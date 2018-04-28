Парня очень раздражал одногруппник-иммигрант до одного момента. И эта история поможет нам перестать вешать ярлыки на людей

Всем нам знакома фраза: «Не судите о книге по обложке», но, к сожалению, ей так редко удается следовать. Герой этой истории быстро навесил ярлык на своего одногруппника, но впоследствии горько пожалел об этом. Самое главное, он смог взглянуть на себя со стороны, а это именно то, что порой нужно сделать большинству из нас.

AdMe.ru делится с вами реальной историей с необычным финалом и мощным моральным посылом.

Знакомьтесь, это Томас МакФолл (Thomas McFall), и недавно он поделился в своем твиттер-аккаунте необычной историей.

А как бы вы поступили на месте Тома?

Фото на превью Thomas McFall / twitter

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4 Комментарии
  • 28 апреля 2018
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