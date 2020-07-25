Почему албанские девы дают обет, который обязывает их жить и выглядеть как мужчины

Путешествуя по горным албанским деревушкам и по крупным городам страны, можно встретить так называемых бурнеш — женщин, которые на женщин совсем не похожи. Они живут как мужчины, одеваются как мужчины и со временем даже начинают выглядеть как представители сильного пола. Это не мода и никак не связано с личными предпочтениями местных жительниц. Это загадочная старая традиция.

AdMe.ru решил разобраться, для чего она нужна и как к ней относятся сами албанцы. А также узнать, как сегодня выглядят эти женщины, которых с каждым годом становится все меньше.

Албанские девы

Надира Джиджа: «Мама родила двойню: меня и брата. Он был единственным мальчиком из девяти детей. Когда брат умер, я решила взять на себя его роль и стала бурнешей. Я никогда не выполняла женскую работу по дому. Жила в городе рядом с мужчинами и работала наравне с ними. Много работала». Так в Албании становятся клятвенными девами, которые дают обет безбрачия, чтобы всю жизнь прожить как мужчина.

Причины существования этой традиции

Может показаться странным, что эти женщины идут против своей природы и столь многое приносят в жертву ради старых традиций. Но изнутри все выглядит иначе. Давайте разберемся, почему для многих албанок такое перевоплощение становится единственным способом спасти себя и свою семью. Дело в том, что еще совсем недавно все албанцы жили по кануну — своду правил, который диктует, каким должно быть общество в этой стране и какие есть обязанности и права у ее жителей. Этот свод не имеет отношения к религии, поэтому он одинаков для людей всех вероисповеданий. Канун был создан в XV веке, и многие прописанные в нем законы, даже те, что были добавлены в сравнительно позднее время, могут показаться странными современному человеку.

Согласно кануну, женщина в обществе должна восприниматься как имущество. Сначала — своей семьи, затем — семьи своего мужа. У женщин нет права носить часы, иметь вредные привычки, принимать участие в выборах, осваивать широкий список профессий и получать наследство. В то же время в стране до сих пор практикуются договорные браки, когда невесты не могут выбрать себе будущего супруга, а также все тем же кануном разрешена кровная месть за ряд оскорблений.

Кайтаз Лайчи зовет себя Мире Ллете. Если бы она не стала бурнешей, то не имела бы права владеть оружием и пасти овец. А для нее это необходимость.

Несложно догадаться, что семьям, в которых нет наследника, приходится несладко. Но, согласно правилам, мужскую роль может взять на себя одна из девственниц семьи. Такая девушка дает обет безбрачия в присутствии старейшин. После этого ее наделяют полноценными правами. Мужчины обязаны уважать бурнеш как равных.

Причин, по которым девушки делают такой выбор, множество. Одни принимают обет, потому что изначально обладают сильными волевыми качествами, не хотят выходить замуж и предпочитают работать.

Кому-то приходится идти на это, потому что в семье больше нет мужчин. Согласно кануну, в таком случае мать с дочерьми может вернуться к своим родителям либо остаться прислугой в доме своего покойного мужа. В стране, где до конца ХХ века активно практиковалась кровная месть, многим семьям приходилось хоронить мужей и сыновей. Поэтому принятие одной из дочерей обета безбрачия было спасением для ее сестер и матерей.

Бурнешей девушка могла стать при живом отце, чтобы избежать потери наследства в случае его кончины.

Кроме того, этот обет мог защитить девушку от нежелательного договорного брака. Отказ от замужества является одной из «уважительных причин» кровной мести. И единственный способ для невесты не навлечь на свою семью гнев родни жениха — стать бурнешей.

Лири Тера: «Меня никогда не волновали глупые девчачьи разговоры. Я одевался как мальчик и начал работать во время каникул, потому что хотел быть независимым. Парни всегда принимали меня как одного из них. Даже мои кровные братья».

Плата за свободу

Однако неслучайно говорят, что, становясь бурнешей, девушка приносит себя в жертву. Ей действительно приходится дорого за это заплатить.

Бурнеша Сания Хисен Ваточи занимается любимым делом. Она механик и шофер, водит машины государственных чиновников. Однако женщина сожалеет о том, что не может завести семью и детей.

Бурнеша не имеет права вступать в отношения с мужчиной и тем более заключать брак и рожать детей. Это может грозить ей расправой.

Такая женщина должна выполнять мужскую работу, какой бы тяжелой она ни оказалась.

Она обязана защищать честь своей семьи так, как это делают мужчины.

Ей приходится говорить, двигаться и выглядеть как представители сильного пола. Потому что иначе, несмотря на правила, окружающим мужчинам будет сложно относиться к ней как к равной.

Если мать бурнеши умирает, а все ее сестры выходят замуж, женщина чаще всего остается одна.

Отмена обета

Пренд Пепджони: «У меня всегда были короткие волосы. Некогда мне было делать прически. Вот только совсем недавно отпустила косы. Женщины в нашем роду считают, что так правильнее».

Обет безбрачия считается пожизненным, однако известны случаи, когда старейшины разрешали женщинам вернуться к своей изначальной роли в обществе. Например, если в семье ее родителей родился мальчик. Однако большинство женщин отказывается от такой привилегии, не желая покрыть себя позором из-за нарушения клятвы.

Современная жизнь

Диана Ракипи: «Если бы я прожила жизнь как девушка, с моей красотой и чувством стиля меня выбрали бы мисс мира. Я была элегантна, у меня были красивые волосы. Многие, глядя на меня, не видели мужских качеств».