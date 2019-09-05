Обычный парень из Челябинска надел маску и начал борьбу с одной из из главных проблем человечества

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Народный супергерой Чистомэн появился на свет в апреле 2015 года. Все началось с того, что обычный житель Челябинска отправился на велопрогулку по берегу озера и наткнулся на неприглядные кучи мусора. Буквально через несколько часов он вернулся туда в зеленой маске и быстро собрал все бутылки, упаковки и прочий разбросанный хлам. Но на этом его миссия не завершилась. Чистомэн решил, что нужно не просто убирать мусор, а убеждать окружающих в необходимости поддерживать порядок.

AdMe.ru стало интересно, какие же подвиги может совершить современный супергерой. А в самом конце статьи мы все-таки покажем вам, кто скрывается под этой маской.

С чем на самом деле борется Чистомэн

Изначально было понятно, что в одиночку невозможно навести порядок в огромном городе и его окрестностях. Чистомэн, собственно, и не ставил перед собой такой задачи. Он постарался максимально привлечь наше внимание к проблеме экологии. Для этого и была выбрана маска супергероя: мало кто из пользователей интернета стал бы следить за приключениями обычного парня. Основной проблемой волонтер считает отсутствие правильного воспитания и заодно стадный инстинкт, благодаря которому люди спокойно выбрасывают мусор там, где уже лежит пара банок или окурков. В психологии это явление называется теорией разбитых окон, и ярче всего оно иллюстрируется фразой: «Если другим можно, то почему нельзя мне?»

Задача человека в зеленой маске состоит не в том, чтобы выставлять напоказ свое геройство: он просто напоминает нам, что каждый должен сделать свой выбор: убирать или убивать природу. — Смысл этого перформанса совсем не в уборке, — отмечает Чистомэн. — Своими рейдами я хочу показать, что любой человек может и должен заботиться об окружающей среде. Надо перестать быть овощем и начать проявлять инициативу. Только так мы вылечим наше общество от пофигизма. Не стесняйтесь.￼￼

Подвиги современного супергероя

Одним из самых обсуждаемых рейдов Чистомэна стала акция в Копейске. На дороге рядом с городом появилась длинная вереница мусорных пакетов. Человек в зеленой маске прикрепил к каждому из черных мешков большие листы со словами, которые мы обычно произносим, бросая на улице очередную бумажку или окурок. Мешки, конечно же, быстро убрали. Но у любителей мусорить на улице появилась возможность задуматься: быть может, они что-то делают не так.

Волонтер не в восторге и от творческих порывов любителей отдыхать на природе. Нередко они портят вид гор и сопок, оставляя на камнях всевозможные рисунки и надписи. — Друзья, для меня эта мазня точно так же неприемлема, как и разбитая бутылка на асфальте, как брошенный мимо урны мусор, — говорит Чистомэн. — С разрухой нужно бороться во всех ее проявлениях.

Еще одним объектом критики стали пластиковые кормушки для птиц. В последнее время «лесные столовые» все чаще стали делать из пластиковых бутылок. Во время одного из рейдов человек в зеленой маске показал, как может выглядеть правильная кормушка. Для изготовления птичьего фуд-корта понадобились 1 доска и 10 саморезов. — Никогда не развешивайте мусор на деревьях, — обращается к своим подписчикам Чистомэн. — Все это нужно утилизировать или перерабатывать. Других вариантов нет. Из леса надо выносить мусор. А вносить его обратно не нужно.

Рекламу на деревьях Чистомэн называет вандализмом 80-го уровня. Но, оказывается, и с ней можно бороться. В большинстве случаев бывает достаточно связаться с собственниками бизнеса и объяснить им, что подобные действия недопустимы. Так и произошло с рекламным щитом магазина сантехники (на фото). Понадобилась всего одна беседа с директором магазина, подкрепленная знанием закона о зеленых насаждениях. Подобные действия не занимают много времени — гораздо дольше мы страдаем от «несправедливости» жизни или тратим целые часы на осуждение чьих-то действий. А иногда на маленький подвиг может уйти всего 2 минуты. — Какие-то нелюди закрасили на дорожном знаке направление главной дороги, — рассказывает Чистомэн. — Эта мелкая шалость могла привести к довольно серьезным последствиям. Конечно, можно было написать обращение в ГИБДД. Но я решил пойти по более быстрому пути. Купил банку ацетона и быстро оттер все тряпкой.

Пара простых экспериментов, которые может провести каждый из нас

Посмотрите на первое фото: именно так раньше выглядела остановка в одном из уральских городов. Причем между скамейками находятся не урны, а клумбы. Но из-за отсутствия цветов они были буквально завалены мусором. Чистомэн очистил эти бетонные конструкции. Оказалось, что там уже был слой грунта. 2 из 3 клумб он засеял газонной травой и примерно 1 раз в 2 дня приходил поливать ее. — Забавно было наблюдать недоумевающие взгляды людей, которые видят, как подходит чувак с 5-литровой бутылкой воды. Выливает ее в землю и уходит в закат, — улыбается Чистомэн.



Через 30 дней стал виден результат: 2 опоры, в которых была посеяна трава, стояли без мусора. Третья (пустая) опора вновь наполнилась мусором, как будто это была обычная урна. — Видимо, так работает наша психология, — считает организатор эксперимента. — Гораздо сложнее бросить мусор в красивую и сочную зеленую траву, чем просто в какую-то непонятную бетонную дыру.

