Парня очень раздражал одногруппник-иммигрант до одного момента. И эта история поможет нам перестать вешать ярлыки на людей

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Всем нам знакома фраза: «Не судите о книге по обложке», но, к сожалению, ей так редко удается следовать. Герой этой истории быстро навесил ярлык на своего одногруппника, но впоследствии горько пожалел об этом. Самое главное, он смог взглянуть на себя со стороны, а это именно то, что порой нужно сделать большинству из нас.