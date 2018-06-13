Парню понадобилось всего 4 года, чтобы осуществить свою мечту, и теперь вы будете с замиранием сердца следить за ним этим летом

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Чемпионат мира по футболу в России — самое громкое событие лета 2018 года. Одним из фаворитов традиционно считается сборная Бразилии, а главной звездой — нападающий Неймар. Но есть в составе бразильской команды, возможно, даже более интересный игрок. История 21-летнего Габриэла Жезуса похожа на сказку о Золушке. Его необычная судьба еще раз доказывает: нет ничего невозможного для тех, кого ведет вперед самая искренняя мечта. AdMe.ru знакомит вас с мечтателем, который еще 4 года назад босиком помогал обустраивать улицы города к главному футбольному событию, а сегодня выходит на поле среди лучших из лучших, чтобы защищать честь своей страны.

Как все начиналось

Детство Габриэла прошло в фавеле Пери-Жардим на севере Сан-Паулу. Фавелы — это трущобы бразильских городов, и их жителям каждый день приходится сводить концы с концами. Мама футболиста очень много и тяжело работала, так что у ее сына всегда было что поесть. А вот о других ребятах такого не скажешь. «Некоторые ели всего раз в день, а на футбольное поле приходили не ради игры, а чтобы получить хотя бы бесплатный бутерброд и газировку», — рассказывал футболист.

Неудивительно, что в таких условиях многие молодые люди выбирают скользкую дорожку и связываются с бандами и наркоторговцами. Но это не про Жезуса. Мальчик буквально грезил футболом и не пропускал ни одной тренировки, несмотря на плохие условия. Футбольное поле находилось рядом с военной тюрьмой. Грязь и пыль — вот что оно собой представляло.

Клуб, в котором тренировался Жезус, назывался «Малыши». Это была организация безо всяких контрактов и бумаг — она просто дарила позитив ребятам и вытаскивала их с улицы. Габриэл усердно работал: занимался как в клубе, так и просто на улице.

Всего 4 года назад, когда Бразилия принимала очередной чемпионат мира по футболу, Габриэл Жезус едва мог позволить себе оплатить проезд на автобусе. Ему приходилось проходить в шлепанцах по 3 километра, чтобы добраться на тренировку.

17-летний парень красил тротуары родного города в желто-зеленые цвета к чемпионату и смотрел футбольные баталии по телевизору. Когда его родная команда в полуфинале потерпела полное фиаско, молодой человек наверняка допускал мысль о том, что, будь он на поле, все могло бы сложиться иначе. Теперь у него есть реальный шанс все изменить.

Путевка в жизнь

За прошедшие 4 года судьба трудолюбивого парня повернулась на 180 градусов. Его пригласили в один из грандов английского футбола — клуб «Манчестер Сити». В составе этой команды бразилец стал чемпионом. Габриэла позвали в сборную Бразилии — так сбылась его заветная мечта.

«Мне повезло, потому что я встретил на своем пути нескольких супергероев», — скромно говорит о своем успехе Жезус. И один из таких супергероев — его мама. Все это время она неустанно верила в его талант, поддерживала и делала все, чтобы его жизнь была не такой тяжелой, как у большинства соотечественников.

Когда Габриэл забивает гол, он демонстрирует необычный жест, словно прикладывает к уху телефонную трубку. Когда его спросили о том, что это значит, парень ответил: «Все просто. Мама звонит мне после каждого гола. И когда я забиваю, я „поднимаю“ трубку: „Алло, мам?“. Я очень ее люблю».

Совсем недавно Жезус красил свою округу, а сейчас в родной фавеле раскрашивают стены в его честь. Больше чем на дюжине домов нарисовали изображение футболиста с характерным жестом «мама звонит» — в качестве благодарности за подаренное им вдохновение и надежду.

Помнить все, что привело к успеху

Габриэл не забывает свои корни и всех, кому он обязан своими достижениями. Он даже сделал на руке масштабную татуировку в честь родной округи. На ней изображен мальчик с мячом под мышкой, который смотрит на фавелу. «Я покинул Пери, но Пери никогда не покинет меня», — так говорит игрок о своей малой родине.

А недавно бразилец выложил на своей странице в твиттере фото четырехлетней давности, на которых он красит тротуар. «Наглядное доказательство того, как круто может измениться жизнь за короткий период», — прокомментировали запись его подписчики.

Pintando a rua para a copa de 2014 🇧🇷⚽️🙏🤙🏽 pic.twitter.com/U5tjOATgNY — Gabriel Jesus (@gabrieljesus33) May 30, 2017

«Моя жизнь превратилась из воды в вино, — говорит о себе молодой человек. — Я знаю, что еще очень много детей будут так же красить тротуары своего города. Я хочу обратиться к ним: не прекращайте сражаться за свою мечту, что бы ни было!» Пожалуй, этот человек знает, о чем говорит.

«Ах, да. И сделайте еще кое-что для меня: позвоните своей маме. Она очень скучает по вам».