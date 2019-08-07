Основательница косметической марки объяснила, почему мы иногда выглядим старше (И дело совсем не в морщинах)

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Вы знали, что большинство людей прибавляет пару лет тем, кого считает старше себя? Ну и, соответственно, убавляет у тех, кого считает младше? Сколько раз вы замечали, что получились на фотографии старше, или слышали от коллег, что сегодня вы выглядите моложе? А все потому, что человеческий мозг легко обмануть. Врач дерматокосметолог и основательница собственной косметической марки Тийна Орасмяэ-Медер выделила целый список признаков, по которым определяется возраст на фотографии и в жизни. И отметим сразу: морщины там на последнем месте.

Мы в AdMe.ru считаем, что независимо от года рождения и пола приятно получать комплименты. Но иногда совокупность случайностей вводит окружающих в заблуждение, заставляя видеть нас не такими свежими, активными и очаровательными, какие мы есть на самом деле. И у нас должен быть способ исправить это.

12. Равномерность цвета лица

Пигментные пятна — это неравномерное распределение меланина в клетках кожи, из-за которого отдельные ее участки могут выглядеть темнее других. Ровный цвет лица гарантирует свежий вид.

11. Объемные характеристики

Речь про скулы, губы и подбородок. В юности эти части лица всегда выделяются: скулы выше, губы полнее, подбородок обрисован четче. Достаточно использовать преимущества этих черт, подчеркивая их. Когда у лица есть объем, оно выглядит моложе.

10. Размер глаз

«Чем больше глаза, тем моложе» — правило, справедливое для всех европейцев. С возрастом увеличивается длина верхнего века, оно набухает, провисает и закрывает верхнюю кромку глазного яблока.

9. Четкость контура лица

Правильные или просто четкие контуры ассоциируются с молодостью. Все из-за тонуса кожи. Чем мы моложе, тем легче нашему организму поддерживать эластичность тканей. С возрастом кожа становится тоньше, растягивается. А потому окружающие непроизвольно распознают неровный или невнятный контур лица даже у молодых людей как возрастной фактор.

8. Размер ушей и носа

Так или иначе, чем меньше уши и нос, тем моложе воспринимается лицо. Дело в том, что уши и нос — те из немногих частей тела, которые растут на протяжении всей жизни человека. А их увеличенный размер мы неумышленно соотносим с возрастом.

7. Морщины и складки

Казалось бы, все очевидно: меньше морщин — моложе человек. Но чтобы не добавить себе лет на фотографии, нужно лишь выровнять цвет лица, сделать акцент на объеме, подчеркнуть глаза, визуально не привлекать внимания к носу и ушам. А вот морщины в этом списке на последнем месте, так как они не прибавляют возраста, а лишь являются индивидуальной особенностью человека.

6. Скорость и плавность движений

Выяснилось, что если сравнить обычную и ускоренную видеосъемки одного и того же человека, то на второй он покажется нам моложе. Чем быстрее двигается человек, тем более молодым мы его считаем. По умолчанию, при прочих равных условиях. При этом есть нюанс: важна не только скорость, но и плавность движений. Чем более плавно вы двигаетесь, чем меньше резкости, тем моложе выглядите.

5. Одежда и стиль

Неважно, шаль и плотная темная юбка в пол или аутентичный образ эпохи диско — неактуальный крой одежды сам по себе ассоциируется с чем-то устаревшим. Это искусственно добавляет возраста обладателю. Выход есть: сочетать вещи в стиле ретро с современными.

4. Прическа

Естественная динамичность — вот залог свежего вида. Это касается не только одежды, но и менее заметных деталей. Например, стрижка, которая потеряла форму, или же укладка, копирующая уже не актуальную моду прошлых лет, добавят вам возраста. Чаще всего из совокупности таких составляющих, на которые мы можем не обращать внимания, складывается впечатление о возрасте. И не всегда правильное.

3. Активность мимики

Парадокс в том, что неподвижный лоб считывается нашим подсознанием как признак старости. Возможно, дело в том, что мы уже привыкли к ботоксу и отсутствию мимики у знаменитостей, а может, в том, что старшее поколение менее эмоционально. Но факт остается фактом: неподвижную мимику мозг списывает на возрастные изменения.

2. Осанка

При входе в комнату смотрите на люстру, а не на паркет. Это простое правило, которое лучше соблюдать, если есть желание производить впечатление человека, полного энергии и сил. Сгорбленная фигура с опущенными плечами выглядит пожилой, ведь в зрелом возрасте мышечной силы уже не так много, чтобы хорошо держать осанку.

1. Уверенность в себе

Удивительно, но уверенная в себе 30-летняя женщина может восприниматься окружающими намного старше. А все, конечно же, из-за задумчивого выражения лица.

Если объединить все вышенаписанное, получим простой совет: не стоит бояться морщин. Лучше опасаться скованности, старомодности, медлительности и равнодушия. Они с большей вероятностью добавят вам лишних лет.