышали, что королеве не нужны водительские права. Тем не менее они у нее есть и были получены еще в 1945 году.

© HUSSEIN ANWAR/SIPA/EAST NEWS © Гарри Уэльс — под таким именем принц Гарри служил в армии.

Как уже было сказано, члены королевской семьи не обязаны пользоваться фамилией, хотя в некоторых случаях (например, во время обучения в школе) им приходится это делать. Но у них и тут есть выбор, причем довольно широкий. Например, принцы Уильям и Гарри служили в армии под фамилией Уэльс, поскольку их отец Чарльз — принц Уэльский. Другие внуки королевы (дети принцессы Анны) взяли фамилию их отца — Филлипс. А еще одна внучка Елизаветы (дочь принца Эдуарда) использует фамилию Виндзор без приставки «Маунтбеттен». Во всем этом многообразии имен и титулов недолго запутаться, так что нет ничего удивительного в том, что и сегодня, как и 100 лет назад, королевская семья предпочитает обходиться без фамилии, насколько это возможно.