Откровенные признания о балете, после которых вы посмотрите на это искусство другими глазами

«Совмещать материнство и сценическую деятельность непросто. Конечно, можно было бы оставить ребенка с кем-то и пойти в зал репетировать, на пилатес, что мне очень нужно для вхождения в форму, но я себе представить этого даже не могу. Душевно не могу... В это время, в первые годы жизни ребенка, конечно же, мама преобладает над карьерой. Но я довольно быстро вернулась на сцену: начала заниматься, когда Адриану было два месяца, а вышла на сцену, когда ему было четыре месяца».