Оказывается, во всех странах карта мира выглядит по-разному

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Держим пари, вы даже не задумывались, что в каждой стране географию преподают по собственной карте мира. Более того, даже глобусы везде разные! Так что тем, кто считал, что мир везде одинаковый, добро пожаловать в этот пост.

Мы в AdMe.ru разобрались, как так получилось и почему каждая страна считает собственные Васюки центром мира.

Россия

Перед нами карта «нормального человека». Давайте отталкиваться от нее.

США

А вот такая карта висит в школах Канады и США. Логика проста: весь мир, понятное дело, должен центрироваться вокруг Американского континента. Любопытно, что с таким расположением Россия, Китай и Индия воспринимаются как окружившая континент с запада и востока земля, а сама Америка — как одинокий остров.

Китай

Парадоксально, но на собственной карте эта истинно восточная страна расположена на западе, а востоком считается США. Как вы могли понять по иллюстрации, эта карта центрируется вокруг восточных областей Китая на границе с Тихим океаном, который является одной из важнейших областей доминирования и развития Поднебесной.

Австралия

«Кто сказал, что север должен быть наверху?» — подумали австралийцы и просто перевернули карту мира. В итоге Австралия будто возглавляет всю планету. Лихо!

ЮАР

Жители ЮАР решили не отставать от своих южных соседей, успешно перевернули карту и преспокойно наслаждаются видимостью своего доминирующего положения относительно других стран. Неплохой ход, отметим мы.

Европа

Европейская карта мира не слишком отличается от той, к которой мы привыкли: она центрируется по Гринвичу, а следовательно, немного сдвигается вправо. Положения дел это особо не меняет, разве что слегка вытесняет Магадан, Чукотку и чутка Камчатки на Западное полушарие.

Чили

Чилийские ученые, обратив внимание на своих соседей по Южному полушарию, также пытаются провести в своей стране географическую революцию и перевернуть планету с ног на голову. Таким образом Чили тоже поднимается на вершину мира, и это, должно быть, неплохо влияет на самосознание граждан.

Как вы считаете, нужно ли миру принять закон о единой для всех карте?