Пластический хирург использует принцип золотого сечения, чтобы определить 10 самых красивых мужчин в мире

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Люди Древней Греции много знали о красоте и даже сформулировали принцип под названием «золотое сечение», позволяющий измерить, насколько близко лицо каждого человека к идеальным пропорциям. Чтобы выяснить, насколько эта идея все еще актуальна, доктор Хулиан Де Сильва (Dr. Julian De Silva), известный косметический хирург, решил с помощью программы рассчитать процент красоты наших любимых знаменитостей-мужчин и выбрать лучших из лучших.

AdMe.ru хотел бы побольше рассказать вам о правиле золотого сечения и поделиться результатами работы доктора Де Сильвы и его комментариями.

Формула красоты

Золотое сечение — это математическое равенство, созданное греками для измерения гармоничных пропорций. По словам доктора Де Сильвы, оно состоит из 3 частей:

Измеряется длина и ширина лица, а затем эти показатели делятся. Чем ближе результат к 1,6 (число Фи), тем ближе лицо к идеалу.

Также учитываются следующие измерения: от линии волос на лбу до точки между глазами, от точки между глазами до кончика носа и от кончика носа до нижней части подбородка. Если все эти показатели равны, человека можно считать красивым.

Ширина глаза должна быть равна расстоянию между глазами, а длина уха — равна длине носа.

10. Райан Гослинг — 87,48 %

«У него самый совершенный нос среди всех мужчин, но за губы оценка снижена».

9. Канье Уэст — 87,94 %

«Он получил высокую оценку за расстояние между глазами и подбородок. Проценты снижены из-за формы лица».

8. Идрис Эльба — 88,01 %

«У него почти идеальный подбородок, а также он получил высокую оценку за расстояние между глазами. Соотношение размеров носа и губ заставили снизить проценты».

7. Дэвид Бекхэм — 88,96 %

«У него самый выдающийся подбородок среди мужчин в топ-10. У него также почти идеальное соотношение между размером носа и губ. Но оценка снижена за форму носа и положение глаз».

6. Хью Джекман — 89,64 %

«Он получил наивысшую оценку за форму носа, но процент пришлось снизить за его губы и расстояние между глазами».

5. Джордж Клуни — 89,91 %

«Он очень красивый мужчина, но в последние годы его лицо утратило объем, а кожа вокруг глаз несколько опустилась».

4. Брэд Питт — 90,51 %

«У него высшая оценка за расстояние между глазами, но проценты снижены из-за формы носа».

3. Брэдли Купер — 91,08 %

«Он получил высшую оценку за положение глаз. Однако пришлось снизить проценты за форму носа и лица».

2. Генри Кавилл — 91,64 %

«У него самая высокая общая оценка благодаря губам и лбу, а также очень высокий процент по соотношению между носом и губами и положением глаз. Но оценка снижена из-за расстояния между глазами».

1. Роберт Паттинсон — 92,15 %

«Он входит в пятерку лидеров практически по всем категориям благодаря классическим чертам лица и прекрасной точеной челюсти. Его единственный результат ниже среднего — губы, немного тонкие и плоские».