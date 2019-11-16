Откуда пошли 13 устойчивых выражений, которые мы употребляем каждый день

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Речевые обороты использует каждый грамотный и культурный человек, но далеко не все знают, почему мы говорим именно так, а не иначе. Порой даже филологи не могут прийти к единому мнению по поводу происхождения того или иного фразеологизма. Одни фразы ушли в народ из книг, другие были неверно интерпретированы, а некоторые появились совсем недавно благодаря телевизионным передачам.

AdMe.ru задался вопросом, откуда пошли устойчивые выражения, выяснил и нарисовал для вас сочные иллюстрации об этом.

Конь не валялся

Сразу оговоримся: откуда пошла эта фраза, доподлинно не известно. Однако существует несколько любопытных версий. Чаще всего, говоря о происхождении выражения, вспоминают загадочный крестьянский обычай. Якобы нужно дать лошади поваляться, перед тем как запрячь ее или седлать. Но в действительности коневоды не только не дают коню валяться перед работой, но и тщательно его чистят. Так что эта, самая распространенная, версия этимологии фразы кажется не слишом убедительной. Куда правдоподобнее звучит следующая. Связана она не с лошадьми, а с валенками. Изготовлению такой обуви предшествует валяние войлока — заготовки будущей пары. Согласно словарю Даля, в старину понятие «начало», «основа» передавалось забытым сегодня словом «кон» (отсюда и слово «исконный»). Валяние заготовки — это начало всего дела. Если «еще и кон не валялся», значит, к работе даже не приступали. При быстром произношении фразы «кон не валялся» звук «н» смягчается, к тому же слово «кон» вышло из обихода, и постепенно его подменили более привычным для уха — «конь».

Сморозить глупость

Выражение пошло из гимназической среды. Слово «морос» в переводе с греческого означает «глупость». Поэтому когда гимназист нес околесицу, преподаватель мог сказать: «Вы морос несете». Позже «морос» превратилось в «мороз», и выражение вошло в обиход в том виде, в каком мы его знаем сейчас.

Метать бисер перед свиньями

Фраза встречается в Евангелии: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». На Руси бисером называли жемчуг, и фраза дошла до нас именно из церковно-славянского текста Библии.

Дать добро

В дореволюционной азбуке буква «д» называлась «добро». Флаг, соответствующий этой букве, в своде сигналов военного-морского флота имеет желтый цвет и означает «да, разрешаю, согласен». Так возникло выражение «дать добро». Но наибольшее распространение оно получило после фильма «Белое солнце пустыни», где прозвучала фраза «Таможня дает добро».

Остаться с носом

Слово «нос» в старину употреблялось в значении «взятка», «подношение». На Руси без подарка в учреждениях было трудно добиться решения своего вопроса. Вот и приносили просители с собой «нос»: если подношение принималось, можно было рассчитывать на успешное разрешение дела, если нет, то посетитель оставался с «носом», без надежды на успех.

Прийти к шапочному разбору

По древнерусскому обычаю мужчины при входе в помещение или церковь снимали шапки и складывали их у входа. Каждая сходка заканчивалась шапочным разбором. Тот, кто приходил на разбор шапок, прибывал к самому концу мероприятия.

На козе не подъедешь

Иногда выражение дополняется эпитетами, и тогда коза получается «хромой», «задрипанной» или «кривой». Фраза была в обиходе у шутов и скоморохов. В старину они веселили публику на ярмарках, разъезжая на козе. Однако очень важные особы таких номеров не видели: к ним незатейливые артисты подъезжать опасались, чтобы не навлечь на себя неудовольство или гнев.

Доказывать, что ты не верблюд

Фраза пошла из репризы «Кабачка „13 стульев“», отлично высмеивающей бюрократическую машину. Роли исполняли Спартак Мишулин и Рудольф Рудин. Сюжет ее таков: пан Директор беседует с паном Гималайским по поводу привезенного в цирк верблюда. В документах было сказано: «Направляем в ваш цирк двугорбого верблюда и с ним — гималайского». То есть фамилия Гималайский написана с маленькой буквы. — Двугорбого я видел. Красавец. А где гималайский? — А Гималайский — это я. Опасаясь бюрократических проверок, Директор требует от Гималайского справку о том, что тот не является верблюдом.

Тютелька в тютельку

Слово «тютя» раньше означало «удар», «попадание». Выражение про тютельку пришло от столяров, и первоначально речь шла о точном попадании топором в одно и то же место при работе.

Филькина грамота

Филька — это не кто иной, как митрополит Московский Филипп II, который жил в XVI веке. Церковь почитает его как святого и мученика, ведь у Филиппа II хватило смелости пойти против самого Ивана Грозного. Он во всеуслышание рассказывал о злодеяниях монарха, слал царю письма и призывал самодержца одуматься и распустить опричнину. В ответ Иван Грозный презрительно называл Филиппа Филькой, а его письма — филькиными грамотами, пустыми и ничего не значащими бумажками.

Непутевый человек

В старину слово «путь» имело еще одно, непривычное нам значение: им называли разные должности при дворе. Путь ловчий заведовал псовой охотой, путь конюший — экипажем и лошадьми. Бояре прилагали все силы, чтобы заполучить заветный «путь», а тех, кому это не удавалось, пренебрежительно называли непутевыми.

Всыпать по первое число

Выражение восходит к старинной практике порки учеников. Тогда учащихся пороли регулярно, вне зависимости от того, заслужили они или нет. Если пороли сильно, то говорили, что наказания «хватало» на последующие недели, аж до следующего месяца — по первое число.

С изюминкой

Впервые это выражение употребил Лев Толстой в пьесе «Живой труп». Главный герой так рассказывает о своей супружеской жизни: «Моя жена идеальная женщина была...

Но что тебе сказать? Не было изюминки, — знаешь, в квасе изюминка? — не было игры в

нашей жизни». Существует версия, что классик, описывая эту ситуацию, имел в виду русскую пословицу «Не дорог квас, дорога изюминка в квасу». Дело в том, что при приготовлении кваса часто использовали изюм — всего несколько ягод на бутылку, так как он помогает процессу брожения. Понятно, что изюминка попадает далеко не в каждую кружку кваса, а потому ее наличие может считаться чем-то особенным.