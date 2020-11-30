20+ человек рассказали о ресторанных секретах, которые знают даже не все работники общепита
Сегодня поход в ресторан представляет собой нечто обыденное. Для наших родителей и бабушек это было событием, а в наши дни посещение заведения общепита уже не вызывает таких сильных эмоций. Может быть, поэтому мы не замечаем всех ресторанных уловок и даже не задумываемся о том, как услужливые официанты и улыбчивые хостес пытаются нас перехитрить.
AdMe.ru подсмотрел, какие уловки используют работники заведений общественного питания, и узнал, как сделать обед вне дома максимально вкусным и полезным. А в конце статьи вас ждет бонус — история про звездный час одного наглого грызуна.
-
На шведском столе или на раздаче большинство покупателей выбирают продукты, лежащие горкой. В этом нет смысла: свежую порцию мы кладем вниз, а сверху высыпаем остатки. Поэтому лучше брать то, чего не мало и не много по сравнению с остальным. © ExFanta / Pikabu
-
Многие заказывают что-нибудь перекусить и напиток по отдельности. Хотя можно выбрать одно из готовых меню и сэкономить до 30 % стоимости. Советую потратить одну минуту на изучение ассортимента и прикинуть цены в голове. © ExFanta / Pikabu
-
Запомните: если персонал улыбается, есть в заведении безопасно. Все просто: когда у человека плохое настроение, он будет работать спустя рукава. Одни начинают хуже мыть посуду, другие — не очень тщательно соблюдать гигиену. Был случай, когда парню задержали зарплату, и я весь день наблюдал, как он наплевательски готовил все заказы. © ExFanta / Pikabu
-
Чтобы фастфуд не нанес вреда здоровью и фигуре, заказывайте бургер без булочки — ингредиенты для начинки просто положат вам на тарелку. © Arshak Andriasov / Quora
-
Когда официант убирает со стола, он держит поднос высоко. Так меньше вероятности, что грязная посуда попадется на глаза другим гостям. Когда же вам приносят блюдо, поднос опускают низко. Так остальные посетители смогут увидеть аппетитное кушанье, почувствовать его запах. Это может заставить их заказать такое же блюдо или нечто подобное. © Dafna Ross / Quora
-
В некоторых ресторанах завышают стоимость вегетарианских блюд, чтобы остальные на их фоне казались дешевле. © Ranvijay Tanwar / Quora
-
Если хотите немного сэкономить в ресторанах фастфуда, сделайте заказ онлайн, даже если находитесь в заведении. Крупные сети дают скидки при оформлении через сайт либо после заполнения формы обратной связи. © Shalini Yadav / Quora
-
В любимом ресторане меня всегда обслуживали быстро и готовили вкусно (поэтому он и был любимым). Я постоянно ношу с собой внушительный блокнот и ручку: свежие мысли лучше приходят на полный желудок. В очередной раз завидев меня, официант решил спросить, какую оценку я им сегодня ставлю. Я немного завис и сказал: «Ну 5, наверное, как обычно». Тот улыбнулся: «Будем ждать вас еще!» Смысл происходящего дошел до меня на выходе из заведения: постоянно переговаривающиеся официанты, блюда на полторы порции — все это потому, что они думали, будто я тайный покупатель. © markettolog / Pikabu
-
Чтобы получить бургер со свежими, а не замороженными булочками, попросите сделать двойную обжарку. Хлеб будет не только свежим, но и хрустящим. © Vijay Khandekar / Quora
-
Если вам говорят: «В нашем мексиканском / аргентинском / ливанском ресторане шеф-повар — прославленный мастер своего дела из Мексики / Аргентины / и так далее», это не всегда правда, даже если внешне повар напоминает иностранца. Он мог всю жизнь прожить в этой стране или приехать на заработки из соседней. © Kalina Malina / Thequestion
-
Если кусочек еды упал на стол (а не на салфетку), не ешьте его. Большинство ресторанов используют одну тряпку для того, чтобы протереть все столешницы. Таким образом микробы переносятся с одного столика на другой. То же самое касается и подносов: их едва успевают почистить. А если успевают, делают это той же грязной тряпкой. © RestoG Restaurant Marketing / Quora
-
Если официант слишком активно вам что-то предлагает, скорее всего, он накосячил и сам заплатит за это блюдо, если не продаст его. Но вам точно не принесут ничего испорченного, если дело происходит в хорошем ресторане. © Катерина Фролова / Thequestion
-
Некоторые официанты неоднократно называют свое имя во время обслуживания (дважды, когда представляются, и 1 раз при расчете). Это делается намеренно: если люди чувствуют, что хотя бы немного знают официанта, то оставят чаевые с большей долей вероятности. © Heather Barnett / Quora
-
Воду к коктейлям не приносят целенаправленно: вам нечего будет пить, поэтому вы, скорее всего, закажете еще один коктейль. © Heather Barnett / Quora
-
Когда был официантом, использовал такую тактику увеличения продаж. Я предлагал десерт только некоторым посетителям. Его наверняка закажут мужчины на свидании, дети и женщины, которые берут много напитков. © Brandon Wilson / Quora
-
Если официант убедит одного из гостей за столом взять десерт, его примеру последуют и остальные члены компании. © dtidew / Reddit
-
Вы не подозреваете об этом, но сахар в большом количестве могут добавлять в те блюда, где он не предусмотрен по рецепту. Он придает пище более аппетитный вид и вызывает жажду. © RestoG Restaurant Marketing / Quora
