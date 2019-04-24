Почему азиатские дети считаются самыми здоровыми в мире

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Раз существуют исследования, утверждающие, что японские дети — самые здоровые дети в мире, мы обязаны повнимательнее присмотреться к тому, как им это удалось, и перенять их привычки. На самом деле многие культурные нормы, принятые в азиатских странах, оказались очень полезными в поддержании детского здоровья, часто весьма неожиданными способами.

AdMe.ru собирается раскрыть кое-какие секреты, чтобы каждый мог сделать жизнь своих детей более здоровой и счастливой.

1. Правильная дистанция во время чтения

Во многих китайских школах установлены специальные перекладины, которые спроектированы таким образом, чтобы дети не портили зрение при чтении. Когда мы держим книгу слишком близко, это может навредить глазам, так что перекладины позволяют детям сохранять правильную дистанцию. Кроме того, они помогают выработать правильное положение тела.

2. Выполнение упражнений для глаз

Ученикам начальной и средней школы в Китае предписано выполнять упражнения для глаз, направленные на улучшение кровообращения и на расслабление глазных мышц. Упражнения состоят из 6 частей, включают в себя растирание различных областей вокруг глаз и обычно выполняются 2 раза в день.

3. Проведение тестов на свежем воздухе

За прошедшие годы практика проведения тестов на открытом воздухе распространилась по всему Китаю. В первую очередь это нужно для того, чтобы учащиеся не списывали, ведь в данном случае их можно рассадить друг от друга дальше, чем в закрытом пространстве. Но здесь есть и прямая выгода для здоровья: это не только позволяет ученикам время от времени дышать свежим воздухом и наслаждаться солнечным светом, но и помогает избавиться от стресса.

4. Ношение хирургических масок

Зимой люди чаще заболевают из-за того, что холод удерживает их внутри помещений, где скапливаются микробы. Если жители Японии чувствуют недомогание, они надевают хирургические маски, чтобы не заразить окружающих. Во время вспышек простуды, гриппа и других заболеваний продажи масок увеличиваются.

5. Прямые трансляции уроков

Порой из-за погодных условий детям становится небезопасно посещать уроки, и тогда некоторые китайские учителя творчески подходят к проблеме и устраивают прямые трансляции из пустых классных комнат. Дети усваивают необходимую программу прямо из дома, что особенно ценно, когда учебные заведения решают не закрываться, несмотря на непогоду. Также это помогает ученикам из отдаленных районов, которым сложно добираться до школы.

6. Небольшие порции разной еды

Программа школьных ланчей в Японии некогда была разработана, чтобы помочь голодающим детям после Второй мировой войны. Ее современный аналог не сильно изменился за эти годы. Обычно в школьных обедах нет основного блюда, по крайней мере в западном его понимании, вместо этого детям дают небольшие порции разной еды — риса, овощей, супа мисо, рыбы или мяса. Кроме того, продукты стараются закупать у местных производителей.

7. Активность на свежем воздухе

В Южной Корее растет значимость занятий на свежем воздухе, а пешие прогулки и походы становятся все популярнее. Даже люди, привыкшие к городскому образу жизни, устраивают себе отдых в кемпингах на природе. Эти программы также направлены на снятие напряжения и охрану психического здоровья.

8. Ходьба пешком

Во многих азиатских странах люди предпочитают пройтись пешком, вместо того чтобы использовать автомобиль или общественный транспорт. В Южной Корее необычайную популярность приобретают шагомеры. Во многих других государствах Азии дети не ездят в школу на автобусе, а ходят пешком, особенно в городах.

9. Выявление интернет-зависимости и борьба с нею

Дети, уткнувшиеся в экран смартфона, становятся привычной картиной по всему миру. В Южной Корее это тоже не редкость, но для борьбы в интернет-зависимостью в стране принимают меры. Разнообразные лагеря, реабилитационные и лечебные центры создаются для того, чтобы помочь молодым людям расстаться с этим пристрастием. В правительстве даже приняли закон, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться интернетом после полуночи.

10. Предоставление детям большей самостоятельности

В Японии дети приучены к тому, чтобы делать многие вещи самостоятельно, в отличие от их ровесников из других стран. Дети должны сами добираться до школы, выполнять свои домашние обязанности и даже помогать убираться в классе. Так они учатся независимости и ответственности, и это в итоге помогает им лучше заботиться о самих себе.

11. Здоровое питание

Во многих азиатских странах родители находят различные способы кормить своих детей полезной едой. В Японии овощи подаются в качестве основного блюда, а мясу, жирной еде, молочным продуктам и сахару уделяется гораздо меньше внимания. Суп — это основа многих азиатских диет. Китайцы добавляют в бульон разные полезные продукты, которые придают ему дополнительные вкусовые оттенки: ягоды годжи, лемонграсс и имбирь. В Китае, Японии и многих других азиатских государствах дети чаще пьют чай. Он является не только отличной заменой сладким газировкам, но и обладает полезными свойствами, например улучшает зрение.

А вам знакомы какие-нибудь полезные для здоровья иностранные традиции в воспитании детей, которые мы могли бы перенять?