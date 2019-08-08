Парень из России, который стал известным борцом сумо, честно рассказал об изнаночной стороне спорта

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В РФ проживает парень, ставший первым профессиональным сумоистом российского происхождения, а также самым тяжелым спортсменом за всю историю этого вида спорта. Зовут героя Анатолий Михаханов, а в мире японской культуры он известен как Орора Сатоси. Его карьера завершилась в 2018 году. Сейчас бывший спортсмен активно худеет и рассказывает всем интересующимся о традициях Страны восходящего солнца.

Мы в AdMe.ru пообщались с Анатолием и обсудили с ним не самые скромные вопросы о жизни профессионального сумоиста.

Что такое сумо

Сумо — один из древнейших видов спорта, поэтому бои сопровождаются огромным количеством ритуалов. Например, при выходе на бой борец должен сполоснуть рот, чтобы очистить себя от дурных помыслов. Воду ему приносит обыкновенно тот сумоист, который выиграл свой последний бой. Если ковшик поднесет проигравший, это считается плохой приметой. Интересно, что профессиональные сумоисты воспитываются исключительно в Японии, а в других странах это единоборство признается любительским. Исторически сумо относят к боевым искусствам. Бой проходит на глиняной площадке, которая называется дохе. В поединке участвуют 2 бойца, задача которых — вытолкнуть соперника за круг или заставить его коснуться пола любой частью тела, кроме ноги.

Как приходят в сумо

В спорт принимают мужчин, которые окончили среднюю школу. Верхний порог возраста также ограничен: 23 года для дебютантов и 25 лет для любителей. Масса новичков обычно составляет около 100 кг, а далее вес набирают уже в процессе тренировок. Ограничений по массе нет, как и весовых категорий: среди чемпионов известны как легкоатлеты (менее 100 кг), так и тяжеловесы (более 200 кг). Анатолий же, по его признанию, с детства был крупным: еще в 1-м классе весил 100 кг, а к 16 годам достиг массы в 200 кг. С одной стороны, это помогло ему попасть в профессиональный спорт, а с другой — несколько ограничило в возможностях, которые есть у легковесных спортсменов. Яркий тому пример — бой Анатолия в 2012 году, когда победа досталась противнику весом всего в 70 кг. Масса тел отличалась почти в 4 раза.

Жизнь сумоиста полна ограничений

Борцы сумо в Японии считаются своего рода национальным достоянием, а поэтому их всячески оберегают от возможных травм. Анатолий рассказал, что в 1985 году ввели запрет на самостоятельное вождение автомобиля, когда в ДТП пострадали сразу 2 бойца. Передвигаются спортсмены обычно на такси или в специальных микроавтобусах. Нарушившего правило ждет дисквалификация на участие в 1 или 2 турнирах. Это случилось с победителем императорского турнира в 2007 году, а другой спортсмен из Высшей лиги сумо в 2018-м вообще отправился в отставку, поскольку стал виновником аварии. Наказание предусматривается и за недостойное поведение в частной жизни. Например, борец Рохо и его брат Юта в 2008 году были пожизненно дисквалифицированы после положительного теста на легкие наркотические вещества. Также причиной отставки может быть сорванная помолвка или драка в баре. Так, больших усилий стоило оправдаться известному борцу перед Ассоциацией сумо за то, что он отменил свадьбу с популярной японской актрисой. Эта новость не сходила со страниц местных СМИ. Пришлось даже устраивать пресс-конференции, чтобы объяснить ситуацию.

Маваси как знак статусности

Во время боя сумоисты надевают маваси, специальный пояс шириной 80 см и длиной 9 м, который нужно завязать на спортсмене каким-то хитрым образом. Если маваси размотается во время схватки, то борца ждет дисквалификация. Спортсмены высших лиг носят шелковые пояса темных оттенков. А младшие бойцы всегда одеты в серые цвета. По словам Анатолия, стоимость маваси может достигать $ 30 000, а иногда цена поднимается еще выше.

Начинающие сумоисты не получают жалованье

В месяц борцы получают от $ 12 до 60 тыс. в зависимости от лиги. Дополнительные деньги идут от спонсоров и в качестве премий за победы в турнирах. Однако не все так радужно: бойцы младшей лиги не получают никаких денег, кроме призовых за победы в турнирах. Их главная задача — совершенствовать профессиональные навыки. Обычно проходит 2-3 года после начала карьеры, прежде чем спортсмен начинает что-то зарабатывать. До того как стать учеником высшего ранга или даже мастером, будущие бойцы проживают в спартанских условиях. Ежедневно выполняют тяжелейшие упражнения, например из низкой стойки нужно 500 раз вытянуть ногу параллельно полу и зафиксировать ее на весу.

Спят на циновках, а под голову подкладывают подушку, набитую фасолью.

Даже в морозную погоду носят деревянные сандалии и кимоно.

Спортсменов окружают красивые девушки

Сумоисты — привлекательные женихи для японских женщин. Фанаток, как говорит Анатолий, у спортсменов очень много, причем юных и симпатичных. Но и здесь кроются трудности: спортсмены младшей лиги лишены права жениться и даже проживать с девушкой. Кроме того, им запрещено пользоваться мобильными телефонами. Начинающий сумоист постоянно проживает в школе и занимается исключительно тренировками. В первый год обучения он не имеет права отходить далеко от школы и ездить домой к родителям. Запрет снимается, когда борец попадает во вторую лигу. Неприятнее всего то, что при понижении ранга спортсмен должен оставить семью, если она у него есть, и вернуться в школу.

Карьера заканчивается рано

Борцы сумо завершают карьеру примерно в 30-35 лет. В этом возрасте, особенно у тяжеловесных, часто случаются травмы, а времени на восстановление уходит очень много. Бывшие спортсмены могут стать тренерами, если им позволяет статус, или вовсе меняют поле деятельности. Практически все худеют.