-
Когда в ресторане много посетителей, некоторые блюда нельзя заказать. Официант сообщит, что сегодня их нет в меню. Так поступают с блюдами, которые готовятся дольше других, чтобы сэкономить время повара. © Ranvijay Tanwar / Quora
-
Самые дорогие блюда располагают в правом верхнем углу меню: именно туда первым делом падает взгляд посетителя. Некоторые выгодные для заведения позиции оформляют красивой рамкой. Закуски и салаты чаще всего размещают в верхнем левом углу. © Neil Eisenberg / Quora
-
В конце трапезы официант может как бы невзначай дотронуться до вас рукой, чтобы получить больше чаевых. © Patrick Bendahan / Quora
-
Одно из заведений быстрого питания делает 2 вещи: кафе размещается рядом с крупными моллами, а гостям подают огромные порции. Посетители, как правило, не съедают блюдо и просят упаковать остатки обеда или ужина с собой. Официанты упаковывают их в большую сумку с логотипом, и в торговом центре гость этого кафе делает ему бесплатную рекламу. © StudentII / Reddit
-
Если клиент заказывает больше двух закусок, их размер будет меньше стандартного, а цена останется прежней. Цель заведения — побудить гостя взять основное блюдо, а большое количество закусок может этому помешать. © Cihan Oklap / Quora
-
Есть слова, которые официанты ни за что не скажут во время общения с гостем. Они почти никогда не произносят выражения, которые могут ассоциироваться с чем-то нездоровым. Например, вы едва ли услышите слово «жареный». Есть и список желательных слов: туда входят, к примеру, «свежевыжатый», «домашний» и другие. © Cihan Oklap / Quora
-
Трюк индийских заведений, проверенный веками. Владельцы указывают минимальную цену на роти (традиционная хлебная лепешка). К блюду обязательно нужно заказать соус, который, в свою очередь, стоит гораздо дороже. Поэтому первым делом обращайте внимание на цену соуса. © Himanshu Gupta / Quora
-
Рестораторы выставляют не только цены, в конце которых цифра 9 (к примеру, $ 9,99). Чаще в меню можно встретить цены, оканчивающиеся на 5: это число считается более приятным для посетителя. © Shamika Patil / Quora
-
В некоторых заведениях гостей заставляют долго ждать заказа, даже если зал наполовину пуст. Это уловка: провести 30–40 минут без еды мало кто готов, поэтому, скорее всего, гость закажет напиток или закуску. © Shamika Patil / Quora
-
Чтобы блюдо выглядело более аутентично, в название часто добавляют слово, указывающее на географический регион. Например, итальянское выражение в наименовании будет прочно ассоциироваться с определенными вкусом и текстурой. © Viswanath Palleti / Quora
-
Сеты закусок включают в меню, чтобы посетителю было проще определиться. Обычно гости чувствуют некую ответственность при выборе между несколькими блюдами. В кафе быстрого питания в сет включают около 6 позиций, а в ресторанах высокой кухни — 7–10. © Viswanath Palleti / Quora
- Я работала в сетевом ресторане и хочу, чтобы все знали: наш восточный салат с курицей — одно из самых калорийных блюд в меню. Он содержит почти 1 500 калорий, и я каждый раз съеживалась, когда люди заказывали этот салат со словами: «Мне бы хотелось съесть что-то легкое». © creeper_of_internets / Reddit
- Для меня это срабатывает в 9 случаях из 10, хотя выглядит как чертово колдовство. Простой совет. Когда просите официанта о чем-то, добавьте фразу: «Когда у вас будет минутка». То, что вы проявите простое человеческое сочувствие и понимание, что вы не являетесь центром Вселенной для этого измотанного человека, гарантирует, что вашу просьбу постараются удовлетворить как можно быстрее. © oh_okay_ / Reddit
- Работаю официанткой. У нас ресторан с французским названием. Меню соответствующее. И вот знаете, убивают люди, которые приходят, в течение 3 часов рассматривают меню, а когда ты подходишь принять заказ, спрашивают: «А борщ есть?» © «Подслушано» / Ideer
«Всегда интересовался, как официанты так быстро записывают. Как думаете, что я вчера заказал?»
Бонус: специфический лексикон одного заведения
Когда меня брали на работу в ресторан, велели вместо слова «крыса» говорить «Николай», чтобы гости случайно не услышали, что к нам наведываются крысы. «Вчера вечером на складе Николая видели, опять баклажаны погрыз,» — звучит благопристойно. Мы с Николаями боролись, иногда побеждали. Кухню и склад запирали герметически. Но однажды такой Николай незатейливо протиснулся под парадной дверью и через весь зал протопал под барную стойку. Зима, поздний вечер, заглянул погреться. Я этого не видел, но СЛЫШАЛ: десяток дам и хозяйка завизжали хором! Аж мы похватали ножи и выскочили защищать заведение. Догадливее всех оказался посудомойщик, вооруженный пластмассовым ведерком. Этим ведерком и был вскоре метко накрыт нахальный Николай. Один мужик в конце вечера подошел к хозяйке, поблагодарил за решительные действия персонала, оставил телефон. «Если, — сказал, — кто пожалуется, я свидетель, что крыса пришла с улицы». «Николай», — машинально поправила хозяйка. © PivBear / Pikabu
С какими из трюков вы сталкивались? Или, может быть, у вас есть фирменный лайфхак, который позволяет здорово сэкономить при посещении заведений общепита?