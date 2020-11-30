20+ человек рассказали о ресторанных секретах, которые знают даже не все работники общепита

Если хотите немного сэкономить в ресторанах фастфуда, сделайте заказ онлайн, даже если находитесь в заведении. Крупные сети дают скидки при оформлении через сайт либо после заполнения формы обратной связи. © Shalini Yadav / Quora

В любимом ресторане меня всегда обслуживали быстро и готовили вкусно (поэтому он и был любимым). Я постоянно ношу с собой внушительный блокнот и ручку: свежие мысли лучше приходят на полный желудок. В очередной раз завидев меня, официант решил спросить, какую оценку я им сегодня ставлю. Я немного завис и сказал: «Ну 5, наверное, как обычно». Тот улыбнулся: «Будем ждать вас еще!» Смысл происходящего дошел до меня на выходе из заведения: постоянно переговаривающиеся официанты, блюда на полторы порции — все это потому, что они думали, будто я тайный покупатель. © markettolog / Pikabu

Чтобы получить бургер со свежими, а не замороженными булочками, попросите сделать двойную обжарку. Хлеб будет не только свежим, но и хрустящим. © Vijay Khandekar / Quora

Если вам говорят: «В нашем мексиканском / аргентинском / ливанском ресторане шеф-повар — прославленный мастер своего дела из Мексики / Аргентины / и так далее», это не всегда правда, даже если внешне повар напоминает иностранца. Он мог всю жизнь прожить в этой стране или приехать на заработки из соседней. © Kalina Malina / Thequestion