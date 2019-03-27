Парень из России не видит с 4 лет. Он ответил на вопросы о незрячих, которые мы не решились бы задать лично

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Руслан Фаррахов начал терять зрение из-за онкологического заболевания в раннем детстве, полностью оно пропало к 4 годам. Сейчас ему 27 лет, он не боится трудностей и старается жить так, будто со зрением все в порядке. Руслан является одним из основателей и активных участников сообщества «Другие люди» в Казани, которое помогает незрячим и слабовидящим находить друзей, учиться, общаться и адаптироваться к жизни без зрения.

Руслан Фаррахов.

Незрячие люди совсем по-другому воспринимают привычные нам вещи, каждый день сталкиваются со столькими проблемами, но не теряют оптимизм. AdMe.ru не мог остаться равнодушным и не рассказать о том, как выглядит жизнь с их стороны. И нам, зрячим, есть чему у них поучиться.

1. Компенсация зрения

Мне кажется, что у незрячих людей действительно «прокачивается мозг», но развить его может каждый. В основном это происходит из-за того, что нам приходится держать в голове больше информации. Например, маршруты от дома до остановки или магазина, номера телефонов, где в квартире лежит определенная вещь и т. д. В результате улучшается память, начинаешь быстрее принимать решения, более осознанно воспринимаешь сигналы, поступающие от собственного тела. Мозг старается восполнить недостающие детали слухом, осязанием.

2. Как незрячие пользуются компьютером и смартфонами

Основные действия на компьютере идут с клавиатуры, корректируются мышкой или тачпадом. Текст буквально вводится по принципу "слепой печати" на обычной клавиатуре и озвучивается с помощью программ экранного доступа (например, JAWS, NVDA). Программы проговаривают все действия, которые совершает пользователь, названия иконок, когда он наводит курсор, и т. д. Не знаю, насколько сложно переучиваться пользоваться компьютером, если человек когда-то видел. Но инвалиды по зрению с рождения или малого возраста учатся очень быстро. Похожие "говорящие" приложения есть и для смартфонов (вроде TalkBack), обычно они включаются в меню специальных возможностей. В них также можно выбрать разные голоса "озвучки".

3. Как незрячие учатся узнавать мир в детстве

Так же, как обычные дети, только им все нужно дать потрогать или подробно описать. С какими-то абстрактными вещами уже сложнее. Например, лично я видел когда-то радугу, поэтому и не возникало вопросов. А вот северное сияние мне только описывали — просто свечение происходит в небе, но красоту, естественно, словами не передать. Еще «Логосвос» делает специальные рельефные картины, но раньше их выпускали больше. В России иногда проводятся выставки известных полотен для слабовидящих и незрячих, которые можно потрогать руками. Чтобы было видно нам, их делают тактильными (рельефными) с помощью 3D-принтера и добавляют аудиосопровождение. Но, если честно, мне сложно их понять.

4. Интернет

Основная проблема, когда что-то ищешь в интернете или заходишь на сайт, - непонятно названные картинки и капча. Наводишь курсор на картинку, а программа озвучивает ее примерно как "графика ghu347733hujuh" - вот и догадывайся сам, что там изображено. А если файл назван нормально, то почти сразу понятно, к чему он относится и что на нем. Капчу, к сожалению, еще не всегда приводят с аудиовариантом. И тогда приходится прекращать пользоваться ресурсом без зрячих. Другой способ - платный распознаватель капчи. Бывает сложно разобраться с текстовыми ссылками и кнопками - они читаются озвучивающими программами просто как текст, и не всегда догадаешься, что на него нужно нажать, чтобы перейти дальше. Сегодня сложно представить себе общение в интернете без смайликов. Но гаджеты для незрячих либо их вообще не распознают, либо расшифровывают посимвольно. А еще бывают специальные скрипты, которые вместо "двоеточие тире правая круглая скобка" читают "улыбка".

