Политика одного ребенка: как в Китае стали планировать рождаемость и чем это закончилось

Во всем мире мужчины и женщины, создавая семью, сами решают, сколько детей они хотят иметь. Однако есть страны, в которых семейные вопросы решает государство. Такой страной долгое время был Китай. Политика одного ребенка стала известна на весь мир, ведь раньше таких экспериментов никто не проводил.

Мы в AdMe.ru однажды задумались: а как это было изнутри? Наверное, очень странно быть под надзором государства в таких личных вопросах. Немного углубившись в эту тему, мы были крайне впечатлены тем, как все происходило и что принесла такая политика.

Как и зачем приняли такой закон

До начала 1970-х в китайских семьях рождалось в среднем около 6 детей. Однако в период с 1979 года до 2015-го благодаря политике «Одна семья — один ребенок» рождаемость снизилась в среднем до 1,6. Решение ограничить рождаемость было обусловлено тем, что люди стали перегружать природные и энергетические ресурсы страны. На практике это означает, что страна была очень сильно перенаселена, из-за чего условия жизни были просто ужасающими. Везде царил голод и разруха, медицинской помощи на всех не хватало, смертность была чрезвычайно высока. Людям приходилось выживать в нищете. Поэтому политику одного ребенка многие восприняли довольно позитивно. Закон предусматривал исключения: в некоторых провинциях жителям деревень можно было иметь 2 детей, если первым ребенком была девочка (причем разница между ними должна была быть не меньше 5 лет), а народностям, насчитывавшим менее 100 тыс. человек (например, тибетцам), было позволено рожать даже 3.

Как работала система

Первое, что было сделано для ограничения рождаемости, — это огромные штрафы. За появление «лишнего» ребенка родители платили штраф в размере 4–8 среднегодовых зарплат (штрафы варьировались от провинции к провинции). Разумеется, для большинства семей эта сумма была неподъемной. Некоторые семьи могли позволить себе такую роскошь, а у тех, кому нечем было платить, отбирали имущество. Деньги были не единственной мерой, к которой прибегало правительство. По всей стране были развешаны плакаты с пропагандой того, как хорошо и правильно иметь только одного ребенка. Пропаганда была повсюду: на зданиях, на открытках, даже на коробках со спичками. Это транслировалось в спектаклях и операх, а детские коллективы выступали с песнями о счастливом будущем, где у каждого есть только один ребенок. На стенах домов до сих пор можно найти слоганы «Не беременей и не рожай без разрешения». В деревнях существовала программа поощрения: на домах устанавливали таблички со звездами. Они показывали успехи семьи: выполнение социалистического плана и пр. А одну из звезд «успеха» давали за то, что в семье было не больше одного ребенка. Дети стыдились младших братьев и сестер, потому что из-за них семья считалась неблагополучной. Да и звезду за такое не давали. Стерилизация женщин и прерывание беременностей на очень поздних сроках были обычным делом. Считалось, что женщины делали эту процедуру добровольно, но в реальности людей вынуждали: тем, кто отказывался, разрушали дома и конфисковывали имущество — таковы были распоряжения правительства. Мало кто из руководителей деревень получал удовольствие от всего этого, но они должны были выполнить приказ. Все, кто пережил этот эксперимент, говорят одно и то же: «Политика одного ребенка была очень жесткой. Но мы ничего не могли сделать».

Исполнители политики одного ребенка

Акушерка Хуажу Юань сейчас помогает бездетным парам.