Еще одной деталью, которая делает городской пейзаж неопрятным, можно назвать объявления о всевозможных услугах — от вызова такси до установки окон. В качестве эксперимента Чистомэн обработал столбы на автобусных остановках специальной смесью песка и краски. За 2 недели никто так и не смог приклеить туда объявление. И это несмотря на уверения скептиков, что столбы быстро обмотают скотчем и снова украсят яркими бумажками. Итоги экспериментов: окружающая среда влияет на поведение людей;

в красивом благоустроенном месте мусорить гораздо сложнее;

отсутствие урны не является разрешением бросать мусор на землю.

У Чистомэна появились помощники

В июне 2019 года Чистомэн впервые решил провести первый совместный рейд со своими единомышленниками. Он разместил в своей группе объявление и пригласил всех желающих навести порядок на заранее выбранной территории. На этот субботник пришло более 50 человек, которые общими усилиями собрали около 200 мешков мусора. Месяц спустя был организован второй «Чистомэн Open — 2019», на который многие из волонтеров пришли целыми семьями. — Рейд был действительно очень сложный, — считает супергерой. — Наводили порядок на природе. Вытаскивать мусор из скальной породы — непростое занятие. Труднее всего было поднять 40 мешков на высоту 6-этажного дома и потом нести 400 м до контейнеров.

Каждого из участников рейдов супергерой обеспечивает необходимым инвентарем. В результате за время проведения экосубботников ушло уже несколько сотен мусорных пакетов и было использовано неимоверное количество перчаток. Они закупаются на пожертвования, которые перечисляют Чистомэну фанаты его проекта.

География поездок постепенно расширялась

После масштабной уборки в городах Южного Урала борец за чистоту побывал в Самаре, Тобольске, Карелии и других уголках России. Где-то приходилось расчищать настоящие залежи мусора, но были и города, приятно удивившие человека в зеленой маске. Именно так произошло в Екатеринбурге. — Сделал несколько уборок в разных районах города. Напоследок отправился в местный парк Маяковского. Ради эксперимента решил собирать весь мусор по пути. За час получился небольшой пакетик мусора. Парк в идеальном состоянии. Сохраните его таким подольше.

Недавно супергерой добрался до юга страны. Здесь прошла ликвидация свалки в селе с говорящим названием Чистенькое. — Несколько жителей Симферополя и его окрестностей самостоятельно организовали небольшой рейд, к которому я с удовольствием присоединился, — рассказывает Чистомэн. — За полдня работы мы сообща собрали гигантскую кучу мусора высотой 2,5 м. Все это будет вывезено на полигон.

Поклонники супергероя объединились в лигу

Идеи супергероя нашли отклик у людей из разных уголков страны. В итоге в интернете появилась настоящая «Лига Чистомэна». Участники этой группы делятся своими достижениями и мотивируют друг друга на новые экологические подвиги. Привет из Республики Коми. Сегодня состоялось эконашествие на заказник «Белый». Получили кучу впечатлений, начиная разочарованием от мегасвалки (металлические банки, стеклянные бутылки, полиэтилен, мебель, телевизоры) и заканчивая удовлетворением от ее ликвидации. Наш итог — 53 мешка. Разумеется, раздельный сбор. А вам слабо?

Фрязино присоединяется к лиге. Уже неделю как распечатал принт на жилетку, вооружился мешками и перчатками и вышел на дело. По итогу — 9 полных 100-литровых пакетов. Самое сложное — это вывозить мешки по одному на велосипеде. Надеюсь, в следующий раз нас будет больше, в комментариях уже предлагали помощь.

Екатеринбург. Разобрали вдвоем уголок рядом с местом отдыха горожан. В ходе движухи к нам присоединились 2 охранника с расположенной рядом горнолыжной базы. Перевезли на тележке большую часть мусора до баков. Потом с удовольствием по телефону близким рассказывали, что помогли 2 девушкам хорошее дело сделать.

Выехала на велопрогулку по живописному побережью водохранилища по улице Бигаш в городе Альметьевске. 12 мешков 60-литровых вывезла . Пластик, алюминиевые банки и стекло в раздельные мешки собрала. И при этом у нас в городе стоят боксы для раздельного сбора мусора. Жаль, что чистота не продержится долго.

Город Керчь. Мы собрались всемером против заваленного мусором пляжа. Удивительно, но к нам присоединились двое из отдыхающих. В поддержку выступило местное СМИ, на следующий субботник мы будем собирать участников с их помощью. «А что, так можно было?» — пишут мне в личных сообщениях люди. Можно. Выходите на субботники, зовите друзей, убирайте мусор сами, если отдыхаете на природе. Так вы постепенно меняете отношение общества к мусорной проблеме. Становитесь супергероями в своем городе.

Бонус: Чистомен снимает маску

Это событие произошло в эфире одного из телешоу. Заинтригованные поклонники супергероя узнали, что под зеленой маской прятал лицо 30-летний житель Челябинска Артур Матис-Сиразеев. По основной специальности Артур — учитель иностранных языков, а сейчас он зарабатывает на жизнь продвижением брендов в социальных сетях. Артур занимается активными видами спорта и много путешествует. Правда, во время своих поездок ему нередко приходится перевоплощаться в Чистомэна и наводить порядок на улицах, а заодно и в головах людей.

Вы готовы выйти на такой экологический субботник в вашем городе? Или считаете, что это бесполезно, потому что люди всегда будут мусорить там, где живут и отдыхают?