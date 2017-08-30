На всех фотографиях Дианы и Чарльза есть одна ложная деталь. Какая?

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Союз принца Чарльза и принцессы Дианы до сих пор является одним из самых обсуждаемых во всем мире. Казалось бы, мы знаем о них всё, ведь их жизнь освещалась в СМИ очень подробно, а папарацци не давали им прохода. Но большинство из нас не замечало самое очевидное.

Сейчас мы можем изучать их историю по многочисленным фотографиям. Большая часть из них — «официальные».

Фотографы намеренно подчеркивали, что Чарльз в семье главный: он выше и, кажется, является для Дианы опорой и защитой , как и полагается мужчине в эталонной паре.

На самом деле принц Чарльз и принцесса Диана были одного роста, а это значит, что каблук высотой больше 2 см сразу нарушал гармоничный вид пары. Чтобы нивелировать разницу хотя бы на фотографиях, Диану ставили пониже или предлагали ей выставить одну ногу вперед.

И только недавно пытливые журналисты заметили, что фотографии не соответствуют действительности.

Многие говорят о том, что это делалось специально, чтобы подчеркнуть статус Чарльза и его ведущую роль в семье.

А какова ваша догадка на этот счет?