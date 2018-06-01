Парень из Мали спас жизнь ребенку и стал настоящим доказательством, что судьба в долгу не остается

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Мамуду Гассама — имя, которое еще долгое время будет у всех на слуху. Молодой человек из Мали за считаные секунды стал признанным героем, совершив по-настоящему смелый поступок, за что уже получил гражданство Франции и признание людей по всему миру.

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О случившемся

22-летний парень рассказал, что просто направлялся смотреть футбольный матч, когда увидел повисшего на балконе ребенка. Не растерявшись, Мамуду без всяких колебаний бросился его спасать. Забрался на 4-й этаж без страховки и менее чем за 30 секунд сумел перехватить мальчика из рук придерживающего его мужчины, перебросив малыша на балкон. Мужчина, который в этот момент страховал мальчика и держал его за руку, просто не мог сделать того же из-за мешавшей балконной перегородки. Резкие движения в этой ситуации могли бы привести к ужасным последствиям. Так видели происходящее все, кто в тот момент находился внизу.

Пpoизoшло это все 26 мая пpимepнo в 20:00, а пoжapныe пpибыли нa мecтo пpoиcшecтвия, кoгдa мaлыш уже был в бeзoпacнocти. Его единственной травмой стал сломанный ноготь, сам Гассама отделался несколькими царапинами. «Слава богу, что pядoм oкaзaлcя чeлoвeк, кoтopый был в xopoшeй физичecкoй фopмe и кoтopoму xвaтилo cмeлocти cпacти мaльчикa», — cкaзaл пpeдcтaвитeль пoжapнoй cлужбы.

Заслуженное признание

Очевидцы, снимавшие происходящее на свои телефоны, выложили видео в сеть, где оно моментально завирусилось и собрало около 8 млн просмотров за сутки. Малийца за его умение взбираться по стенам тут же прозвали «Человеком-пауком».

Отвага Мамуду не осталась незамеченной и властями Франции. Президент страны Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго уже выразили ему свою благодарность. Парень был признан героем и награжден медалью за храбрость. Неожиданным сюрпризом для него стали гражданство, подаренное Макроном, и трудоустройство в пожарно-спасательной службе.

Из первых уст

Малиец рассказал, что приехал во Францию, чтобы начать новую жизнь, а на вопросы о произошедшем скромно отвечал: «Я люблю детей и не хотел, чтобы мальчик пострадал. Я побежал и начал искать способы спасти его. Слава богу, что я смог забраться по балконам. Пoмню, чтo вecь дpoжaл, кoгдa мы зaшли в квapтиpу. Я ceл нa пoл и eщe нecкoлькo минут нe мoг пpийти в ceбя».

Немного о нем самом

Кто такой Мамуду Гассама? Ему 22 года, и до 2013 года он проживал в городе Ягин на юго-западе Мали. Прошел путь нелегального мигранта, и в 2014 году со второй попытки попал в Италию. Первую пресекли пограничные службы.

Также оказалось, что во Францию он прибыл только потому, что тут жил его брат. А когда Мамуду приехал в Париж, ему пришлось перебиваться случайными заработками на разных строительных работах. Отсюда, вероятно, и его хорошая физическая подготовка. Жил он в общежитии, спал на полу. На встрече с президентом Франции он признался: «У меня не было никаких средств к существованию, и я не получал никакой помощи ни от кого. Я много всего пережил. Нас ловили, избивали, но я все равно не терял надежды».

Надо признать, это история о неслучайной случайности. Гассама оказался в нужном месте и в нужное время, за что судьба его щедро отблагодарила. А мы теперь смело можем сказать: не все герои носят плащи.