Организатор свадеб рассказала, на чем молодоженам не стоит экономить (И назвала 11 способов сделать торжество бюджетнее)

На самую дорогую в мире свадьбу было потрачено $ 66 млн. Торжество закатили дочь крупного индийского бизнесмена Ваниша Миттал и сын банкира Амит Бхатиа. В отличие от этой пары большинство молодоженов пытаются быть экономнее. Правда, у них не всегда получается.

Меня зовут Алена, несколько лет я работала организатором свадеб. Специально для читателей AdMe.ru я расскажу, на чем можно сэкономить не только деньги, но и время. А на что лучше потратиться по полной.

На чем не стоит экономить

Платье невесты. Мне часто попадаются статьи, в которых девушки хвастаются, что купили свадебное платье за копейки. Да, возможно, кому-то везет, но чаще всего нет. Если речь идет об обычном или вечернем платье, в котором вы хотите выйти замуж, то можно подобрать недорогой и красивый вариант. Но если это именно свадебный наряд, то в большинстве случаев дешевые модели ужасны, особенно корсетные. Дело в том, что косточки дешевого корсета очень быстро мнутся, и к середине торжества вместо четкого силуэта остаются ломаные линии. Если нет возможности купить такое платье, можно взять напрокат: заплатите порядка ₽ 2–3 тыс. за сутки.

Мне часто попадаются статьи, в которых девушки хвастаются, что купили свадебное платье за копейки. Да, возможно, кому-то везет, но чаще всего нет. Если речь идет об обычном или вечернем платье, в котором вы хотите выйти замуж, то можно подобрать недорогой и красивый вариант. Но если это именно свадебный наряд, то в большинстве случаев дешевые модели ужасны, особенно корсетные. Дело в том, что косточки дешевого корсета очень быстро мнутся, и к середине торжества вместо четкого силуэта остаются ломаные линии. Если нет возможности купить такое платье, можно взять напрокат: заплатите порядка ₽ 2–3 тыс. за сутки. Прическа и макияж. Неудачная прическа и поплывший макияж будут запечатлены на фото, а значит, испортят памятные снимки. Кстати, это касается не только невесты. У нас мало кто из женихов делает макияж, и совершенно напрасно. Речь идет о том, чтобы убрать жирный блеск и выровнять тон. Часто бывает, особенно летом, когда рядом с невестой, у которой гладкая матовая кожа, стоит жених с буквально лоснящимся лицом. На фото, да и вживую, это смотрится некрасиво.

Неудачная прическа и поплывший макияж будут запечатлены на фото, а значит, испортят памятные снимки. Кстати, это касается не только невесты. У нас мало кто из женихов делает макияж, и совершенно напрасно. Речь идет о том, чтобы убрать жирный блеск и выровнять тон. Часто бывает, особенно летом, когда рядом с невестой, у которой гладкая матовая кожа, стоит жених с буквально лоснящимся лицом. На фото, да и вживую, это смотрится некрасиво. Качество еды. Гостям важна кухня, не надо их разочаровывать. Если нет возможности организовать полноценный банкет со сменой блюд, остановитесь на фуршете. Это может сократить ценник на угощение в полтора или даже почти в 2 раза. Или урежьте список гостей.

Фотограф. Если вам понравился определенный фотограф, но не хватает денег оплатить его услуги, попробуйте сократить его рабочее время. Пусть лучше на свадьбе пару часов работает крутой профессионал, чем за те же деньги весь день — так себе специалист.

Если вам понравился определенный фотограф, но не хватает денег оплатить его услуги, попробуйте сократить его рабочее время. Пусть лучше на свадьбе пару часов работает крутой профессионал, чем за те же деньги весь день — так себе специалист. Услуги свадебного координатора. Не путайте с организатором, который полностью готовит ваше торжество под ключ. Координатор в отличие от него только контролирует в день мероприятия все, что уже подготовили до него. Без него все звонки, все перемещения гостей, ведущего, официантов лягут на плечи жениха с невестой. Им придется весь день держать руку на пульсе, и ощущение праздника пропадет. Многие перекладывают часть ответственности за праздник на подружек невесты. В начале моей практики свадебного организатора был случай, когда невеста заявила, что координатором будет ее свидетельница. В итоге эту девушку я видела исключительно на танцполе, и мне пришлось взять ее обязанности на себя.

На что можно не тратиться

Загородная площадка. Многие утверждают, что дешевле провести свадьбу на своей территории или на природе, заказав кейтеринг. Судя по моему опыту, выездное обслуживание никак не поможет вам сэкономить. Вы можете выбрать загородный клуб со своим рестораном, но и это будет недешево, потому что скорее всего придется дополнительно заплатить за аренду площадки. А вот если вы предпочтете ресторан в городе, то с большой долей вероятности при заказе банкета с вас возьмут только за еду и обслуживание, аренда пойдет в подарок. Кроме того, возможно (даже скорее всего), вам разрешат принести свои напитки, и это тоже существенная экономия.

Многие утверждают, что дешевле провести свадьбу на своей территории или на природе, заказав кейтеринг. Судя по моему опыту, выездное обслуживание никак не поможет вам сэкономить. Вы можете выбрать загородный клуб со своим рестораном, но и это будет недешево, потому что скорее всего придется дополнительно заплатить за аренду площадки. А вот если вы предпочтете ресторан в городе, то с большой долей вероятности при заказе банкета с вас возьмут только за еду и обслуживание, аренда пойдет в подарок. Кроме того, возможно (даже скорее всего), вам разрешат принести свои напитки, и это тоже существенная экономия. Регистрация и банкет в разных местах. Если вы проведете эти мероприятия на одной территории, вам не надо будет тратиться на кортеж для гостей: они сами прибудут непосредственно на место.

