Пирс Броснан ответил троллям, которые критиковали его жену из-за лишнего веса, и показал нам, что такое настоящая любовь

Статус знаменитости не спасает от стереотипов и предрассудков. На этот раз от них пострадала жена Пирса Броснана Кили Шэй Смит. Интернет-тролли атаковали Кили, мать пятерых детей, из-за лишнего веса. Вскоре тот пост был удален, но прежде, чем это произошло, Броснан тоже его прокомментировал — и стал настоящим героем.

Мы в AdMe.ru хотим похвалить Пирса Броснана за то, что он, как истинный джентльмен, относится к своей жене как к королеве.

Пирс и Кили счастливы в браке уже более 20 лет

Бывший исполнитель роли Джеймса Бонда (1995) счастливо женат на Кили Шэй Смит с 2001 года. Пирс познакомился с Кили, когда потерял свою первую жену, австралийскую актрису Кассандру Харрис. Второй брак Броснана длится более 20 лет, еще 7 лет до этого они встречались. Известно, что актер очень любит свою жену. И недавно он продемонстрировал это всему миру.

Хейтеры оставляли в соцсетях негативные комментарии о лишнем весе Кили

Один тролль запостил в интернете старый снимок, на котором Пирс с женой позируют на фоне моря, и их нынешнее фото, обращая внимание на то, как изменились их тела, с подписью: «Это мы». Несмотря на то что пост был удален, Пирс ответил на оскорбления и фэтшейминг в отношении своей жены.

Пирс Броснан ответил: «Я обожаю каждый изгиб ее тела»

Пирс говорит, что Кили предложили операцию по снижению веса. «Но я очень люблю каждый изгиб ее тела. Для меня она самая красивая женщина», — ответил на это актер. Он любит ее за те качества, которыми она обладает как личность, и это чувство усилилось, когда он стал заботливым отцом их 2 детей. Пирс гордится своей женой и, по его словам, всегда стремится быть достойным ее любви.

Пирс Броснан не впервые публично продемонстрировал свою привязанность

На их 20-ю годовщину он поделился любовной запиской, в которой было сказано: «Моя любовь к тебе только растет». Кили ответила: «Ты все тот же мой единственный! Спасибо за то, что даришь мне свою любовь и дружбу. С тобой мир прекраснее!» Эти слова показывают, насколько уникальны их отношения.

В другой раз он сделал это, когда написал о годовщине в своих социальных сетях и выложил их совместные фотографии, заставив нас поверить в то, что «и жили они долго и счастливо» бывает не только в сказках.

Из-за трудного детства любовь для Пирса Броснана — священный дар

Столь трепетное отношение к супруге отчасти объясняется трудным детством Пирса Броснана — у него не было отца, и ему многое пришлось пережить. Из-за этого он сам очень серьезно подходит к отцовству и считает, что крепкая семья — это самое важное в жизни. Однако актер решил не оглядываться на прошлое и сосредоточиться на своем будущем. Своим примером он доказывает, что из любых сложных обстоятельств есть выход и тяжелая судьба не определяет, кем вы станете во взрослой жизни.

Может показаться, что Пирс не стареет. Тем не менее о своей седине он сказал так: «Я просто не придаю этому значения». Бывший Джеймс Бонд сам определяет путь к собственной версии счастья и свободы. И нам есть чему поучиться у этой счастливой пары — жить настоящим, любить и смеяться, несмотря ни на что.