Оказывается, «пилатес» — это человек. Да, и фитнес этот придумали 100 лет назад

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Пилатес — это одна из самых популярных методик фитнеса. С его помощью можно улучшить состояние позвоночника и подтянуть мышцы всего тела, причем без риска травм. Мы в AdMe.ru всегда думали, что пилатес изобрели фитнес-тренеры где-нибудь в Голливуде и красиво назвали, чтобы заманивать звезд. Так вот, оказывается, правильнее говорить «система Пилатеса» или «методика Пилатеса». А «Пилатес» — это фамилия человека, который изобрел свою систему тренировок еще в начале XX века, с ее помощью вылечился от всех болезней и дожил до глубокой старости.

Йозеф Пилатес проводит занятия на свежем воздухе.

Йозеф Пилатес родился в 1883 году в Германии в бедной семье грека и немки и рос болезненным и хилым мальчиком. Он страдал от астмы, рахита и других болезней. Однажды в 9 лет он в очередной раз пожаловался отцу, что над ним издеваются в школе, и услышал от него фразу, которая все изменила: «Ты сам хозяин своей судьбы. Ты можешь и дальше жаловаться или пойти и что-нибудь сделать». Йозеф начал изучать анатомию, борьбу, йогу, гимнастику и боевые искусства. И в подростковом возрасте, проникнувшись древнегреческими представлениями об идеале человека, здорового телом, разумом и духом, составил для себя уникальную гимнастику. Тренировки помогли Йозефу не только избавиться от болезней, но и построить пропорциональное тело — так, что он даже стал позировать студентам художественного училища. Кроме того, он серьезно занимался боксом, лыжным спортом, гимнастикой и дайвингом.

Популярный инструктор по пилатесу Сильвия Робертс.

Сильвия занимается на тренажере, придуманном Пилатесом.

Когда началась Первая мировая война, Йозеф находился в Англии, где выступал как цирковой артист, профессиональный боксер, да еще вдобавок тренировал английских полицейских. Во время войны его интернировали как гражданина враждебного государства на остров Мэн. Условия содержания в лагере были суровыми, и среди заключенных было много больных и ослабленных людей. Пилатес настоял на том, чтобы заниматься с ними по своей методике, и ему разрешили. А некоторые из раненых немецких солдат вообще не могли встать с кровати, и для них он придумал тренажер, прикрепив к кровати пружины. Все его подопечные в итоге выжили. Кстати, этот импровизированный кроватный тренажер стал основой для пружинных тренажеров «Кадиллак» (Cadillac) и «Реформер» (Reformer), придуманных Пилатесом. До сих пор их используют в фитнес-центрах (но, кстати, эффективно заниматься можно без всяких тренажеров — и на специальном мате, и на обычном коврике).

Пилатес занимается с ученицей на тренажере «Реформер».

После войны Йозефу предложили тренировать немецкую армию по его системе. Но он отказался и эмигрировал в Нью-Йорк, где открыл студию, которая быстро набрала популярность. К Джо (как его стали называть в США) ходили заниматься известные танцовщики, спортсмены, звезды кино. Его систему можно назвать уникальной: в отличие от многих других форм физической активности, она прошла испытание временем и доказала свою эффективность. Как показало недавнее исследование в Journal of Bodywork and Movement Therapies, всего 2 занятия пилатесом в неделю улучшают настроение, повышают качество сна и избавляют от болей в пояснице.

Изабель Гулар, «ангел» Victoria’s Secret, известна своим тренированным телом. Она фанат пилатеса и часто показывает в инстаграме свои тренировки.

Гулар делает одно из базовых упражнений пилатеса.

Йозеф Пилатес прожил до 87 и до конца тренировался и занимался со своими учениками. После смерти в 1967 году его методика была забыта на некоторое время, но вскоре опять стала популярной благодаря балерине Романе Крыжановской — его ученице. И вновь пилатес стал популярен среди знаменитостей и простых людей — по этой методике занимаются Мадонна, Джон Траволта, Энн Хэтэуэй, Ума Турман, Алессандра Амбросио и многие другие актеры и модели, а также олимпийские чемпионы. Удобно, что пилатесом можно заниматься как в фитнес-клубе, так и дома. Он подходит для людей любого возраста и пола, с любым уровнем физической подготовки. Одна из основ пилатеса — взаимодействие разума и тела — эту идею Йозеф вынес из йоги. Надо концентрироваться на тех мышцах, на которые направлено упражнение — так можно добиться лучшего результата.

Джо Пилатес в 57 лет и в 82 года (босиком на снегу, между прочим).

Цитаты Пилатеса Мы уходим на пенсию очень рано и умираем слишком молодыми. Расцвет жизни должен наступать в 70 лет, и только ближе к 100 — старость.

Ум, который находится в здоровом теле, проявляется во всем блеске.

Если в 30 лет ваш позвоночник потерял свою гибкость, вы старик. Если в 60 лет он гибок и подвижен, то вы молоды.

Каждый момент в жизни может стать началом грандиозных перемен.

Через 10 занятий вы почувствуете разницу, через 20 — увидите разницу, а через 30 вы получите совершенно новое тело.

Физическая активность — это первое условие счастья. Фитнес помогает получить здоровое тело и сильный ум и позволяет нам делать наши насущные дела легко, естественно и хорошо. И с удовольствием. Йозеф Пилатес