Свадьба летом. С октября по май вряд ли удастся устроить торжество на свежем воздухе, зато услуги практически всех специалистов, связанных со свадебными церемониями, будут дешевле.

Проведение торжества в пятницу или субботу. У нас это еще не принято, но тенденция уже набирает обороты: многие площадки, фотографы, видеографы, рестораны предлагают скидки на свои услуги в будний день. Правда, в таком случае вы фактически перекладываете часть расходов на плечи своих гостей, ведь им придется отпрашиваться с работы, что, вероятно, скажется на их зарплате.

У нас это еще не принято, но тенденция уже набирает обороты: многие площадки, фотографы, видеографы, рестораны предлагают скидки на свои услуги в будний день. Правда, в таком случае вы фактически перекладываете часть расходов на плечи своих гостей, ведь им придется отпрашиваться с работы, что, вероятно, скажется на их зарплате. Видеограф. Вполне можно отказаться от услуг оператора в пользу крутого фотографа, ведь видео вы будете пересматривать явно реже, чем фото.

Вполне можно отказаться от услуг оператора в пользу крутого фотографа, ведь видео вы будете пересматривать явно реже, чем фото. Тематическая свадьба. Оригинальная тематика подразумевает много аксессуаров и элементов интерьера. Самый дешевый стиль — классический, потому что у декораторов, как правило, для него больше всего реквизита. Если вы хотите что-то уникальное, то, скорее всего, декор придется изготавливать на заказ, а это выйдет дороже.

Костюм жениха. Это может быть красиво составленный из повседневных вещей комплект. У меня были чудесные женихи в обычных брюках, классных жилетках и хороших рубашках — то есть в тех вещах, которые мужчина может носить ежедневно.

Это может быть красиво составленный из повседневных вещей комплект. У меня были чудесные женихи в обычных брюках, классных жилетках и хороших рубашках — то есть в тех вещах, которые мужчина может носить ежедневно. Шоу-программа. Танцоры, акробаты и фокусники почему-то до сих пор пользуются популярностью, хотя их выступления не производят вау-эффекта, а стоят довольно дорого. Если у вас есть классный ведущий, который умеет держать публику, вам в принципе больше не нужны никакие дополнительные развлечения для гостей. Если вам хочется наполненности, вы можете попросить гостей подготовить небольшие творческие номера или сами сделать друг другу сюрпризы. Отказываться от услуг ведущего не стоит, даже если у вас фуршетная свадьба. В противном случае гости просто разбредутся по кучкам и ощущение одной компании на торжестве пропадет. Можно позвать кавер-группу, но если нет финансовой возможности, просто воспользуйтесь услугами диджея. Кстати, не нанимайте ведущего и диджея отдельно: они должны быть командой.

Танцоры, акробаты и фокусники почему-то до сих пор пользуются популярностью, хотя их выступления не производят вау-эффекта, а стоят довольно дорого. Если у вас есть классный ведущий, который умеет держать публику, вам в принципе больше не нужны никакие дополнительные развлечения для гостей. Если вам хочется наполненности, вы можете попросить гостей подготовить небольшие творческие номера или сами сделать друг другу сюрпризы. Отказываться от услуг ведущего не стоит, даже если у вас фуршетная свадьба. В противном случае гости просто разбредутся по кучкам и ощущение одной компании на торжестве пропадет. Можно позвать кавер-группу, но если нет финансовой возможности, просто воспользуйтесь услугами диджея. Кстати, не нанимайте ведущего и диджея отдельно: они должны быть командой. Торт. Не рекомендую брать торт с мастикой. Во-первых, она тяжелая, поэтому вы переплатите за вес. Во-вторых, ее мало кто ест. Еще один способ сэкономить на десерте — заказать просто вкусный тортик, а украшения придумать самим. Иногда мы делали топпер с датой свадьбы или инициалами молодоженов и втыкали его в торт непосредственно перед подачей. Или выкладывали на блюдо рядом с тортом цветы, оставшиеся после украшения зала. Однажды мы даже декорировали торт цветами, которые подарили молодоженам.

Декор. Часто мои декораторы миксуют живые цветы с искусственными. Это стоит намного дешевле, чем полностью натуральные элементы, но выглядит ничем не хуже. Если к качественным синтетическим цветам добавить немного живой зелени и роз, декор будет выглядеть объемно и очень дорого. Однажды мы ставили вместо арки на выездной регистрации дубовые бочки, на которых установили большие смешанные композиции из искусственных и живых цветов. После официальной части, пока гости были на фуршете, мы перенесли эти бочки в банкетный зал, туда, где потом сидели молодожены. Таким образом не пришлось украшать 2 зоны, и это тоже сэкономило немало денег.

Часто мои декораторы миксуют живые цветы с искусственными. Это стоит намного дешевле, чем полностью натуральные элементы, но выглядит ничем не хуже. Если к качественным синтетическим цветам добавить немного живой зелени и роз, декор будет выглядеть объемно и очень дорого. Однажды мы ставили вместо арки на выездной регистрации дубовые бочки, на которых установили большие смешанные композиции из искусственных и живых цветов. После официальной части, пока гости были на фуршете, мы перенесли эти бочки в банкетный зал, туда, где потом сидели молодожены. Таким образом не пришлось украшать 2 зоны, и это тоже сэкономило немало денег. Салют. Логичный финал у свадьбы должен быть, но совсем необязательно тратить деньги на дорогой салют. Его можно заменить бенгальскими огнями: они очень красиво смотрятся как вживую, так и на фото. Еще вариант — произнести в конце вечера клятвы или сделать слайд-шоу для гостей.