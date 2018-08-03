Оказывается, почти весь прошлый век люди воевали против армии из 250 000 коз

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В 1990-х годах на Галапагосских островах запустили проект «Исабела», который фактически являлся войной против животных. В ходе проекта люди использовали военные вертолеты, снайперов и шпионов — все для того, чтобы победить «армию» из 250 000 коз. А началось все на Галапагосских островах.

AdMe.ru расскажет вам странную, но очень интересную историю о том, как люди принимали трудное решение и отвечали за последствия.

Галапагосские острова считаются настоящей колыбелью жизни на планете. Биологическое разнообразие тут настолько велико, что именно это место помогло Чарльзу Дарвину доказать свою теорию эволюции. Существует несколько видов животных, которых можно найти только тут. Например, галапагосская черепаха — самая большая в мире. Но в конце XX века выяснилось, что за последние 150 лет количество этих существ сократилось со 100 000 до 15 000.

За этим стояла неожиданная угроза: козы

Острова находятся на расстоянии 900 км от южноамериканского материка, поэтому козы не переплыли туда, а их привезли люди. Испанские корабли, китобои, торговцы и пираты высаживали ненадолго коз на островах, чтобы те щипали травку и все такое. А в 1959 году пара рыбаков привезла на остров всего 1 козла и 2 коз, которые сбежали в дикую среду.

Спустя 14 лет выяснилось, что сбежавшие козы размножались с бешеной скоростью и их стало 30 000. А к 1990-м проблема начала выходить из-под контроля и коз уже было 250 000. Они поедали все подряд и рушили места обитания других видов. В результате те же черепахи погибали от недостатка пищи.

Биологи начали искать решение, чтобы избавить остров от коз. Перевести все 250 000 оказалось невозможно, тогда было принято решение запустить проект «Исабела»

Начали с отрядов охотников, которые стреляли в коз, когда тех находили. Но этот метод оказался недостаточно быстрым и эффективным. Поэтому вскоре задействовали вертолеты со специально обученными снайперами из Новой Зеландии. Эта тактика оказалась эффективной, и всего за 1 год количество коз сократилось на 90 %. Но остальные 10 % (25 000) оказались хитрыми и уходили в пещеры и джунгли, когда слышали звуки вертолетов. Тогда люди придумали новую тактику — «Козел-иуда». На одну козу помещался GPS-трекер, который помогал отследить всех остальных. После того как стадо обнаруживали, охотники убивали всех, но «козла-иуду» оставляли в живых.

Только в 2006 году было объявлено, что острова свободны от коз

А галапагосская черепаха была восстановлена с 3 000 до 19 000 особей. В общей сложности операция по уничтожению коз заняла 52 месяца и обошлась в $ 6,1 млн. С одной стороны, убийство тысяч животных — это неправильно. С другой — это помогло спасти все остальные виды. И только человек способен взять на себя эту ответственность и принять трудное, но правильное решение. Кстати, похожая ситуация происходит на острове Тасмания: туда были завезены лисы, которые отлично прижились. Но это уже другая история.