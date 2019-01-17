Опубликован список самых красивых людей мира (Россиянка в первой десятке)

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Ежегодно развлекательная платформа TC Candler выбирает 100 самых красивых женщин на планете и столько же мужчин. Независимые эксперты проводят голосование, а итогом их работы становятся два 10-минутных ролика, которые хочется посмотреть, а затем повторить это еще несколько раз.

Мы в AdMe.ru не могли остаться в стороне от этого события и решили опубликовать фотографии 20 победителей 2018 года. И начать мы предлагаем с мужчин.

10. Арми Хаммер, актер (США)

9. Дженсен Эклс, актер (США)

8. Мариано ди Вайо, модель, дизайнер (Италия)

7. Марлон Тейшейра, модель (Бразилия)

6. Шон Мендес, певец (Канада)

5. Ким Тхэ Хен, певец, актер (Южная Корея)

4. Феликс Чельберг, видеоблогер (Швеция)

3. Идрис Эльба, актер (Великобритания)

2. Чон Чонгук, певец (Южная Корея)

1. Джейсон Момоа, актер (США)

А вот как распределились места в первой десятке самых красивых женщин.

10. Банита Сандху, актриса (Индия)

9. Лалиса Манобан, актриса, певица, модель (Таиланд)

8. Октябрина Максимова, модель (Россия)

7. Ханде Эрчел, актриса, модель (Турция)

6. Нана, певица (Южная Корея)

5. Адриана Мишель, модель (США)

4. Лиза Соберано, актриса, модель (Филиппины)

3. Яэль Шелбиа, модель (Израиль)

2. Чжоу Цзыюй, певица (Тайвань)

1. Тилан Блондо, модель (Франция)