Создатели фильма «Нация одного ребенка» взяли интервью у деревенской акушерки Хуажу Юань, которой пришлось работать в те времена. Женщина рассказала, что за время своей работы она провела от 50 до 60 тыс. медицинских процедур по предотвращению беременностей. «Я помню их из-за чувства вины. Мои руки тряслись, но у меня не было выбора. У всех нас не было выбора. Да, мне дали приказ, но ведь исполняла его я». Медицинские процедуры, направленные на ограничение рождаемости, были организованы на государственном уровне. Около 20 лет целые команды врачей ездили по провинциям и воплощали в жизнь политику одного ребенка. Каждый год государство наказывало или награждало акушеров — в зависимости от количества рожденных детей на подотчетной территории. Сейчас Хуажу Юань занимается благотворительностью и практически бесплатно помогает молодым парам в борьбе с бесплодием. «Когда-то 108-летний монах сказал мне: „Если будешь лечить бесплодие, то каждый рожденный благодаря тебе искупит сотню нерожденных“. Его слова засели у меня в сердце, и я решила хоть что-то изменить».

«Лишние» дети все равно появлялись

Несмотря ни на что, дети все же рождались «несанкционированно». Их нередко оставляли на рынках в надежде, что кто-нибудь заберет малыша. Но обычно никто не забирал: детей было слишком много. До определенного времени сýдьбы этих детей мало кого интересовали. Однако в 1992 году в Китае заработала программа международного усыновления. Тогда же стали появляться приюты, куда многие приводили найденных детей: за это им платили по $ 200. Программа усыновления оказалась очень востребованной: спрос на китайских сирот был колоссальный. С иностранных родителей детдома брали плату — от $ 10 до 25 тыс. Всем рассказывали одно и то же: ребенка подбросили в корзине к дверям школы, приюта или чьего-то дома. На самом деле это был бизнес, и он был невероятно масштабным. Тысячи людей в Китае находили детей и приводили их в приюты. Многие просто хотели помочь: они надеялись, что так у детей появляется шанс на выживание и лучшую жизнь. С 1991 года около 120 тыс. китайских детей были усыновлены родителями из-за границы. Однако время шло, и политика одного ребенка начала давать плоды: детей становилось меньше. А вот аппетиты агентов по продаже детей росли. Поэтому до сих пор в Китае похищение детей — обычное дело.

Результаты эксперимента спустя 35 лет

К моменту завершения программы в Китае предотвратили 400 млн рождений, чем сэкономили огромное количество денег. Уровень рождаемости в Китае действительно упал, чего и добивалось правительство. А уровень жизни вырос — не только потребление природных ресурсов вошло в норму. Повысился интеллектуальный уровень нации: к единственному ребенку относились как к самой большой драгоценности и давали лучшее образование. Безусловно, это можно отнести к главному плюсу проводимой политики. Однако на данный момент минусы перевешивают: Из-за эксперимента китайским мужчинам не хватает женщин. А все потому, что семьи, узнав, что будет девочка, просто избавлялись от них как от мусора. В результате произошел демографический перекос: мужчинам не на ком жениться, что влечет за собой не только беспорядки, но и снежный ком уменьшения рождаемости. На данный момент в Китае мужчин на 30 млн больше, чем женщин.

Забота о стариках в Китае всегда лежала на детях. Однако если раньше братья и сестры могли скооперироваться и без особого ущерба для себя помочь родителям достойно встретить старость, то сейчас задача прокормить не только свою семью, но и родителей ложится на плечи того самого единственного ребенка. И часто это непосильная ноша.

Опять же, если у престарелых родителей по каким-то причинам умирает их единственный ребенок, то это настоящая трагедия. И не только потому, что такая потеря сама по себе ужасна. Это означает еще и то, что никто не позаботится о стариках в старости: пенсии в Китае не предусмотрены.

В 2015 году программа «Одна семья — один ребенок» завершилась. Она просуществовала 36 лет. Казалось бы, теперь каждый может жить как хочет. Но в Китае не бывает просто. Запрет не снят — он просто стал мягче. Концепция правительства поменялась: если раньше на каждом углу висели плакаты, побуждающие остановиться на одном ребенке, то сейчас можно увидеть лозунги «Один — слишком мало. Два — в самый раз». Снова мотивирующие листовки, картинки, постеры и спектакли, снова песни, в которых изменилась только цифра: вместо 1 стало 2. «Любая семья может иметь 2 детей. Мы сияем от гордости!» — такие песни теперь поют в Китае.