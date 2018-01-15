Оказывается, что во многих странах известных людей зовут по-разному

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Каждый народ адаптирует иноязычные слова как может, и это вовсе не удивительно. Но когда имена собственные меняются до неузнаваемости в угоду местной фонетике — вот это уже удивительно и даже порой забавно.

AdMe.ru выбрал несколько знаменитостей и узнал, как произносят их имена жители разных стран. Приготовьтесь к неожиданностям!