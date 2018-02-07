Оказывается, во всех странах карта мира выглядит по-разному
Держим пари, вы даже не задумывались, что в каждой стране географию преподают по собственной карте мира. Более того, даже глобусы везде разные! Так что тем, кто считал, что мир везде одинаковый, добро пожаловать в этот пост.
Мы в AdMe.ru разобрались, как так получилось и почему каждая страна считает собственные Васюки центром мира.
Россия
Перед нами карта «нормального человека». Давайте отталкиваться от нее.
США
А вот такая карта висит в школах Канады и США. Логика проста: весь мир, понятное дело, должен центрироваться вокруг Американского континента. Любопытно, что с таким расположением Россия, Китай и Индия воспринимаются как окружившая континент с запада и востока земля, а сама Америка — как одинокий остров.
Китай
Парадоксально, но на собственной карте эта истинно восточная страна расположена на западе, а востоком считается США. Как вы могли понять по иллюстрации, эта карта центрируется вокруг восточных областей Китая на границе с Тихим океаном, который является одной из важнейших областей доминирования и развития Поднебесной.
Австралия
«Кто сказал, что север должен быть наверху?» — подумали австралийцы и просто перевернули карту мира. В итоге Австралия будто возглавляет всю планету. Лихо!
ЮАР
Жители ЮАР решили не отставать от своих южных соседей, успешно перевернули карту и преспокойно наслаждаются видимостью своего доминирующего положения относительно других стран. Неплохой ход, отметим мы.
Европа
Европейская карта мира не слишком отличается от той, к которой мы привыкли: она центрируется по Гринвичу, а следовательно, немного сдвигается вправо. Положения дел это особо не меняет, разве что слегка вытесняет Магадан, Чукотку и чутка Камчатки на Западное полушарие.
Чили
Чилийские ученые, обратив внимание на своих соседей по Южному полушарию, также пытаются провести в своей стране географическую революцию и перевернуть планету с ног на голову. Таким образом Чили тоже поднимается на вершину мира, и это, должно быть, неплохо влияет на самосознание граждан.
Как вы считаете, нужно ли миру принять закон о единой для всех карте?
Фото на превью depositphotos