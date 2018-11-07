20+ девушек, каждая из которых была признана самой красивой в мире

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В мире проходит множество конкурсов красоты, однако только 4 из них собирают самых красивых девушек со всего мира: "Мисс Вселенная", "Мисс мира", "Мисс Земля" и "Мисс Интернэшнл". У каждого конкурса свои правила и требования, при этом всех участниц объединяют общие черты: они красивы, умны и хотят приносить пользу миру. Мы предлагаем вам оценить красоту прекраснейших девушек нашей планеты, которые смогли завоевать первые места в самых престижных состязаниях.

AdMe.ru собрал для вас победительниц конкурсов красоты последних 5 лет. А тех, кто досмотрит до конца, ждут не менее прекрасный бонус.

"Мисс Вселенная"

Первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952 году. Победу в нем одержала 17-летняя Арми Куусела, представлявшая Финляндию. Девушку назвали лучшей среди конкуренток, приехавших на конкурс из 29 стран. Корона победительницы была настоящим сокровищем: в качестве нее организаторы конкурса использовали венчальную тиару, принадлежавшую династии Романовых.

За несколько десятков лет стандарты красоты неоднократно менялись. Какие они во втором десятилетии XXI века - вы можете оценить сами, посмотрев на всех победительниц конкурсов начиная с 2013 года.

Габриэла Ислер, Венесуэла, 2013 год

Паулина Вега, Колумбия, 2014 год

Пиа Вуртцбах, Филиппины, 2015 год

Ирис Миттенар, Франция, 2016 год

Деми-Лей Нель-Петерс, Южная Африка, 2017 год

«Мисс мира»

Конкурс "Мисс мира" впервые прошел в 1951 году в Лондоне, и с тех пор каждая его победительница после завоевания титула проживает год в английской столице, участвуя в светских мероприятиях, а также ездит по миру с благотворительными миссиями. В отличие от "Мисс Вселенная", в котором может принять участие девушка любого роста, обязательным условием для конкурсанток "Мисс мира" является рост не менее 172 см. Кстати, победительница получает приз в размере около $ 280 тыс., которые тут же жертвуются на благотворительность.

Меган Янг, Филиппины, 2013 год

Ролин Страусс, Южная Африка, 2014 год

Мирейя Лалагуна Ройо, Испания, 2015 год

Стефани Дель Валье, Пуэрто-Рико, 2016 год

Мануши Чхиллар, Индия, 2017 год

"Мисс Земля"

Самый молодой из крупнейших конкурсов красоты, "Мисс Земля" впервые прошел в 2001 году. По правилам состязания, участницы должны не только продемонстрировать свои внешние данные, но и представить экологическую программу, а победительница в течение года после конкурса обязана участвовать в природозащитных мероприятиях по всему миру. Кроме того, если другие конкурсы проходят в разных странах мира, то "Мисс Земля" - только на Филиппинах (за исключением 2010 года, когда его принял Вьетнам).

Алис Энрич, Венесуэла, 2013 год

Джейми Херрелл, Филиппины, 2014 год

Анхелия Онг, Филиппины, 2015 год

Кэтрин Эспин, Эквадор, 2016 год

Карен Ибаско, Филиппины, 2017 год

"Мисс Интернэшнл"

История конкурса "Мисс Интернэшнл" началась в 1960 году в США, а с 2004 года состязание проходит только в Японии или Китае. Помимо красоты и интеллекта девушки "соревнуются" в толерантности, веротерпимости и пацифизме, а в своей заключительной речи должны сделать акцент на необходимости мира на всей планете. Кроме того, в течение года по завершении конкурса обладательница титула совместно с ЮНИСЕФ и другими подобными организациями ездит по миру с программами, нацеленными на помощь детям из бедных семей.

Беа Сантьяго, Филиппины, 2013 год

Валери Эрнандес, Пуэрто-Рико, 2014 год

Эдимар Мартинес, Венесуэла, 2015 год

Кайли Версоса, Филиппины, 2016 год

Кевин Лилиана, Индонезия, 2017 год

Нгуен Фыонг Кхань, Вьетнам, 2018 год

Бонус: кто будет представлять Россию в 2018 году

Финал "Мисс Земля" уже позади, но впереди еще три международных конкурса красоты, в которых будут принимать участие девушки из России.

"Мисс Вселенная": Юлия Полячихина, Чувашия

"Мисс мира": Наталья Строева, Якутия