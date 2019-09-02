Почему белый чаще носят летом, чем зимой (Спойлер: виноваты жены состоятельных американцев)

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Носить total white летом резонно. Преимущество одежды белого цвета в том, что она отражает солнечный свет, поэтому даже в самую сильную жару в ней прохладнее, чем в любом другом одеянии. Однако это не объясняет на все 100 % того, почему мы сегодня с большей вероятностью вырядимся во все белое летом, нежели зимой или в другое время года.

AdMe.ru выяснил: вероятнее всего, это неразрывно связано со снобизмом, набравшим в США обороты на рубеже XIX–XX веков, и возникшими вследствие этого модными правилами.

После того как в США отгремела Гражданская война, контроль над высшим обществом перешел в цепкие пальцы жен сверхбогатых американцев. Однако по мере того, как все больше и больше людей сказочно богатело, стало труднее определять разницу между теми, кто давно владел крупным состоянием, и нуворишами.

К 1880-м годам, чтобы отличать своих от чужих, знатные дамы решили создать десятки модных правил. Их должны были придерживаться все представители высшего света. Таким образом, если в опере появлялась особа в платье, которое стоило больше, чем обычный американец зарабатывает за год, но у него, к примеру, была неправильная длина рукава, другие женщины знали, что с ней не стоит даже заговаривать.

Носить белую одежду исключительно в летние месяцы входило в число этих глупых правил. Белый был традиционно предназначен для свадеб и отдыха на курорте, но никак не для званых обедов осенью. И даже если в сентябре стояла адская жара, то одежда этого цвета считалась моветоном. День труда, ставший национальным праздником в США в 1894-м и отмечавшийся в первый понедельник сентября, являлся своего рода завершением летнего модного сезона в высшем обществе.

Но далеко не каждый следовал этому дресс-коду. Некоторые представители элиты и вовсе противились этой тенденции, особенно Коко Шанель, которая носила белое круглогодично. Но несмотря на то, что данное правило изначально было принято среди считанных сотен женщин, за несколько десятилетий оно распространилось и на всех остальных. К середине XX века женские журналы ясно дали понять американскому среднему классу, что белую одежду следует доставать из гардероба в День поминовения (последний понедельник мая) и убирать обратно в шкаф после Дня труда. Благодаря глянцу эта тенденция вскоре дошла и до многих других уголков планеты и каким-то невероятным образом отпечаталась у нас в сознании.

В наше время мода более лояльна в отношении того, какие цвета когда допустимо носить. Но можно предположить, что и вам доводилось замечать недоуменные взгляды окружающих, когда вы надевали total white в середине осени, не говоря уже про зиму. И тому виной миллионеры-снобы, которые 100 лет назад решили, что белый цвет в одежде вне летних месяцев — признак дурного вкуса.

Носите ли вы белую одежду исключительно летом? Если нет, то создается ли у вас ощущение неуместности, когда вы надеваете вещи этого цвета в другое время года?