5. Шрифт Брайля

Брайлевский дисплей.

Я думаю, брайлевский дисплей (строка) — это очень неудобно и непортабельно. Из моих знакомых он помогает только учителю, которому сейчас за 60. Сегодня «брайль» знают далеко не все инвалиды, особенно если окончили школу. Поэтому в приоритете приложения-«говорилки». Еще создается много ненужных гаджетов вроде перчаток, помогающих инвалидам «видеть». Только зачастую те, кто не в курсе жизни незрячих, решают за нас, что удобнее.

6. Фразы с «вижу», «смотрю»

На самом деле очень неприятно, когда говоришь человеку: «Вчера смотрел фильм», а он в ответ: «Как смотрел? Наверное, слушал?» Теперь представьте, как звучит «Вчера слушал фильм» — бредово. И ведь незрячие именно смотрят, многое могут понять по раздающимся звукам в кадре помимо голосов актеров. Также мы используем фразы с «вижу», «смотрю» в разговоре, потому что это облегчает общение с окружающими. Например, тебе говорят: «Возьми на столе, лежит слева», ты в ответ: «Не вижу, где?», и человек понимает, что нужно задать направление точнее. Вообще многие инвалиды в своем кругу часто подшучивают на эту тему, но если зрячие начинают юморить — воспринимается нормально только от близких людей и тех, кто связан с нашим миром. Иначе это выглядит действительно глупо и несмешно.

7. Секрет бумажной купюры и как незрячие определяют их номинал

Возможно, вы не знали, но на лицевой стороне бумажных купюр в некоторых странах (например, в России) есть тактильные знаки. Но их достаточно сложно почувствовать, даже если знаешь, где они расположены. Можно что-то понять только на новых банкнотах — чем чаще их используют, тем сильнее сглаживаются рельефные точки. А по размеру отличие между 50, 100 и 500 рублями минимально. В этом плане с монетками гораздо проще. Чтобы не путаться, я складываю купюры в кошельке по порядку в соответствии с номиналом и отдельно 200 и 2 000 рублей, если есть. Кроме того, для смартфонов уже сделали приложение по распознаванию бумажных денег.

8. Буквы

Буквы русского алфавита я учил, уже когда полностью ослеп. У меня был советский букварь для незрячих, где сверху были тактильные плоскопечатные буквы, а ниже их обозначения рельефно-точечным шрифтом Брайля. Сейчас печатные буквы знаю все, рукописные — те, которые нужны, чтобы поставить подпись. Вообще написанные от руки буквы мне кажутся очень сложными, потому что их труднее запомнить, не видя и используя достаточно редко. Читать печатные символы получается чаще, и иногда сам ими пишу, когда делаю подарки зрячим.

9. Восприятие своего тела

Моя знакомая девушка, инвалид по зрению с рождения, рассказывала, что у нее были проблемы с восприятием себя в подростковом возрасте. Она не могла понять, как выглядит, красивая или нет, — сравнивать ведь не с чем, нет визуального образа красоты. Лично у меня такой проблемы не возникало, был уверен, что нормально выгляжу. Возможно, потому что парень или из-за другого окружения — мне говорили, что в детстве я был очень красив, особенно глаза. Насколько испортило внешность отсутствие глаз, не знаю, но меня это мало волновало. До 16 лет я даже не надевал очки, хотя один глазной протез был заметен.

10. Театр и кино

На показе фильма «Ничего не вижу, ничего не слышу» с тифлокомментариями.

Я хожу на спектакли. Например, в Казани есть шикарный молодежный театр, где мне все было понятно с минимальными дополнениями от зрячих. Если мы идем вместе, они шепотом, чтобы никому не помешать, объясняют какие-нибудь ключевые визуальные моменты постановки. Но в целом сюжет выстраивается и так. В кинотеатрах бываю редко, только если очень понравилось описание фильма, в основном смотрю дома. Встречаются такие фильмы, которые непонятны совсем или наполовину, но, когда есть достаточно глубокий сюжет, обычно он воспринимается целиком. Еще иногда интересно пересматривать фильмы со зрячими и сравнивать построенную у себя в голове картинку с той, которая действительно шла на экране. Чаще мое представление совпадает с фактическим, лишь расходятся не особо значимые детали.

