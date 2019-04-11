Откровенные признания о балете, после которых вы посмотрите на это искусство другими глазами
Жизнь и творчество балерин полны мифов. Действительно ли они питаются только салатами, запивая их негазированной водой? Отказываются ли от рождения детей в пользу карьеры? И наконец, сколько они весят?
AdMe.ru разобрался в закулисных тайнах прима-балерин и готов поделиться секретами.
1. Первые шаги в балете
- Большинство детей приходят в балет в возрасте от 4 до 8 лет. Но начинать занятия можно и раньше: в подготовительные классы ребенка могут взять уже в три года. В таком юном возрасте будущие танцоры начинают приобщаться к искусству, учатся владеть телом и двигаться под музыку.
- К занятиям на пуантах допускаются дети не младше 11 лет. В первый год таких занятий репетиции проходят 3-4 раза в неделю. Это требует выносливости и дисциплины. Танцоры уделяют много внимания актерскому мастерству, ведь они должны уметь передавать характер персонажа посредством одних только движений.
2. Требования к физической форме
- Одна из главных «технических характеристик» балерины — выворотность стопы. Ее можно наработать, но только в том случае, если к этому есть анатомическая предрасположенность.
- Большинство балерин имеют рост 162–177 см. Идеальная масса тела составляет 38,5–59 кг, она зависит от костной и мышечной массы. Такая хрупкость удивительно сочетается с невероятной силой и выносливостью.
- Для балерин важна длина ног — это отнюдь не миф. «Индекс длинноногости» — высота в положении сидя, разделенная на полный рост и умноженная на 100 % — должен составлять 49-52 %.
3. Рацион
- В рационе балерин много ограничений. Чтобы поддерживать изящную фигуру, им приходится навсегда отказаться от привычных большинству людей продуктов. Так, Светлана Захарова, чей вес составляет 50 кг при росте 172 см, полностью исключила соль. Ее завтрак составляет каша, приготовленная на воде.
Завтрак балерины выглядит примерно так.
- Артисты балета могут позволить себе даже сырники. Конечно, без сахара, сметаны и сгущенки.
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Балерина Майя Плисецкая в свой список запрещенных продуктов вносила кофе, мучные изделия, мясо, молочные продукты, яйца и сахар. Что можно? Фрукты, овощи, рыбу, крупы. Хотя некоторые танцовщицы и тут ограничивают себя, исключая бананы, помидоры.
- Иногда даже таких ограничений недостаточно. Так, танцовщицы «Лебединого озера» перед выступлением придерживаются строгой семидневной диеты, чтобы выглядеть еще утонченней и изящней.
- Срываются ли балерины с диет? Конечно. «Видели бы вы, как мы отмечаем дни рождения у себя в гримерных. Это, я вам скажу, великолепное зрелище. Чипсы, соленые орешки, копченая колбаса, ветчина, сыры, конфеты, пирожные и торты. Ах да, вино, шампанское», — делится артистка балета Большого театра Анна Русских.
«Когда меня спрашивают, пользуюсь ли я какими-то профессиональными секретами балерин для поддержания веса, я не могу вспомнить что-то конкретное и действительно секретное... Я никогда не сидела на монодиетах или строгих диетах, полностью исключающих какие-то продукты. Когда становится понятно, что нужно скинуть вес, просто меньше ем — меняю только объем рациона, а не состав».Юлия Голицина
4. Закулисные будни
- Ноги танцоров страдают от изнуряющих репетиций. Рабочий день длится 7 часов без перерыва на обед. График зависит от должности артиста: кордебалет, мастер сцены, солист. По факту у девушек занятость выше, чем у мужчин, поскольку женский кордебалет — неотъемлемая часть практически каждого балета. Бывают и ненормированные рабочие дни: 9 часов и более.
- Балерина Маргарита Симонова поделилась, что, делая педикюр, балерины просят не срезать мозоли: огрубевшая кожа стоп защищает ноги от растираний пуантами.
- Интенсивные тренировки приводят к профессиональным травмам. Балерины страдают от расстройств пищевого поведения, снижения плотности костной ткани, нередко у них случаются стрессовые переломы первого ребра.
- Чтобы поддержать организм, танцовщицы регулярно делают массаж. Для различных целей он может быть разным. Так, в день спектакля будет полезен тонизирующий, а после тренировки и спектакля — расслабляющий. Массаж позволяет разгрузить мышцы и снять отеки.
- Самые распространенные способы быстро восстановиться — прогулка на свежем воздухе, ванны с морской солью и эфирными маслами и, конечно, сон. Хотя бы раз в неделю нужно позволять себе высыпаться.
- На репетициях — без красочных костюмов и яркого макияжа — танец выглядит совершенно иначе. Но чтобы вжиться в образ, танцоры используют элементы нарядов и декораций.
- Волосы у балерин большую часть времени собраны в пучок. От шпилек, невидимок, резинок и тугих причесок волосы страдают, становятся ломкими.
- Тяжелый сценический грим негативно сказывается на здоровье и внешнем виде кожи, потому в обычной жизни танцовщицы позволяют лицу отдохнуть, используя минимум косметики. Макияж для выступления большинство танцоров делают самостоятельно. Им не дают четких указаний и рекомендаций: балерины сами придумывают, как должна выглядеть восточная красавица или лебедь. В макияже танцовщиц кордебалета фантазия не приветствуется.
- Трудовые будни балерин — это недосып, усталость и тяжелый труд.
- За кулисами кипит не менее активная работа, чем на сцене: подготовка нарядов, прически, макияж.
- В некоторых костюмах танцевать довольно сложно.
- В программу профессионального образования входит курс «сценический грим». Балерины используют специальные накладные ресницы длиной около 3 см, ярко выделяют скулы, на губы наносят только матовую помаду.
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Классический сценический макияж занимает около 30 минут, но для некоторых партий на него может уйти час и более. Главное в мейкапе балерины — ярко подчеркнуть черты лица. Черные стрелки могут превышать размер глаз, а плотный тон должен перекрывать красноту, появляющуюся от сильных физических нагрузок.
5. Материнство
«Совмещать материнство и сценическую деятельность непросто. Конечно, можно было бы оставить ребенка с кем-то и пойти в зал репетировать, на пилатес, что мне очень нужно для вхождения в форму, но я себе представить этого даже не могу. Душевно не могу... В это время, в первые годы жизни ребенка, конечно же, мама преобладает над карьерой. Но я довольно быстро вернулась на сцену: начала заниматься, когда Адриану было два месяца, а вышла на сцену, когда ему было четыре месяца».Полина Семионова
«Будем честны: и раньше, и сейчас немногие балерины решаются стать мамами. Ведь есть опасность того, что на сцену ты уже не вернешься. Но я сделала свой выбор и счастлива, что у нас теперь есть наша Анечка».Светлана Захарова
- Яна Саленко, прима-балерина Берлинской оперы, не считает, что дети — помеха карьере. Сейчас она ждет второго ребенка.
«Я просто восхищаюсь тем, каким может быть женское тело во время беременности», — пишет танцовщица в своем профиле Instagram.
6. Гипнотический мир балета
Но все эти жертвы стоят того, чтобы выходить на сцену, самозабвенно танцевать, восхищать зрителей по всему миру и объединять их силой искусства. Балет — это красиво, женственно, утонченно, изящно, воздушно и невесомо. Это восхищенные взгляды и бурные овации благодарных зрителей. Это искусство, которое просто не может оставить равнодушным.
А вы любите балет?