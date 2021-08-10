Глубокое письмо сыну, в котором собраны ценные жизненные советы. Что ни фраза — то афоризм

По мере того как наши дети начинают взрослеть, у нас появляется желание поделиться с ними нашим жизненным опытом, дать им ценные советы, объяснить какие-то важные вещи, с которыми они столкнутся в будущем. Сделать это можно, например, написав своему сыну или дочери письмо. Во-первых, ребенку его всегда можно будет перечитать в трудную минуту, а во-вторых, это хороший способ упорядочить собственные мысли.

Мы в AdMe.ru недавно прочитали письмо, которое написал своему сыну писатель Олег Батлук, и оно нас так тронуло, что с разрешения автора мы решили его опубликовать.

Не спорь с теми, кто не умеет сомневаться. Даже у молодости есть срок годности. Первая любовь редко бывает последней. Не пей все сразу, растяни до 80. Никогда не поздно стать счастливым. Вспомни, что ты появился у меня в 40. Даже в кромешной тьме есть дырочки звезд. Лучше учиться, чем учить. Когда будешь повторять мои ошибки, хотя бы делай это элегантнее.

Для твоей же пользы не пишу, кто убил Лору Палмер. Обязательно посмотри. Все, что рассказывала обо мне твоя мама, правда. Я уже и сам верю в то, что она рассказывает обо мне. Интересно, каким ты меня запомнишь. Если тебе все равно, то лучше в том синем костюме, он мне идет. Если в твоих воспоминаниях я буду брюзжать что-то демотивирующее, мысленно заткни мне рот. Я разрешаю. Если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг... Стоп, кажется, это где-то уже было... Не верь худому повару. При планировании оставляй место чуду. Молись так, как молится лес: ветвями рук, воздетыми в вековом молчании. Не сравнивай. В любом случае второй такой же Вселенной не нужен.

Собираясь играть на струнах чьей-то души, не забудь помыть руки. Под самыми яркими фантиками обычно самые невкусные конфеты. Зачастую про героизм рассуждают трусы. А герои лежат мертвые. Все самое главное начинается там, где заканчиваются слова. Даже после гениальных нот наступает тишина. Главный соперник любви — не ненависть, а лень, а главный соперник жизни — не смерть, а страх. Проходи мимо тусовок, где держат бокалы, оттопырив мизинчик. Если над тобой будут возвышаться, вежливо спроси: «Пьедестал не жмет?» Учись сочувствовать. Это трудная наука. Человека в горе не надо чинить, его нужно обнять. Весна не вечна. Вечно предчувствие весны. Мечты прекрасны, пока неисполнимы. Счастье пишется акварелью, а не маслом. И, как сказал старый клоун молодому, «бойся слишком серьезных людей».