11. Про страх

Многие не понимают, как мне не страшно выходить на улицу. Но я могу постоянно чего-то бояться. Что не замечу машину, и она меня собьет — современные двигатели очень тихие, и попробуйте услышать звук шин в дождливую погоду, когда шумит все вокруг. Что оступлюсь и упаду в траншею или с бордюра на дорогу. Что потеряю слух и станет совсем страшно, рухнут многие планы. Что никому не понравлюсь, что не достигну успеха и многое другое. Но вот в чем вопрос: зачем жить, если постоянно находиться в страхе? Нужно его преодолевать.

12. Айкидо

Я уже довольно давно занимаюсь спортивным туризмом, но было еще желание попробовать себя в боевых искусствах. Искал информацию, размещал несколько раз в сети объявления, что незрячие ищут себе тренера, но никто не отозвался. В 2015 году мне и еще нескольким инвалидам по зрению повезло: мы стали заниматься айкидо, стиль такэмусу. На первом занятии сенсей сам не до конца понимал, как с нами работать, много говорил, пытался перестроить модель преподавания. Но постепенно все вошли в ритм, медленно, но верно мы стали продвигаться вперед, пробовать новые приемы, к ним добавилась общая физическая подготовка. И через год тренер заговорил о возможности сдачи первого экзамена, а в дальнейшем — получении черного пояса. Кстати, в России уже есть незрячая девушка, которая в 2018 году сдала экзамен на черный пояс такэмусу айкидо, — Ольга Кожина из Череповца. Сенсей даже признался, что иногда забывает о том, что наша группа не видит, потому что мы ведем себя совсем как зрячие во многих вопросах. Сейчас у меня красный пояс, но я не собираюсь на этом останавливаться. И бесконечно благодарен тренеру за возможность изучать айкидо, восхищаюсь его отдачей и стремлением помочь инвалидам бескорыстно (все занятия и экзамены для нас проводятся бесплатно).

13. Учеба

На лекции, посвященной людям с ограниченными возможностями.

При поступлении подавал документы в четыре вуза, и в трех из них говорили что-то вроде: «А как вы будете у нас учиться? Мы не знаем, как вас обучать. А как мы будем принимать у вас экзамены?» В итоге все-таки стал осваивать профессию программиста, но не сложилось с одним преподавателем. Он прямо заявлял, что мне нечего у них делать, хотел, чтобы я перевелся на другой факультет, потому что не смогу закончить учебу и не найду работу по своей специальности. В итоге из-за него действительно пришлось бросить.

14. Работа

Выбор профессии чаще всего продиктован обществом и родными в силу стереотипов о незрячих. Среди нас много юристов, историков, психологов, массажистов, социальных педагогов, филологов. Еще есть предприятия Всероссийского общества слепых, поддерживающие и объединяющие инвалидов по зрению, предоставляющие им работу. Они остались еще со времен СССР, но сейчас все приходит в полный упадок. Вообще инвалидов, начиная со II группы, не желают брать на работу в частную или государственную компанию. В госструктурах даже чаще отказывают. И неважно, что работник с ограниченными возможностями может справляться со своими обязанностями лучше, чем обычные люди. А все из-за боязни ответственности и кучи обязанностей, которые Россия повесила на работодателей для «защиты инвалидов». Еще и многие инвалиды просто наглеют, думают, что им обязаны помогать, все улучшать, упрощать, при этом зарплата должна быть на уровне и даже больше. Замкнутый круг получается, в итоге трудоустраивать не хотят даже здравомыслящих людей.

15. Добро

Тактильная плитка на тротуаре подсказывает инвалидам направление движения.

