Оказывается, что во многих странах известных людей зовут по-разному
Каждый народ адаптирует иноязычные слова как может, и это вовсе не удивительно. Но когда имена собственные меняются до неузнаваемости в угоду местной фонетике — вот это уже удивительно и даже порой забавно.
AdMe.ru выбрал несколько знаменитостей и узнал, как произносят их имена жители разных стран. Приготовьтесь к неожиданностям!
Ким Чен Ын
Принц Гарри и принц Уильям
Принцесса Диана
Шэрон Стоун
Пабло Пикассо
Здесь немного уточним: дело в том, что знаменитый художник родился в Испании (где ударение в словах обычно падает на предпоследний слог), но большую часть жизни прожил во Франции (где ударение падает на последний). Поэтому оба варианта являются правильными.
Дональд Трамп
Майкл Джексон
Владимир Путин
Вера Вонг
Жерар Депардье
Иван Шишкин
А знаете ли вы еще подобные примеры? И меняют ли непосредственно ваше имя за границей?
Фото на превью eastnews