Иногда люди действительно стараются помочь, когда понимают, что рядом человек с проблемами зрения. Но, к сожалению, не всегда ведут себя адекватно. Однажды «доброжелательная» бабушка сама навязала мне помощь на пешеходном переходе и отправила на красный. А какой-то совсем бесстрашный парень переводил меня с другом в незнакомом месте прямо через оживленную трассу, рискуя и собой, и нами. Хотя по правилам дорожного движения (п. 14.5) водители действительно должны уступать незрячему с белой тростью, но не все это помнят или не могут быстро сообразить. Вот почему инвалиды не слушают многих прохожих и полагаются только на себя. Но бывает, настоящее добро случается неожиданно. Прошлым летом я и две мои подруги (слабовидящая и полностью незрячая) решили сходить на концерт камерного оркестра, а перед этим зайти в кафе перекусить. Но то кафе, в которое собирались, оказалось закрыто, а из знакомых мне мест самой подходящей случаю была только достаточно дорогая французская пекарня. Это великолепное место (я пришел уже во второй раз), атмосфера шика буквально ощущается во всем: в мебели, музыке, в отношении персонала, даже туалетные кабинки там какие-то изысканные. Мы сделали заказ, и в качестве комплимента нам дали блюдце с горсточкой маленьких кругленьких очень ароматных печенек. Но когда мы решили расплатиться, официант сказал: «Вы извините, но один из наших гостей изъявил желание оплатить ваш счет, если можно». Такого поворота мы совсем не ожидали и попытались узнать, кто же это. Нам ответили, что это была семья, которая уже покинула пекарню. Не знаю, так ли это было или просто в кафе решили не брать с нас деньги, но все равно это было удивительно и приятно. Хочется верить, что этот порыв был не из жалости, а из-за стремления сделать что-то хорошее для другого человека. В моей жизни такое было в первый раз.

Если хотите помочь незрячему

Небольшая памятка от меня. Надеюсь, будет полезна: При разговоре обращайтесь непосредственно к незрячему, а не к сопровождающему его человеку (если такой есть). Неприятно, когда о тебе говорят так, будто тебя нет или ты ничего не понимаешь.

Прежде чем что-то делать, сначала спросите, действительно ли нужна ваша помощь. Это обычная вежливость, и бывают ситуации, с которыми мы вполне справимся сами. Например, обычно незрячие ходят уже заученными маршрутами и сами найдут переход.

Если вас попросили помочь дойти куда-нибудь, поинтересуйтесь у незрячего, как ему будет удобнее следовать за вами - взять за или под руку, а может, за плечо.

По возможности не трогайте руку, в которой инвалид держит трость. Она для него заменяет зрение, помогает ориентироваться в пространстве и чувствовать поверхность дороги.

Пожалуйста, не считайте, что вы лучше знаете, куда и как нужно попасть инвалиду, прислушивайтесь к тому, о чем он говорит.

При посадке в транспорт сообщите, где находится дверь, и, если это автобус (трамвай, троллейбус), поставьте трость на первую ступеньку или "порог", чтобы было понятно, на какую высоту подниматься. В других случаях трость незрячего неприкосновенна для всех, как и коляска у колясочников.

Постарайтесь не показывать чувство жалости при общении. Почти все инвалиды терпеть не могут, когда их жалеют. Это основные правила, в любом случае никогда не бойтесь предложить помощь и не обижайтесь, если от нее отказываются.

Кстати, если незрячий пригласил вас к себе в гости, не воспринимайте его как немощного. Не нужно настойчиво предлагать помочь с бытовыми вещами, когда мы и сами можем справиться, — это обижает. Только старайтесь никогда не переставлять вещи и возвращать их туда, откуда взяли. Иначе потом нам будет сложно их найти.

Вы узнали что-то новое о мире незрячих? Нам удалось разрушить хотя бы один стереотип о них?